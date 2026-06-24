/लोकलमध्ये प्रवाशाची हत्या करणाऱ्या आरोपीचा एन्काऊंटर करा, मुंबई पोलिसांकडे मागणी, कोण आहे रोशन सुवर्णा?

Who is Roshan Suvarna: मुंबईच्या लोकलमध्ये केवळ दार बंद करण्यावरुन वाद झाला आणि यानंतर एका तरुणाची हत्या करण्यात आली आहे. चर्चगेटहून नालासोपाऱ्याला जाणाऱ्या ट्रेनमध्ये हा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. रोशन सुवर्णा असं आरोपीचं नाव असून त्याने 22 वर्षीय मयांक लोहार याची चाकूने वार करुन हत्या केली आहे. यानंतर डब्यात घाबरलेल्या प्रवाशांची एकच धावपळ सुरु झाली होती. हत्येनंतर फरार झालेल्या रोशन सुवर्णाला पोलिसांनी अटक केली आहे. दरम्यान ही घटना नेमकी काय आहे? आरोप रोशन आणि पीडित मयांक हे नेमके कोण होते? जाणून घ्या.
पोलिसांनी आरोपी रोशन सुवर्णाच्या पालकांना आधी ताब्यात घेतलं. त्यानंतर पोलिसांनी रोशनला आत्मसमर्पण करण्यास सांगितलं. बिथरलेला रोशन कुर्ला येथे पोलिसांना शरण गेला.
रोशन हा त्याच्या वडिलांसोबत अंधेरी येथे एका कार्गोमध्ये लेबलिंगचे काम करतो. ते दोघेही नेहमी एकत्रच घरी जायचे. मात्र काल रोशनचे बाबा आधी घरी निघून गेले आणि नंतर रोशन एकटा घरी जात होता. रोशन आणि त्याचा परिवार मिरा रोडच्या साईबाबा नगर परिसरात राहतात. आरोपी रोशन आणि मृतक मयंक हे अंधेरीत ट्रेनमध्ये चढले होते.
या घटनेनंतर आरोपी रोशनच्या इंस्टाग्राम पेजवर नेटकरी त्याच्या फोटोवर कमेट्स करत आहेत. यावेळी काहीजण मुंबई पोलिसांकडे त्याचा एन्काऊंटर करण्याची मागणी करत आहेत.
मयंक लोहार हा २२ वर्षीय तरुण होता. तो विरार परिसरात कुटुंबासह राहत होता. अंधेरीतील एका खासगी कंपनीत सेल्समन म्हणून काम करत होता. घटनेच्या रात्री तो काम आटोपून घरी परतत होता. त्याच्या कुटुंबात आई-वडील, तीन भाऊ आणि एक बहीण आहेत.
मृत मयंक लोहार याने फायनान्स मार्केटिंगमध्ये शिक्षण घेतलं होतं. गेल्या 9 महिन्यांपासून तो चकाला येथील वेस्ट साइड येथे नोकरीस होता. यासाठी दररोज तो विरार ते अंधेरी असा प्रवास करायचा. लोहार कुटुंबीय मूळचे नेपाळचे असले तरी ही मुंबईतील त्यांची सहावी पिढी असल्याची माहिती आहे.
लोहार कुटुंबीय सुरवातीला अंधेरीत वास्तव्य होते, मात्र त्यांचं घर पुनर्विकासासाठी गेल्याने गेली पाच वर्षांपासून विरार पूर्वेकडील भोईर पाडा येथे वास्तव्यास आहे. मृत मयांकला एक बहीण आणि दोन भाऊ आहेत. मयंकच्या मृत्यूची बातमी समजताच त्याच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला.
रात्रीचे 10 वाजून 5 मिनिटं.. चर्चगेटहून नालासोपारा फास्ट ट्रेन निघाली.. यानंतर वेळ रात्री साडे दहाच्या आसपासची असेल. इतर प्रवाशांसोबत २ जण अंधेरीत ट्रेनमध्ये चढले. दोघंही एकाच फर्स्ट क्लास डब्यात चढले. गाडी अंधेरीतून बोरिवलीच्या दिशेने जायला लागली. बाहेर मुसळधार पाऊस सुरु होता. एक व्यक्ती लोकलच्या दारात उभा होता. आत पाणी येत असल्याने इतर प्रवाशांनी त्याला दार बंद करण्याची विनंती केली. पण त्यानंतरही तो दार बंद करायला तयार नव्हता. यावरुन इतर प्रवासी आणि त्या व्यक्तीमध्ये बाचाबाची सुरु झाली. याच डब्यात २२ वर्षांचा मयंक लोहार सुद्धा होता. तो सुद्धा त्या व्यक्तीला दार बंद करण्यास सांगत होता. यावरुनच बाचाबाचीचं रुपांतर वादात झालं. आणि त्यानंतर दार बंद करण्यावरुन सुरु झालेला वाद इतकं भयंकर रुप घेऊन याची कोणी कल्पनाही केली नसेल. कारण दार बंद न करणाऱ्या व्यक्तीला काही प्रवाशांनी मारहाण केली. त्यानंतर त्याने बॅगमधून चाकू काढला आणि मयंक वर सपासप वार केले. इतर प्रवाशांना काही कळायच्या आतच मयंक लोकलच्या दारातच रक्ताच्या थारोळ्यात पडला. पण समोरच्याचा जीव घेऊन सुद्धा आरोपीचा आत्मा शांत नव्हता झाला. तर तो इतर प्रवाशांना सुद्धा घाबरवत होता. सगळ्यांच्या छातीत धडकी भरली होती. त्यामुळे चालत्या लोकलमध्ये करणार काय मग प्रवाशी आरोपीपासून लांब पळत होते... आणि हत्या करणारा आरोप मस्तवालपणे डब्यात फिरत होता.
रात्री 10. 45 वाजता - हत्येनंतर आरोपी डब्यात दहशत पसरवत होता
रात्री 11.04 वाजता - ट्रेन बोरिवली स्थानकात पोहोचली
रात्री 11.05 वाजता - आरोपी उडी मारुन प्लॅटफॉर्म क्रमांक 6 वर उतरला
रात्री 11.07 वाजता - आरपीएफ आणि जीआरपी कर्मचारी डब्यात पोहोचले
रात्री 11.10 वाजता - वेद्यकीय पथक, स्ट्रेचर, पोर्टर डब्यात पोहोचले
रात्री 11.12 वाजता - जखमी प्रवाशाला वेद्यकीय उपचारासाठी हलवण्यात आलं
रात्री 11.22 वाजता - डॉक्टरांनी तपासणीनंतर मयांकला मृत घोषित केलं
रात्री 11.42 वाजता- मयांकचा मृतदेह शताब्दी रुग्णालयात नेण्यात आला
या घटनेनंतर आरोपी चालत्या गाडीत लगेच उतरून प्लॅटफॉर्म क्रमांक ६ वरुन पसार झाला. पण तपासानंतर तो नेमका कुठे कुठे गेला त्याचं सीसीटीव्ही फुटेज आता समोर आलं. यात आरोपी हत्येनंतर स्टेशन परिसरात सुरुवातीला दिसला. त्यानंतर रस्त्याने कुठेतरी तो चालत जाताना दिसतो.. या सर्व घटनेनंतर पोलिसांनी रोशन सुवर्णा नावाच्या आरोपीला कुर्ला भागातून अटक केलीय.