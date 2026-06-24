मुंबईत लोकलमध्ये नाहक जीव गमावणारा मयंक लोहार कोण होता? त्यालाच का ठार मारलं?

Who is Mayank Lohar: ट्रेनमध्ये दरवाजा बंद करण्यावरुन झालेल्या वादात 22 वर्षीय मयंक लोहार याला आपला जीव गमवावा लागला. यामुळे त्याच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. एका क्षुल्लक कारणावरुन झालेल्या वादामुळे मयंक लोहारवर चाकूने वार करत त्याला धावत्या लोकलमध्ये ठार करण्यात आलं. यावेळी इतर प्रवासी त्याच्या मदतीला न धावता दूर पळत होते. काहींनी तर मोबाईलमध्ये व्हिडीओ शूट केला. दरम्यान हा मयंक नेमका कोण होता? जाणून घ्या.
मयंक लोहार हा 22 वर्षीय तरुण होता. तो विरार परिसरात कुटुंबासह राहत होता. अंधेरीतील एका खासगी कंपनीत सेल्समन म्हणून काम करत होता. घटनेच्या रात्री तो काम आटोपून घरी परतत होता. त्याच्या कुटुंबात आई-वडील, तीन भाऊ आणि एक बहीण आहेत.
मृत मयंक लोहार याने फायनान्स मार्केटिंगमध्ये शिक्षण घेतलं होतं. गेल्या 9 महिन्यांपासून तो चकाला येथील वेस्ट साइड येथे नोकरीस होता. यासाठी दररोज तो विरार ते अंधेरी असा प्रवास करायचा. लोहार कुटुंबीय मूळचे नेपाळचे असले तरी ही मुंबईतील त्यांची सहावी पिढी असल्याची माहिती आहे.
रोशन हा त्याच्या वडिलांसोबत अंधेरी येथे एका कार्गोमध्ये लेबलिंगचे काम करतो. ते दोघेही नेहमी एकत्रच घरी जायचे. मात्र काल रोशनचे बाबा आधी घरी निघून गेले आणि नंतर रोशन एकटा घरी जात होता. रोशन आणि त्याचा परिवार मिरा रोडच्या साईबाबा नगर परिसरात राहतात. आरोपी रोशन आणि मृतक मयंक हे अंधेरीत ट्रेनमध्ये चढले होते.
लोहार कुटुंबीय सुरवातीला अंधेरीत वास्तव्य होते, मात्र त्यांचं घर पुनर्विकासासाठी गेल्याने गेली पाच वर्षांपासून विरार पूर्वेकडील भोईर पाडा येथे वास्तव्यास आहे. मृत मयांकला एक बहीण आणि दोन भाऊ आहेत. मयंकच्या मृत्यूची बातमी समजताच त्याच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला.
मयंक चर्चगेटहून नालासोपारा जाणाऱ्या फास्ट ट्रेनमध्ये चडला होता. ट्रेन अंधेरीतून बोरिवलीच्या दिशेने जात होता. यावेळी आरोपी रोशन बाहेर मुसळधार पाऊस सुरु असताना दरवाजात उभा होता. आत पाणी येत असल्याने इतर प्रवाशांनी त्याला दार बंद करण्याची विनंती केली. पण त्यानंतरही तो दार बंद करायला तयार नव्हता. यावरुन इतर प्रवासी आणि रोशनमध्ये बाचाबाची सुरु झाली. मयंकही दार बंद करण्यास सांगत होता. यावरुनच बाचाबाचीचं रुपांतर वादात झालं. दार बंद करत नसल्याने रोशनला काही प्रवाशांनी मारहाण केली. त्यानंतर त्याने बॅगमधून चाकू काढला आणि मयंकवर सपासप वार केले. इतर प्रवाशांना काही कळायच्या आतच मयंक लोकलच्या दारातच रक्ताच्या थारोळ्यात पडला होता आणि इतरजण घाबरून दूर पळाले होते.