/आंदोलक विद्यार्थ्यांना ड्रग्ज केसमध्ये अडकवण्याची धमकी देणारे पवन सांगळे कोण आहेत? मुंबई पोलिसात नेमकं काय पद?

मुंबईतील शिवाजी पार्कमध्ये विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरुन दिल्लीमधील जंतर मंतरवर सुरु असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला. नीट पेपरफुटीप्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी आंदोलकांकडून केली जात आहे. यादरम्यान मुंबईतील आंदोलनाचा एक धक्कादायक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओत एक पोलीस कर्मचारी विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर खोट्या ड्रग्ज केसमध्ये अडकवण्याची धमकी देताना दिसत आहे. रोहित पवार, राज ठाकरेंसारख्या राजकीय नेत्यांनाही या व्हिडीओवरुन संताप व्यक्त केल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
मुंबई पोलिसांनी धमकी देणाऱ्या पोलीस चालकाला निलंबित करून चौकशीचे आदेश दिले आहेत. व्हायरल व्हिडिओमध्ये, आंदोलनासाठी परत आल्यास अमली पदार्थांच्या खोट्या प्रकरणांत अडकवण्याची धमकी पोलीस कर्मचारी विद्यार्थी आंदोलकांना देताना कथितरीत्या दिसून आला होता. पवन सांगळे असं या पोलीस कर्मचाऱ्याचं नाव आहे. भविष्यात पुन्हा आंदोलनांत सहभागी झाल्यास अमली पदार्थांच्या खोट्या प्रकरणांत गोवलं जाईल आणि उर्वरित आयुष्य तुरुंगात काढावे लागेल, अशी चेतावणीच त्याने विद्यार्थ्यांना दिली होती.
पवन सांगळे हे मुंबई पोलिसांच्या मोटार परिवहन (MT) विभागात चालक म्हणून कार्यरत असून सध्या त्यांची नियुक्ती सायन पोलीस ठाण्यात आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत असलेल्या पथकाचा भाग म्हणून ते शिवाजी पार्क येथे उपस्थित होते. चौकशी प्रलंबित असेपर्यंत त्यांची बदली पोलीस नियंत्रण कक्षात करण्यात आली आहे.
सांगळे हे पोलीस दलात चालक म्हणून कार्यरत आहेत. आंदोलनाच्या ठिकाणाहून ताब्यात घेतल्यानंतर पोलीस व्हॅनमध्ये बसवलेल्या एका विद्यार्थ्याने तो व्हायरल व्हिडिओ रेकॉर्ड केला होता.
मुंबई पोलिसांनी पोलीस चालक म्हणून कार्यरत असलेल्या पवन सांगळे यांच्याविरुद्ध चौकशीचे आदेश दिले आहेत. "त्या व्हिडिओची गंभीर दखल घेत, राज्य सरकारने चालक म्हणून कार्यरत असलेल्या पवन सांगळे यांच्याविरुद्ध चौकशीचे आदेश दिले आहेत. तसंच, त्यांच्यावरील चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना सेवेतून निलंबितही करण्यात आलं आहे," अशी माहिती राज्य सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे.
ताब्यात घेतल्यानंतर पोलीस व्हॅनमध्ये बसलेल्या एका तरुणाने व्हिडीओ शूट केला होता. यात पुढच्या सीटवर बसलेला एक पोलीस कर्मचारी त्यांना घरी परत जाण्यास सांगताना आणि भविष्यात आंदोलनात सहभागी न होण्याचा इशारा देताना ऐकू येतो. "जर तुम्ही पुन्हा इथे दिसलात, तर मी तुमचं आयुष्यं उद्ध्वस्त करेन," असं तो पोलीस कर्मचारी व्हिडिओमध्ये विद्यार्थ्यांना सांगतो. त्यानंतर तो त्यांना अमली पदार्थांच्या खोट्या प्रकरणात अडकवण्याची धमकीही देतो.
"मी तुमच्या बॅगांमध्ये 50-50 ग्रॅम पावडर (अमली पदार्थ) टाकेन आणि तुमचं आयुष्य संपून जाईल," असे तो पोलीस कर्मचारी म्हणताना ऐकू येतं. तसेच, त्यांच्या निदर्शनांमुळे आपले जीवन कठीण झाले असल्याचे सांगत, तो त्यांना पुढील कोणत्याही आंदोलनात सहभागी न होण्याचा इशाराही देतो.