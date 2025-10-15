English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'भाजपचा माणूस, निवडणूक आयोगाचा मीडिया हाताळण्याचा आरोप', विरोधकांच्या निशाण्यावर असणारा देवांग दवे आहे तरी कोण?

Who Is Devang Dave: कोण आहेत देवांग दवे? सविस्तर जाणून घेऊया. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 15, 2025, 06:35 PM IST
'भाजपचा माणूस, निवडणूक आयोगाचा मीडिया हाताळण्याचा आरोप', विरोधकांच्या निशाण्यावर असणारा देवांग दवे आहे तरी कोण?
देवांग दवे

Who Is Devang Dave: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी  महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण तापलंय. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी भाजपवर गंभीर आरोप करत निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केलेयत. या वादाच्या केंद्रस्थानी देवांग दवे हे नाव आहे. भाजपचे युवा कार्यकर्ते देवांग यांच्यावर निवडणूक आयोगाच्या मीडिया मॅनेजमेंटचा आरोप होतोय. दवे हे महाराष्ट्र भाजपमधील सक्रिय नेते म्हणून ओळखले जातात, ज्यांचा युवा मतदारांवर मोठा प्रभाव आहे. कोण आहेत देवांग दवे? सविस्तर जाणून घेऊया. 

कोण आहेत देवांग दवे?

देवांग दवे हे भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) प्रमुख पदाधिकारी आहेत, ज्यांना पक्षातील 'युवा चेहरा' म्हणून ओळखले जाते. महाराष्ट्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून ते पक्षकार्यात सक्रिय आहेत. विशेषतः युवा मोर्चा विभागात त्यांचा वाटा मोठा आहे, जिथे ते नव्या पिढीला पक्षाच्या विचारसरणीशी जोडण्याचे काम करतात. दवे यांचा प्रभाव सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अधिक आहे, ज्यामुळे ते पक्षाच्या प्रचार यंत्रणेचा महत्त्वाचा भाग बनले आहेत.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची स्थापना

दवे यांनी 'आय सपोर्ट नरेंद्र मोदी' आणि 'सोशल सेंट्रल' ही दोन प्रमुख सोशल मीडिया उपक्रम सुरू केले आहेत. या माध्यमांतून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रिय धोरणांचे समर्थन आणि राष्ट्रवादी विचारांचे प्रचार केला जातो. याशिवाय, ते भाजप युवा मोर्चाच्या सोशल मीडिया संयोजकपदावरही कार्यरत राहिले आहेत. राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय घटनांवर ते तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करतात. ज्यामुळे त्यांच्या फॉलोअर्सची संख्या मोठी आहे.

निवडणूक आयोगातील संशयास्पद भूमिका

देवांग दवे यांच्यावर विजय वडेट्टीवार यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. "निवडणूक आयोगाचा मीडिया व्यवस्थापनाचा भाग भाजपचा कार्यकर्ता देवांग दवे कसा सांभाळतो?" असा प्रश्न त्यांनी विचारला. विशेष म्हणजे हा प्रश्न महाराष्ट्रातील स्थानिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उपस्थित केला गेलाय. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर शंका घेतली जातेय. दुसरीकडे विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन आयोगावर दबाव वाढवलाय.

विजय वडेट्टीवारांच्या आरोपांचा केंद्रबिंदू

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष विजय वडेट्टीवार यांनी भाजपवर हस्तक्षेपाचा आरोप करत मतदार यादीतील मोठ्या प्रमाणावरील गोंधळाकडे लक्ष वेधलंय.  अशी नेमणूक निवडणुकांच्या पारदर्शकतेची पायाभूत तत्त्वे धोक्यात आणते, असे त्यांनी म्हटलंय. हा वाद निवडणुकीपूर्वी भाजपला राजकीय अडचणीत टाकू शकतो. तसेच यामुळे पक्षाच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

FAQ

१. देवांग दवे कोण आहेत आणि त्यांची भाजपमधील भूमिका काय आहे?

देवांग दवे हे भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) युवा नेते आणि प्रमुख पदाधिकारी आहेत, ज्यांना पक्षातील 'युवा चेहरा' म्हणून ओळखले जाते. महाराष्ट्रात ते गेल्या अनेक वर्षांपासून पक्षकार्यात सक्रिय असून, विशेषतः युवा मोर्चाच्या सोशल मीडिया संयोजकपदावर त्यांनी काम केले आहे. त्यांनी ‘आय सपोर्ट नरेंद्र मोदी’ आणि ‘सोशल सेंट्रल’ ही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स स्थापन केली, ज्याद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या धोरणांचा आणि राष्ट्रवादी विचारांचा प्रचार केला जातो.

२. देवांग दवे यांच्यावर निवडणूक आयोगाबाबत कोणते आरोप झाले आहेत?

काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी २०२५ च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी दवे यांच्या निवडणूक आयोगाच्या मीडिया हँडलिंगमधील भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी आरोप केला की, भाजपचा कार्यकर्ता असलेले दवे निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थेचा मीडिया विभाग कसा सांभाळू शकतात? यामुळे मतदार यादीतील गोंधळ आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर शंका घेतली जात आहे.

३. या वादाचा भाजप आणि निवडणूक प्रक्रियेवर काय परिणाम होऊ शकतो?

दवे यांच्यावरील आरोपांमुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापले आहे, आणि निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. हा वाद भाजपच्या डिजिटल प्रचार रणनीतीला आणि पक्षाच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम करू शकतो. विरोधी पक्ष, विशेषतः काँग्रेस, याचा फायदा घेऊन राजकीय दबाव वाढवण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेची कसोटी ठरेल आणि दवे यांच्या राजकीय कारकीर्दीवरही परिणाम करू शकते.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

