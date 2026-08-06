/निवडणुकीत हारल्या तरी पक्षाकडून मोठी जबाबदारी! सुनेत्रा पवारांनी थेट युवती प्रदेशाध्यक्ष करुन टाकलं, कोण आहेत निर्मला नवले?

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने (अजित पवार गट) संघटनात्मक पातळीवर महत्त्वाचा निर्णय घेत निर्मला नवले यांची युवती प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. नुकत्याच झालेल्या पंचायत समिती निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला असला, तरी पक्षातील युवा नेतृत्वाच्या आग्रहामुळे त्यांच्यावर ही महत्त्वाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. सोशल मीडियावरील लोकप्रियता, उच्चशिक्षण आणि ग्रामीण भागातील नेतृत्व या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या नियुक्तीची राज्यभर चर्चा सुरू झाली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने युवती संघटना अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने निर्मला नवले यांची युवती प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली आहे. पंचायत समिती निवडणुकीतील पराभवानंतरही पक्षाने त्यांच्यावर विश्वास दाखवला आहे. संघटन विस्तार, महिला आणि युवा कार्यकर्त्यांना पक्षाशी जोडणे तसेच राज्यभरात पक्षाची ताकद वाढविण्याची जबाबदारी आता त्यांच्याकडे असणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय पक्षाच्या भविष्यातील रणनीतीचा भाग मानला जात आहे.
निर्मला नवले या पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील कारेगावच्या माजी सरपंच आहेत. त्या व्यवसायाने आयटी इंजिनिअर असून उच्चशिक्षित महिला लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांनी वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. गावाच्या विकासकामांसह डिजिटल माध्यमांचा प्रभावी वापर केल्यामुळे त्या राज्यभर चर्चेत आल्या. सोशल मीडियावर त्यांच्या पाच लाखांहून अधिक फॉलोअर्स असल्यामुळे ग्रामीण नेतृत्वाची आधुनिक प्रतिमा म्हणूनही त्यांच्याकडे पाहिले जाते.
निर्मला नवले यांची सोशल मीडियावर मोठी लोकप्रियता असली, तरी नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत त्यांना अपेक्षित यश मिळाले नाही. शिरूर तालुक्यातील कारेगाव पंचायत समिती गणातून त्यांनी अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली होती. मात्र, मतदारांनी वेगळा कौल दिल्याने त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला. या निकालानंतर सोशल मीडिया लोकप्रियता आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीतील राजकीय समीकरणे यांतील फरक पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला.
निर्मला नवले यांचे नाव सर्वाधिक चर्चेत आले ते त्यांच्या रेंज रोव्हर कारच्या व्हायरल व्हिडिओमुळे. "मला जे हवं असतं ते मला मिळायलाच हवं," असे म्हणत त्यांनी नवीन कार मिळाल्यानंतरचा आनंद व्यक्त करणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला होता. हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला. त्यानंतर त्यांच्या जीवनशैलीवर आणि सरपंच पदावरील उत्पन्नाबाबत सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटल्या. समर्थकांनी त्यांचे कौतुक केले, तर काहींनी टीकाही केली.
कारेगाव पंचायत समिती गणात झालेल्या निवडणुकीत निर्मला नवले यांना 6,500 मते मिळाली. तर भाजपच्या मनीषा पाचंगे यांना 6,693 मते मिळाल्याने नवले यांचा 193 मतांनी पराभव झाला. या पराभवामुळे त्यांच्या राजकीय प्रवासाला धक्का बसल्याची चर्चा झाली होती. मात्र, त्यानंतर पक्षाने त्यांच्यावर प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवून त्यांच्यावरील विश्वास कायम असल्याचे दाखवून दिले.
राजकारणात निवडणुकीतील विजय-पराभव हा प्रवासाचा एक भाग असतो. अनेकदा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या नेत्यांनाही पक्ष संघटनात्मक जबाबदाऱ्या देतो. निर्मला नवले यांच्या बाबतीतही तसेच घडल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामीण भागातील अनुभव, युवा नेतृत्व आणि सोशल मीडियावरील प्रभाव यांचा उपयोग पक्ष संघटन मजबूत करण्यासाठी होईल, अशी अपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून व्यक्त केली जात आहे.