Marathi News
  • अजित पवारांच्या अपघात विमानाच्या सह-वैमानिक, 25व्या वर्षी वेदनादायी मृत्यू; कोण होत्या कॅप्टन शांभवी पाठक?

Captain Shambhavi Pathak:  विमानाच्या सहवैमानिक शांभवी पाठक यांच्याबद्दल जाणून घेऊया. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 28, 2026, 04:18 PM IST
शांभवी पाठक

Who is Captain Shambhavi Pathak: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या चार्टर विमानाचा (लिअरजेट 45) अपघात झाला. बारामती विमानतळावर बुधवारी सकाळी सुमारे 8.45 वाजता हे विमान कोसळले. अजित पवार हे राजकीय कार्यक्रमांसाठी बारामतीला जात होते. लँडिंगच्या वेळी विमानाला तांत्रिक बिघाड झाला, त्यामुळे ते रनवेपासून बाजूला गेलं आणि आग लागली. या भीषण अपघातात विमानातील सर्व 5 जणांचा मृत्यू झाला. ही घटना पुणे जिल्ह्यातील बारामतीत घडली. विमान दिल्लीच्या वीएसआर एव्हिएशन या कंपनीचं होतं. या दुर्घटनेवेळी अजित पवार यांच्यासोबत 5 जण होते. अजित पवार प्रवास करत असलेल्या विमानाच्या सहवैमानिक शांभवी पाठक कोण होत्या? जाणून घेऊया. 

अपघातात मृत्यू पावलेले प्रवासी

या अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, त्यांचे वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी विदित जाधव, सहाय्यक पिंकी माली, मुख्य पायलट कॅप्टन सुमित कपूर आणि सह-पायलट कॅप्टन शांभवी पाठक यांचा समावेश होता. हे सर्वजण विमानात होते. अपघातामुळे विमानात आग लागल्याने कोणीही वाचलं नाही.

कॅप्टन शांभवी पाठक कोण होत्या?

शांभवी पाठक या अवघ्या 25 वर्षांच्या तरुण पायलट होत्या. त्या या विमानात सह-पायलट म्हणून काम करत होत्या. त्यांनी ग्वालियरच्या वायु सेना बाल भारती शाळेत  2016 ते 2018 पर्यंत शिक्षण घेतलं. नंतर मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लबमध्ये सदस्य म्हणून काम केलं. 2018-19 मध्ये न्यूझीलंड इंटरनॅशनल कमर्शियल पायलट अकॅडमीतून कमर्शियल पायलट लायसन्स (सीपीएल) मिळवलं. हे लायसन्स न्यूझीलंड आणि भारताच्या विमानन प्राधिकरणाच्या (डीजीसीए) मानकांनुसार होतं. मुंबई विद्यापीठातून 2022 मध्ये एरोनॉटिक्समध्ये बीएससी पूर्ण केलं.

शांभवी यांची व्यावसायिक कारकीर्द 

शांभवी वीएसआर एव्हिएशनमध्ये पायलट म्हणून काम करत होत्या. त्या मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लबमध्ये असिस्टंट फ्लाइट इन्स्ट्रक्टर म्हणून भविष्यातील पायलटांना प्रशिक्षण देत होत्या. त्यांना फ्लाइट इन्स्ट्रक्टर रेटिंग (ए) मिळालं होतं. उड्डाणाची आवड लहानपणापासूनच होती आणि त्या स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी परदेशातही प्रशिक्षण घेतलं. त्यांचा हा प्रवास खूप प्रेरणादायी आहे.

शांभवी यांच्या कुटुंबात कोण?

शांभवी यांचा धाकटा भाऊ वरुण आहे. आईचे नाव रोली शुक्ला पाठक आहे. कुटुंबाचा मूळ गाव कानपूर (उत्तर प्रदेश) आहे पण त्या दिल्लीत राहत. आजोबांच्या बाजूचे नाते कानपूरशी जोडलेले आहे. या अपघाताने त्यांच्या कुटुंबाला मोठा धक्का बसलाय. शांभवी यांची उड्डाण क्षेत्रातील कारकीर्द लहान वयातच यशस्वी झाली होती, पण दुर्दैवी अपघात त्यांच्या जीवनाचा शेवट ठरला.

