Ambadas Danve Video: पैशांचा ढीग मोजणारा 'तो' लाल शर्टमधील व्यक्ती कोण? दानवे म्हणाला 'तो खूप मोठा...'

Ambadas Danve Video: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते अंबादास दानवे यांनी नोटांचा ढीग पडल्याचा एक व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. व्हिडीओत लाल शर्टमध्ये असणारा मुख्य आरोपी असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्या व्यक्तीचा चेहरा दिसत नसला, तरी आपण त्याला ओळखत असल्यानेच व्हिडीओ पोस्ट केला असल्याचंही ते म्हणाले आहेत. तसंच आपण महेंद्र दळवींचा राजीनामा मागितला नसून, राज्यात कशाप्रकारे खोक्यांचं राजकारण सुरु आहे हे दाखवण्यासाठी व्हिडीओ पोस्ट केल्याचंही त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं आहे.
"या लोकांशी संबंधित व्यक्तीनेच मला हा व्हिडीओ पाठवला आहे. मला तर त्यात कोण आमदार हे माहिती नव्हतं. मी तर म्हणेन समोर जो कोण व्यक्ती आहे तोदेखील तपासला पाहिजे. जशी धान्याची रास असते तशी नोटांची रास लागली आहे. सर्वसामान्य माणसाने बँकेत 50 हजार जरी भरले तरी नोटीस येते, एवढा पैसा कुठून आला हे इन्कम टॅक्स पाहतं. या नोटांची रास संदर्भात हे महोदय कोणाशी बोलत आहेत आणि ती जमा करणारी व्यक्ती कोण तेदेखील समोर येईल. कर्जमुक्तीसाठी, कंत्राटदारांचं बिल देण्यासाठी यांच्याकडे पैसे नाहीत, सत्ताधारींकडे नोटांचे ढीग आहेत हे जनतेसमोर आणलं आहे," असं अंबादास दानवेंनी सांगितलं आहे.
"संजय शिरसाट यांच्या घरातला व्हिडीओ बाहेरचे काढू शकत नाहीत. त्यांच्याकडे नोटांच्या बॅग भरल्या होत्या. आता हादेखील घरातील व्हिडीओच म्हणावा लागेल. सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांनी कशाप्रकारे सत्ता आणि संपत्तीचा हैदोस घातला आहे हे व्हिडीओच्या माध्यमातून जनतेने समोर आणलं आहे," असं ते म्हणाले आहेत.
जर मॉर्फ केलेला व्हिडीओ असेल तर महेंद्र दळवींनी पोलिसांकडे जाऊन तक्रार करावी आणि चौकशी करण्यास सांगावं. माझ्याकडे आले तर सविस्तर माहिती देईन असंही त्यांनी म्हटलं. पुढे त्यांनी सांगितलं की, "मी कोणाला आमदारकीचा राजीनामा देण्यासाठी किंवा आरोप करण्यासाठी व्हिडीओ पोस्ट केलेला नाही. 50 खोके, एकदम ओके म्हटल्यावर काहींना राग येत होता. पण खोक्यांचं राजकारण सुरु आहे हे दाखवत होतो. राजीनामा, वैयक्तिक काही नाही. त्यांनी खुशाल हवं ते करावं मी वैयक्तिक आरोप केलेले नाहीत".
"सत्ताधारी पक्षाचे लोक कशाप्रकारे जनतेचे लूट करत आहेत. हा पैसा शेतीचं उत्पन्न, फॅक्टरीतून येत नाही. सगळी कंत्राटं, टक्केवारी, बदल्यातून हा पैसा मिळला आहे," असाही दावा त्यांनी केला. तटकरेंनी व्हिडीओ पाठवल्याचा दावा त्यांनी यावेळी फेटाळून लावला. "माझं आणि तटकरेंचं वर्षभरापासून बोलणं झालेलं नाही. एकत्र होतो तेव्हा होत असेल. पण आता तरी बोलणं नाही. मी माझा सोर्स सांगण्याची गरज नाही. जे समोर आहे त्या गोष्टीचा खुलासा व्हावा. तुमचा आहे की नाही सांगा, नसेल तर तक्रार करावी".
महेंद्र दळवींचं नाव घेत आहात का? असं विचारलं असता त्यांनी हो असं म्हणत सांगितलं की, "जसे महेंद्र दळवी आहेत तसे लाल शर्टमध्ये पैसे मोजणारी एक व्यक्ती आहे. तिचा चेहरा दिसत नाही. मला तर वाटतं मुख्य आरोपी ती व्यक्ती आहे. त्यामुळे पोलिसांची जबाबदारी आहे. पोलिसांना सगळ्या गोष्टी सहज कळू शकतात. संजय शिरसाट यांच्या तर बेडरुममधील व्हिडीओ होता. संजय राऊत तिथे गेले नव्हते. त्यांच्या शुभचिंतकाने तो काढला असावा. बेडरुममध्ये कोणीही जात नाही".
"व्हिडीओत महेंद्र दळवीच दिसत आहेत. समोरचा व्यक्ती कोण आहे तेदेखील तपासावं. ओळखतो म्हणूनच व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. बिन ओळखीचा अजिबात केलेला नाही. एवढ्या नोटा असणारा नक्कीच मोठा असणार. चेहरा दिसत नाही तर तो मी नव्हेच असं तो सांगेल. खोक्यांची संस्कृती कशी सुरु आहे हे मला दाखवायचं आहे. कशाप्रकारे खोक्याचं राजकारण सुरु आहे, सत्तेचा उन्माद समोर आणायचा आहे," असं ते म्हणाले आहेत. तसंच महेंद्र दळवींनी माझं ब्लॅकमेलिंग, सुपारीचं उदाहरण द्यावं, मग मी खोटं आहे सांगेन असंही आव्हान त्यांनी दिलं.