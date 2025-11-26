English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

गडचिरोली नगरपरिषदेवर कुणाची सत्ता? बड्या नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला

गडचिरोली नगरपरिषदेत भाजप, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्यात लढत होणार आहे. विकासाचे मुद्दे पुढे करत उमेदवार प्रचार करतायत. त्यामुळे जनता कुणाला साथ देतेय पाहावं लागणार आहे.

पूजा पवार | Updated: Nov 26, 2025, 09:42 PM IST
गडचिरोली नगरपरिषदेवर कुणाची सत्ता? बड्या नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला
(Photo Credit : Social Media)

आशिष अम्बाडे, (प्रतिनिधी) गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील 3 नगरपरिषदांची निवडणूक होणार आहे. त्यातील गडचिरोली (Gadchiroli) नगरपरिषदेकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. गडचिरोली नगरपरिषदेत भाजप, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्यात लढत होणार आहे. विकासाचे मुद्दे पुढे करत उमेदवार प्रचार करतायत. त्यामुळे जनता कुणाला साथ देतेय पाहावं लागणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

गडचिरोलीतील नगर परिषद निवडणुकीने सर्वांचं लक्ष वेधलय. अनेक बड्या नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागलीये. गडचिरोली नगराध्यक्ष पदावरून सर्वच पक्षात जोरदार रस्सीखेच पहायला मिळाली. सर्वांसमोर बंडखोरांचं आव्हान होतं. मात्र अनेकांनी माघार घेतल्याने बंडखोरीचा धोका टळला. मात्र आता गडचिरोली नगरपरिषदेत  महायुतीतील घटकपक्षांमध्ये मुख्य लढत होणार आहे. भाजपने नुकतंच प्रवेश केलेल्या प्रणोती निंबोरकर यांना उमेदवारी दिलीये. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने अश्विनी खोब्रागडे यांना पाठिंबा दिलाय. तर सहपालकमंत्री अॅड. आशिष जैस्वाल यांनी राष्ट्र्रवादीच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिलाय.तर काँग्रेसनंही कविता पोरेड्डीवार यांना रिंगणात उतरवलंय. विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढवत असल्याचं भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या उमेदवारानं म्हटलंय.

नाले निर्मिती, स्वच्छता, वाढती लोकसंख्या, आरोग्याच्या सोयी आणि शहरी आवास योजनेची अंमलबजावणी असे अनेक मुद्दे उमेदवारांकडून समोर आणले जातायत. मात्र जनता एका अनुभवी उमेदवारालाच निवडून देईल असा विश्वास काँग्रेस उमेदवार कविता यांनी व्यक्त केलाय.

मतदानाला काहीच दिवस शिल्लक असल्याने उमेदवारांकडून जोरदार प्रचार केला जातोय. भाजप आणि राष्ट्रवादीनं युवा चेहरे रिंगणात उतरवलेत. तर काँग्रेसनं एक अनुभवी उमेदवार दिलाय. त्यामुळे गडचिरोलीची जनता कुणाला कौल देतेय. आणि गडचिरोली नगरपरिषदेवर कुणाची सत्ता येणार हे जनता 2 डिसेंबरलाच ठरवेल.

FAQ : 

1. गडचिरोली नगरपरिषद निवडणूक कधी आहे?
गडचिरोली नगरपरिषद निवडणूक 2 डिसेंबरला होणार आहे.

2. गडचिरोली नगरपरिषद निवडणुकीत कोणते पक्ष भाग घेत आहेत?
गडचिरोली नगरपरिषद निवडणुकीत भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस भाग घेत आहेत.

3. गडचिरोली नगरपरिषद निवडणुकीत कोणत्या उमेदवारांना पाठींबा दिला आहे?
भाजपने प्रणोती निंबोरकर यांना पाठींबा दिला आहे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने अश्विनी खोब्रागडे यांना पाठींबा दिला आहे.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Gadchirolimarathi newscongressBJPelections

इतर बातम्या

मोठी बातमी! तळकोकणात राजकीय वातावरण तापलं; निलेश राणेंच्या...

महाराष्ट्र बातम्या