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आंदोलक विद्यार्थ्यांना ड्रग्ज केसमध्ये अडकवण्याची धमकी देणारे पवन सांगळे कोण आहेत? मुंबई पोलिसात नेमकं काय पद?

मुंबईतील विद्यार्थ्याच्या आंदोलनातील एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे. यामध्ये पोलीस कर्मचारी खोट्या ड्रग्ज केसमध्ये अडकवण्याची भीती दाखवत आहे. 

Published: Jul 23, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:11 PM IST
आंदोलक विद्यार्थ्यांना ड्रग्ज केसमध्ये अडकवण्याची धमकी देणारे पवन सांगळे कोण आहेत? मुंबई पोलिसात नेमकं काय पद?
Image Credit: विद्यार्थ्यांना धमकावल्याप्रकरणी निलंबित झालेले पोलीस कर्मचारी पवन सांगळे कोण आहेत?

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आंदोलक विद्यार्थ्यांना ड्रग्ज केसमध्ये अडकवण्याची धमकी देणारे पवन सांगळे कोण आहेत? मुंबई पोलिसात नेमकं काय पद?
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