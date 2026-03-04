English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Rajya Sabha Candidate 2026 : NCPच्या माजी आमदाराला भाजपकडून राज्यसभेवर संधी, कोण आहेत रामराव वडकुते?

Who is Ramrao Wadkute : भाजपने मराठवाड्यातून ज्येष्ठ राजकारणी आणि विधान परिषदेचे माजी आमदार रामराव वडकुते यांना राज्यसभेच्या निवडणुकीचे उमेदवार म्हणून जाहीर केले आहे. कोण आहेत हे रामराव वडकुते?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 4, 2026, 02:27 PM IST
Rajya Sabha Election 2026 : भाजपने 4 मार्च 2026 रोजी महाराष्ट्रातून राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी रामराव वडकुटे यांना उमेदवार म्हणून घोषित केले आहे. त्यांच्यासोबत रामदास आठवले, विनोद तावडे आणि माया चिंतामण इवनाते यांचीही नावे जाहीर झाली आहेत. राष्ट्रवादीतून विधान परिषदेची आमदारकी अन् आता भाजपकडून राज्यसभेवर संधी मिळालेले रामराव वडकुते आहेत तरी कोण?

कोण आहेत रामराव सखाराम वडकुटे?

 रामराव सखाराम वडकुटे हे हिंगोलीतून असून त्यांचे पारभणी जिल्ह्याशी निकटचे संबंध आहेत. सखाराम यशवंतराव वडकुटे असे त्यांच्या वडिलांचे नाव आहे. धनगर (मेंढरं/शेळी पालन करणारा) समुदायाचे प्रमुख नेते म्हणून वडकुटे ओळखे जाते. रामराव ही पदवीधर असून त्यांचे शिक्षण शिवाजी महाविद्यालय, परभणी येथे झाले आहे. उमेदवार यादीत हे सर्वात ज्येष्ठ राजकारणी आहेत. राजकीय कारकीर्द पाहिली तर 2004 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक लढवली आहे. कळमनुरी हिंगोली मतदारसंघातून NCP उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली. 

(हे पण वाचा राज्यसभेसाठी भाजपची यादी जाहीर, नव्या चेहऱ्यांना संधी; कोण आहेत चार उमेदवार?)

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेळी-मेंढी विकास महामंडळाचे माजी अध्यक्ष म्हणून ते कार्यरत होते. महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य म्हणून जून 2014 पासून गव्हर्नर कोट्यातून NCP तर्फे नियुक्त झाले. तसेच 2019 NCP सोडून 14 ऑक्टोबर २०१९ रोजी MLC पदाचा राजीनामा दिला आणि 15 ऑक्टोबर 2019 रोजी मुंबईत भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर भाजपकडून हिंगोली लोकसभा निवडणूक प्रमुख/प्रभारी म्हणून कार्यरत आहेत. 

(हे पण वाचाभाजपने थेट राज्यसभेवर पाठवलेल्या अन् यापूर्वी कधीही चर्चेत नसलेल्या माया इवनाते आहेत तरी कोण?) 

आर्थिक संपत्ती 

2004 विधानसभा निवडणूक प्रतीनुसार, एकूण मालमत्ता 2 लाख 36 हजार 729 रुपये आहे. जंगल संपत्ती सुमारे ₹3,65,729 यामध्ये रोकड रक्कम ₹1 लाख, बँक/फायनान्सियल डिपॉझिट ₹2.40 लाख, दागिने ₹25 हजार आहेत. स्थावर संपत्ती सुमारे ₹1971000 लाख रुपये आहे. शेती जमीन ₹4.21 लाख, नॉन-एग्रीकल्चरल लँड ₹7.50 लाख, इमारती ₹8 लाख आहे. 

