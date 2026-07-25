/विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येला जबाबदार कोण? अदित्य ठाकरेंचा सरकारला सवाल, Exclusive मुलाखत

केद्रांत राज मोठी घडामोड पाहायला मिळाली, मागील काही दिवसांपासून विद्यार्थ्यांचे दिल्लीत जंतर मंतर आंदोलन तर अनेक राज्यांमध्ये अनेक आंदोलने सुरु होती. आज धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्यानंतर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आमदार आदित्य ठाकरे यांनी झी 24 तासच्या टू द पॉइंटमधून त्यांनी सरकारला अनेक प्रश्न विचारले आहेत. या आंदोलनामध्ये विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज देखील करण्यात आला होता. त्यामुळे अनेक युवांचे डोकी देखील फुटली होती तर कित्येक विद्यार्थ्यांवर गुन्हा देखील दाखल केला होता. आता विद्यार्थ्यांनी परिक्षा रद्द झाल्यानंतर आत्महत्या केल्या होत्या त्याला जबाबदार कोण असा प्रश्न आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे.
आदित्य ठाकरे यांनी झी 24 तासच्या टू द पॉइंटच्या मुलाखतीमध्ये म्हणाले की, माझी मागणी जर तुम्ही बघाल 20 विद्यार्थींनी या परत परत म्हणजे हे 2024 मध्ये पेपर फुटला, 2023 मध्ये देखील पेपर फुटला. मग पेपर का सारखे सारखे फुटतात? तुमच्या सरकारला नीट पेपर एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी न्यायला एअरफोर्सचे हेलिकॉप्टर लागतात म्हणजे काय तुमच्या सरकारची विश्वासरता आहे असा टोमणा देखील आदित्य ठाकरे यांनी मारला. पुढे ते म्हणाले की, तुमच्या स्वतःच्या अधिकाऱ्यांवर काय विश्वास आहे तुमच्या स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांवर काय विश्वास त्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर काय विश्वास ठेवलाय तुम्ही? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
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एवढा कमी विश्वास आहे की कुवत नाही करण्याची का? रस्त्यावरती विद्यार्थी उतरल्यानंतर सरकारला माझ्या मते अनेक वर्षात असं पहिल्यांदाच पाऊल मागे घ्याव लागलं आहे. एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे लोकांच्या मनात राग पाहायला मिळत आहे. एक महत्त्वाच आहे की ही जी पिढी आहे जे आपण त्याला बोलतो कि जे अल्फा त्यांच्या पुढची पिढी तसं पाहायला गेलं तर आपल्याला वाटायचं अरे हे फक्त मीम बनवतात हे नॉन सिरियस जनरेशन आहे नवीन नवीन शब्द आपल्याला ऐकू येतात ते असं केलं, आणि सगळ्यांना झुकायला भाग पाडलं.
तिसरी गोष्ट म्हणजे आपल्या सर्वांना माहिती की कमीत कमी 20 मुलामुलींनी विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केलेली आहे मग धर्मेंद्र प्रधान हे कल्पेबल नाहीत. आता राजीनामा टाकला पाहिजे तो गुन्हा दाखल झाला पाहिजे कारण तुम्ही आता तुम्ही एक्सेप्ट केलं ना की तुमचा माणूस निकम्मा होता आता त्यांना पुढे कुठचही पद दिलं नाही गेल पाहिजे या मागण्या तर आहेत. असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.