भाजपने थेट राज्यसभेवर पाठवलेल्या अन् यापूर्वी कधीही चर्चेत नसलेल्या माया इवनाते आहेत तरी कोण?

भाजपने आज 4 मार्च रोजी राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी महाराष्ट्राच्या उमेदवारांची यादी जाहीर केली. महाराष्ट्रातून राज्यसभेसाठी कोण निवडणूक लढवणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून होतं. भाजपने यावेळी विनोद तावडेंसह तीन नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली आहे. यामध्ये एकमेव महिला आहे माया इवनाते. महाराष्ट्रातून राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी माया चिंतामण इवनाते यांना उमेदवार म्हणून घोषित केले आहे. त्यांच्यासोबत रामदास आठवले, विनोद तावडे आणि रामराव वडकुटे यांच्याही नावांची घोषणा झाली आहे. माया इवनाते कोण आहेत? ज्या एकमेव महिला आहेत ज्यांना ही उमेदवारी मिळाली आहे. जाणून घेऊया त्यांचं संपूर्ण प्रोफाईल. माया इवनाते यांचं थेट नागपूर कनेक्शन असल्याच दिसतं.
माया चिंतामण इवनाते या नागपूरच्या रहिवासी आहेत. त्यांचे पती चिंतामण इवनाते हे देखील भाजपचे नेते आहेत. त्यांचे 11 डिसेंबर 2018 रोजी दिल्लीत हृदयविकाराने निधन झाले. माया इवनाते या पाचवी पास असून राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाशी संबंधित कामामुळे अनुसूचित जनजाती समुदायाशी जोडल्या गेलेल्या आहेत. राजकीय कारकीर्द पाहूया. 2017 पासून नागपूर महानगरपालिका (NMC) निवडणूक लढवली. प्रभाग क्र. 12 (12-ब) वरून भाजप उमेदवार म्हणून निवडून आल्या. त्यांना 13073 मते (46.96%) मिळाली. काँग्रेसच्या रोशनी श्रीराम अत्रम 10536 मतांनी पराभूत केले. ग्रासरूट स्तरावरील संपर्क आणि नागरी सुधारणांसाठी माया इवनाते कार्यरत असतात. रस्ते, पाणी, स्वच्छता या प्रमुख प्रश्नांवर त्या काम करतात.
माजी महापौर, नागपूर महानगरपालिका: काही नगरसेवक अपात्र ठरल्यानंतर भाजपने त्यांना महापौरपदी नेमले होते. नागपूर महानगरपालिकेत माजी महापौर आहेत. भारत सरकारच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग (NCST). नागपूर मेट्रो प्रकल्पाच्या तपासणीसाठी त्यांनी भेट दिली होती. माया इवनाते यां सोशल मीडियावर सक्रिय आहेत. ज्यात त्यांना “Former Mayor- NMC Nagpur, Former Member- NCST, Former Corporator” असे वर्णन आहे.
2017 नुसार, माया इवनाते यांच्याकडे एकूण 2 कोटी 20 लाख 75 हजार रुपये आहेत. त्यामध्ये जंगम संपत्ती: ₹4,75,000 तर स्थावर संपत्ती: ₹2,16,000 तर दायित्व संपत्ती 3 लाख इतरी आहे. स्थानिक पातळीवर “मायाताई” म्हणून ओळखल्या जातात. आतापर्यंत माया इवनाते यांनी नागपूर मनपाच्या विविध समित्यांमध्ये सक्रिय भूमिका बजावली आहे. सध्याच्या राजकीय घडामोडीत राज्यसभेच्या उमेदवारीमुळे त्यांचे नाव राज्यस्तरावर चर्चेत आहे.