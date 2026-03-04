English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भाजपने थेट राज्यसभेवर पाठवलेल्या अन् यापूर्वी कधीही चर्चेत नसलेल्या माया इवनाते आहेत तरी कोण?

Rajya Sabha Election 2026 : भाजपकडून राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी महाराष्ट्राच्या उमेदवारांची यादी जाहीर झाली आहे. यामध्ये नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे. यामध्ये एकमेव महिला उमेदवार आहेत त्याम्हणजे माया इवनाते. या माया इवनाते आहेत तरी कोण? पाहून यांची माहिती. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 4, 2026, 02:23 PM IST
भाजपने आज 4 मार्च रोजी राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी महाराष्ट्राच्या उमेदवारांची यादी जाहीर केली. महाराष्ट्रातून राज्यसभेसाठी कोण निवडणूक लढवणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून होतं. भाजपने यावेळी विनोद तावडेंसह तीन नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली आहे. यामध्ये एकमेव महिला आहे माया इवनाते. महाराष्ट्रातून राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी माया चिंतामण इवनाते यांना उमेदवार म्हणून घोषित केले आहे. त्यांच्यासोबत रामदास आठवले, विनोद तावडे आणि रामराव वडकुटे यांच्याही नावांची घोषणा झाली आहे. माया इवनाते कोण आहेत? ज्या एकमेव महिला आहेत ज्यांना ही उमेदवारी मिळाली आहे. जाणून घेऊया त्यांचं संपूर्ण प्रोफाईल. माया इवनाते यांचं थेट नागपूर कनेक्शन असल्याच दिसतं. 

कोण आहेत माया इवनाते?

माया चिंतामण इवनाते या नागपूरच्या रहिवासी आहेत. त्यांचे पती चिंतामण इवनाते हे देखील भाजपचे नेते आहेत. त्यांचे 11 डिसेंबर 2018 रोजी दिल्लीत हृदयविकाराने निधन झाले. माया इवनाते या पाचवी पास असून राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाशी संबंधित कामामुळे अनुसूचित जनजाती समुदायाशी जोडल्या गेलेल्या आहेत. राजकीय कारकीर्द पाहूया. 2017 पासून नागपूर महानगरपालिका (NMC) निवडणूक लढवली. प्रभाग क्र. 12 (12-ब) वरून भाजप उमेदवार म्हणून निवडून आल्या. त्यांना 13073 मते (46.96%) मिळाली. काँग्रेसच्या रोशनी श्रीराम अत्रम 10536 मतांनी पराभूत केले. ग्रासरूट स्तरावरील संपर्क आणि नागरी सुधारणांसाठी माया इवनाते कार्यरत असतात. रस्ते, पाणी, स्वच्छता या प्रमुख प्रश्नांवर त्या काम करतात. 

माजी महापौर, नागपूर महानगरपालिका: काही नगरसेवक अपात्र ठरल्यानंतर भाजपने त्यांना महापौरपदी नेमले होते. नागपूर महानगरपालिकेत माजी महापौर आहेत. भारत सरकारच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग (NCST). नागपूर मेट्रो प्रकल्पाच्या तपासणीसाठी त्यांनी भेट दिली होती. माया इवनाते यां सोशल मीडियावर सक्रिय आहेत. ज्यात त्यांना “Former Mayor- NMC Nagpur, Former Member- NCST, Former Corporator” असे वर्णन आहे.

आर्थिक संपत्ती 

2017 नुसार, माया इवनाते यांच्याकडे एकूण 2 कोटी 20 लाख 75 हजार रुपये आहेत. त्यामध्ये जंगम संपत्ती: ₹4,75,000 तर  स्थावर संपत्ती: ₹2,16,000 तर  दायित्व संपत्ती 3 लाख इतरी आहे. स्थानिक पातळीवर “मायाताई” म्हणून ओळखल्या जातात. आतापर्यंत माया इवनाते यांनी नागपूर मनपाच्या विविध समित्यांमध्ये सक्रिय भूमिका बजावली आहे. सध्याच्या राजकीय घडामोडीत राज्यसभेच्या उमेदवारीमुळे त्यांचे नाव राज्यस्तरावर चर्चेत आहे.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

