/साकीनाक्यात मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यूमुखी पडलेले असलम शेख कोण होते? कुटुंबाने एकमेव कमावता सदस्य गमावला

मुंबईत मॅनहोलमध्ये पडून एका व्यक्तीला आपला जीव गमवावा लागला आहे. साकीनाक्यात भर पावसात मॅनहोल उघडा असल्याचा अंदाज न आल्याने व्यक्ती आत पडली आणि बुडून मृत्यू झाला. खैरानी रोडवरील सन्मान हॉटेलजवळ उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून ही दुर्दैवी घटना घडली. दुपारी 12.26 वाजता या घटनेची माहिती मिळाली. घटनास्थळी देखभाल आणि दुरुस्तीचे काम सुरू असल्याने खासगी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी (तीन कर्मचारी आणि एक वाहन) मॅनहोलचे झाकण उघडले होते.
मृत व्यक्तीची ओळख पटली असून, असलम शेख असं त्यांचं नाव आहे. ते 53 वर्षांचे होते. साकीनाकामधील यादव नगर परिसरात ते राहत होते. ते मजुरीचं करायचे. त्यांच्या पश्चात पत्नी, मुलगा आणि मुलगी आहे.
मृत व्यक्तीची वहिनी शाइस्ता यांनी सांगितलं आहे की, ते कुटुंबातील एकमेव कमावते सदस्य होते. सुरक्षिततेच्या नियमांचे पालन केले जात नसल्याचे नमूद करत त्यांनी नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे.
दरम्यान महापौर रितू तावडे यांनी मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला 10 लाखांची मदत जाहीर केली आहे.
असलम शेख रस्त्यावरुन मोबाईल फोनवरुन बोलत जात असताना उघड्या मॅनहोलमध्ये पडले. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी मॅनहोल उघडलेला असताना तिथे सुरक्षेची कोणतीही उपाययोजना किंवा बोर्ड लावलेलं नव्हतं. कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ मॅनहोलमध्ये शिडी उतरवून शोध सुरू केला. मात्र त्यांना त्यांची केवळ छत्री आणि चप्पल सापडली. मॅनहोलमधील पाण्याचा प्रवाह प्रचंड असल्याने ते कोणत्या दिशेने वाहून गेली, हे सुरुवातीला स्पष्ट होऊ शकले नाही. यानंतर मुंबई अग्निशमन दलाने (MFB) शोधमोहीम सुरू केली. दुपारी 2.15 वाजता त्यांचा मृतदेह हाती लागला.
या घटनेची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीत उपायुक्त (सामान्य प्रशासन), उपायुक्त (झोन-७) आणि उपायुक्त (पायाभूत सुविधा) यांचा सदस्य म्हणून समावेश असेल. समितीला आपला अहवाल सात दिवसांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
त्याचबरोबर भविष्यात अशी दुर्दैवी घटना घडू नये, या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून मनुष्य प्रवेशिकेची कामे करताना चारही बाजूंनी सुरक्षारोधक (Barricades) लावण्याचे निर्देश पुन्हा एकदा देण्यात आले आहेत. तसेच, पुढील आठ दिवसात महानगरपालिका क्षेत्रात असणाऱ्या सर्वे मॅनहोलची १०० टक्के पाहणी करावी. त्यांच्या सुरक्षिततेची खात्री करावी. त्याबाबतचा अहवाल तयार करण्याचे निर्देश सर्व अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त, सातही परिमंडळाचे उपआयुक्त, 26 प्रशासकीय विभागांचे सहायक आयुक्त यांना देण्यात आले आहेत.
मुंबईतील साकीनाका येथील दुर्घटनेप्रकरणी चार अधिकाऱ्यांचं तात्काळ निलंबन करण्यात आल्याची माहिती महापौर रितू तावडे यांनी दिली आहे. निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये धनाजी हेर्लेकर यांच्यासह सहायक/दुय्यम अभियंता (परिरक्षण, एल विभाग) दीपक चौगुले, कनिष्ठ अभियंता (परिरक्षण, एल विभाग) अभिजीत चौगुले, सहायक अभियंता (मलनिस्सारण प्रचालन) उत्तम पाटील यांचा समावेश आहे.