/केतनला लोहगडावरुन ढकललं पण हा नक्की प्लॅन कोणाचा? मास्टरमाईंड चेतन चौधरी नेमका आहे तरी कोण?

18 जूनपासून महाराष्ट्रात लोहगडावरील केतन अग्रवाल हत्येची चर्चा सुरु आहे. सुरुवातीला अपघात वाटणारा हा सगळा प्रकार शांत डोक्याने रचलेला कट होता. सिया गोयल आणि केतनचा साखरपुडा फेब्रुवारी 2026 रोजी झाला होता. जुलै महिन्यात या दोघांचा जयपुरमध्ये शाही विवाहसोहळा होता. मात्र सियाला हे लग्न मान्य नव्हतं. म्हणून तिने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरीच्या मदतीने केतनचा काटा काढायचं ठरवलं. पण हा चेतन चौधरी कोण? सिया आणि चेतन यांची ओळख कशी झाली? चेतन चौधरीने कसा केला केतनच्या हत्येचा प्लान?
पुण्यातील प्रसिद्ध केतन अग्रवाल खून प्रकरणातील दुसरा मुख्य आरोपी चेतन बाबूलाल चौधरी हा 22 वर्षांचा आहे. तसेच पुण्यातील कोंढवा येथे राहते. चेतन चौधरीचं शिक्षण किती आणि तो काय करतो? तर चेतन चौधरी हा बीबीए (BBA - Bachelor of Business Administration) चा विद्यार्थी आहे. तसेच पुणे येथील प्रसिद्ध मसाले विक्रेत्याच्या मुलीच्या म्हणजे मुख्य आरोपी सिया गोयल दुकानाच्या शेजारीच चेतनचे स्वतःचे दुकान आहे. तो व्यावसायिक असून त्याच्या हाताखाली कर्मचारी देखील काम करतात.
प्रकरणातील त्याची भूमिका आणि सियाशी असलेले नातेसबंध यामुळे तो या प्रकरणात दुसरा मुख्य आरोपी आहे. मुख्य आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांचे गेल्या 1 वर्षापासून प्रेमसंबंध होते. सियाचे लग्न केतन अग्रवालसोबत ठरल्यामुळे त्या दोघांनी मिळून केतनचा काटा काढण्याचा कट रचला.
पोलीस तपासात समोर आले आहे की, जानेवारी ते जून दरम्यान सिया आणि चेतन यांच्यात 2004 वेळा फोनवर संवाद झाला होता. म्हणजे एकूण सुमारे 238 तास यांच्यात संवाद झाला आहे. 18 जून रोजी सियाने वाढदिवसाचे निमित्त काढून केतनला लोहगड किल्ल्यावर नेले. ठरलेल्या प्लॅननुसार, चेतन तिथे आधीच हुडी घालून पोहोचला होता. गडावरील एका निर्जन कड्यावरून चेतन आणि सियाने मिळून केतनला 400 फूट खोल दरीत ढकलून दिले.
पोलिसांची दिशाभूल करण्यासाठी चेतनने स्वतःचा मोबाईल दुकानातच ठेवला होता आणि तो आपल्या कर्मचाऱ्याचा मोबाईल घेऊन लोहगडला गेला होता. मात्र, सीसीटीव्ही (CCTV) आणि तांत्रिक पुराव्यांमुळे पोलिसांना त्याचा माग काढता आला.सध्या वडगाव न्यायालयाने चेतन चौधरी आणि सिया गोयल या दोघांनाही 29 जूनपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली असून पुढील तपास सुरू आहे.
सियाला यामध्ये मदत करत होता तो तिचा प्रियकर चेतन चौधरी. चेतन चौधरी याचा पण मार्केट मार्केट यार्डमध्ये व्यवसाय आहे. चौधरी कुटुंबीय सुद्धा ड्राय फ्रूटचे व्यवसायिक आहेत. दोघांच म्हणजे सियाच आणि चेतन यांचा व्यवसाय मार्केट यार्ड मध्येच आहे. सिया नुकतीच एक बेकरी पण सुरू केलेली होती त्यांचा ड्राय फ्रूटचा पण व्यवसाय होता त्यामुळे या निमित्ताने सिया आणि चेतन यांच गेल्या वर्षभरात चांगली ओळख निर्माण झालेली होती. या ओळखीतून त्यांची मैत्री झाली मैत्रीच रूपांतर प्रेमात झालं दोघांचे लग्नही करायचं परंतु मध्येच केतनची एंट्री झाली. आणि एकदम आर्थिक सुबत्ता असणाऱ्या अग्रवाल कुटुंबीयातला केतन असल्यामुळे गोयल कुटुंबीयांनी सियाच लग्न केतनशी ठरवलेलं होतं. परंतु सियाला काही मान्य नव्हतं सियाला चेतनशी लग्न करायचं होत. या सगळ्यातून ही हत्या करण्यात आली होती.