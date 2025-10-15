'भाजपचा माणूस, निवडणूक आयोगाचा मीडिया हाताळण्याचा आरोप', विरोधकांच्या निशाण्यावर असणारा देवांग दवे आहे तरी कोण?

Who Is Devang Dave: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण तापलंय. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी भाजपवर गंभीर आरोप करत निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केलेयत. या वादाच्या केंद्रस्थानी देवांग दवे हे नाव आहे. भाजपचे युवा कार्यकर्ते देवांग यांच्यावर निवडणूक आयोगाच्या मीडिया मॅनेजमेंटचा आरोप होतोय. दवे हे महाराष्ट्र भाजपमधील सक्रिय नेते म्हणून ओळखले जातात, ज्यांचा युवा मतदारांवर मोठा प्रभाव आहे. कोण आहेत देवांग दवे? सविस्तर जाणून घेऊया.
देवांग दवे हे भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) प्रमुख पदाधिकारी आहेत, ज्यांना पक्षातील 'युवा चेहरा' म्हणून ओळखले जाते. महाराष्ट्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून ते पक्षकार्यात सक्रिय आहेत. विशेषतः युवा मोर्चा विभागात त्यांचा वाटा मोठा आहे, जिथे ते नव्या पिढीला पक्षाच्या विचारसरणीशी जोडण्याचे काम करतात. दवे यांचा प्रभाव सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अधिक आहे, ज्यामुळे ते पक्षाच्या प्रचार यंत्रणेचा महत्त्वाचा भाग बनले आहेत.
दवे यांनी 'आय सपोर्ट नरेंद्र मोदी' आणि 'सोशल सेंट्रल' ही दोन प्रमुख सोशल मीडिया उपक्रम सुरू केले आहेत. या माध्यमांतून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रिय धोरणांचे समर्थन आणि राष्ट्रवादी विचारांचे प्रचार केला जातो. याशिवाय, ते भाजप युवा मोर्चाच्या सोशल मीडिया संयोजकपदावरही कार्यरत राहिले आहेत. राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय घटनांवर ते तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करतात. ज्यामुळे त्यांच्या फॉलोअर्सची संख्या मोठी आहे.
देवांग दवे यांच्यावर विजय वडेट्टीवार यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. "निवडणूक आयोगाचा मीडिया व्यवस्थापनाचा भाग भाजपचा कार्यकर्ता देवांग दवे कसा सांभाळतो?" असा प्रश्न त्यांनी विचारला. विशेष म्हणजे हा प्रश्न महाराष्ट्रातील स्थानिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उपस्थित केला गेलाय. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर शंका घेतली जातेय. दुसरीकडे विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन आयोगावर दबाव वाढवलाय.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष विजय वडेट्टीवार यांनी भाजपवर हस्तक्षेपाचा आरोप करत मतदार यादीतील मोठ्या प्रमाणावरील गोंधळाकडे लक्ष वेधलंय. अशी नेमणूक निवडणुकांच्या पारदर्शकतेची पायाभूत तत्त्वे धोक्यात आणते, असे त्यांनी म्हटलंय. हा वाद निवडणुकीपूर्वी भाजपला राजकीय अडचणीत टाकू शकतो. तसेच यामुळे पक्षाच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
दवे यांच्यावरील आरोपांमुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापले आहे, आणि निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. हा वाद भाजपच्या डिजिटल प्रचार रणनीतीला आणि पक्षाच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम करू शकतो. विरोधी पक्ष, विशेषतः काँग्रेस, याचा फायदा घेऊन राजकीय दबाव वाढवण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेची कसोटी ठरेल आणि दवे यांच्या राजकीय कारकीर्दीवरही परिणाम करू शकते.