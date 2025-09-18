English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुण्याला हादरवून टाकणारा गँगस्टर निलेश घायवळ कोण? शिक्षणापासून ते गुन्हे जगतातील 'बॉस' होईपर्यंतची A to Z माहिती

पुण्यात नेमकं काय सुरु आहे? असा सवाल प्रत्येकाला पडत आहे. पुण्यात पुन्हा एकदा गोळीबार झाला आहे. बुधवारी मध्यरात्री कोथरु़ड परिसरात घायवळ टोळीकडून ही घटना घडली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 18, 2025, 06:31 PM IST
पुण्याला हादरवून टाकणारा गँगस्टर निलेश घायवळ कोण? शिक्षणापासून ते गुन्हे जगतातील 'बॉस' होईपर्यंतची A to Z माहिती
Who is Nilesh Ghaywal Know A to Z information about Pune Gangstar

पुण्यात गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारी घटना वाढल्या आहेत. आंदेकर आणि कोमकर कुटुंबातील वाद आणि त्यामुळे होणारे गुन्हेगारी घटना शांत होत नाहीत तोपर्यंत आणखी एका ठिकाणी गोळीबार झाल्याचा धक्कादायक प्रकारम समोर आला आहे. पुण्यातील नाना पेठेत 19 वर्षीय आयुष कोमकरची निर्दयीपणे हत्या करण्यात आली. यामध्ये त्याच्यावर 12 गोळ्या झाडल्या ज्यापैकी 9 गोळ्या या त्याच्या पोस्टमार्टम वेळी काढण्यात आल्या.

Add Zee News as a Preferred Source

वर्षभरापूर्वी वनराज आंदेकरचा खून करण्यात आला. या घटनेचा बदला म्हणून गणेश आंदेकरच्या मुलाला आयुषला गोळ्या झाडण्यात आला. या घटनेत पोलिसांचा तपास सुरु असतानाच पुण्यात पुन्हा एकदा गोळीबाराचा प्रकार उघडकीस आला आहे. बुधवारी मध्यरात्री कोथरुड परिसरात गोळीबार झाला. हा गोळीबार कुख्यात गुंड निलेश घायवळ टोळीकडून करण्यात आल्याची माहिती मिळते. हा निलेश घायवळ कोण? पुण्यात त्याची एवढी दहशत का? जाणून घेऊया. 

कोण आहे निलेश घायवळ?

पुण्यातील कुख्यात गुंडंच संपूर्ण नाव निलेश बन्सीलाल घायवळ. निलेश हा मूळचा सोनेगाव, ता. जामखेडचा आहे.  हा पुण्यातील कुख्यात गुंड म्हणून ओळखला जातो.निलेश घायवळ हा गजा मारणे गँगशी संबंधित आहे.पुण्यात त्याची मोठी दहशत असून 'बॉस' या नावाने तो ओळखला जातो. 

निलेशचं शिक्षण 

निलेश पुण्यात शिक्षणासाठी आला. त्याचं मास्टर इन कॉमर्सची डिग्री घेऊन शिक्षण पूर्ण झालं आहे. मात्र,पुढे  शिक्षण घेऊन नोकरी करण्याऐवजी तो गुन्हेगारी जगतात शिरला.

गुन्हेगारी क्षेत्रात कसा वळला 

मिळालेल्या माहितीनुसार पुण्यातील गजानन मारणे या गँगची निलेशचा संबंध हा 2000-2003 मध्ये आला. गजा मारणे आणि घायवळने एक खून केला आणि 7 वर्ष त्याची शिक्षा भोगली. जेलमधून सुटल्यानंतर घायवळ आणि गजा मारणे यांच्यात आर्थिक व्यवहार आणि वर्चस्वाच्या कारणावरून वाद निर्माण झाला. यामुळे दोघांमध्ये वैराचे नाते तयार झाले.

निलेश विरोधात कोणते गुन्हा 

निलेश घायवळवर विरोधात हत्या, हत्येचा प्रयत्न, बेकायदा शस्त्र बाळगणं, खंडणी वसुली, मारामारी आणि परिसरात दहशत निर्माण करणं यासारखे गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. याचा आकडा 24 वर आहे. 

FAQ 

निलेश घायवळ कोण आहे?
निलेश घायवळ हा पुणे जिल्ह्यातील एक सराईत गुन्हेगार आणि टोळीप्रमुख आहे. कॉमर्समध्ये पदवीधर असलेला निलेश घायवळ पुण्याच्या गुन्हेगारी विश्वात "बॉस" म्हणून ओळखला जातो. त्याच्यावर खून, खंडणी, मारहाण, बेकायदा शस्त्र बाळगणे यासारखे अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. तो आंदेकर टोळीप्रमुख बंडू आंदेकर यांच्याशीही जोडला गेला आहे. त्याने पवनचक्क्या आणि जमीन व्यवहारातून आपले गुन्हेगारी साम्राज्य विस्तारले आहे

 निलेश घायवळवर कुस्ती स्पर्धेत हल्ला कसा झाला?
११ एप्रिल २०२५ रोजी धाराशिव जिल्ह्यातील भूम तालुक्यातील आंदरूड गावात जगदंबा देवीच्या यात्रेनिमित्त आयोजित कुस्ती स्पर्धेत निलेश घायवळवर हल्ला झाला. निलेशने ही स्पर्धा आयोजित केली होती आणि तो पैलवानांना भेटण्यासाठी आखाड्यात गेला असताना, सागर मोहोळकर (नानज गाव, अहमदनगर) या पैलवानाने त्याच्या कानाखाली मारली. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. निलेशच्या सहकाऱ्यांनी सागरला मारहाण केली, पण तो पळून गेला. सागरवर यापूर्वी खुनाचे दोन गुन्हे दाखल आहेत, ज्यामुळे या हल्ल्यामागील कारणांचा तपास सुरू आहे. पोलिसांना तक्रार मिळाल्यास नवीन FIR दाखल होऊ शकते.

कोथरूड गोळीबार प्रकरण काय आहे?
17 सप्टेंबर 2025 रोजी मध्यरात्री पुण्याच्या कोथरूड परिसरात निलेश घायवळच्या टोळीने वाहनाला साइड न दिल्याच्या किरकोळ कारणावरून गोळीबार केला. मयूर कुभारे या टोळीतील सदस्याने प्रकाश धुमाळ याच्या मांडीवर गोळी झाडली, ज्यामुळे तो गंभीर जखमी झाला. या प्रकरणी मयूर कुभारे, आनंद चांदलकर, गणेश राऊत, मॉन्टी व्यास, रोहित आखाडे आणि दिनेश पाठक यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. पोलिसांनी पाच जणांना अटक केली. ही घटना पुण्यातील वाढत्या गँग वॉरचा भाग मानली जाते.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
crime newsFiring NewsKothrud crime newsNilesh Ghaywalpolice

इतर बातम्या

मित्रांचा लोणावळा फिरायचा जायला प्लॅन अखेरचा ठरला! अपघातानं...

पश्चिम महाराष्ट्र