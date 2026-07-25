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विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येला जबाबदार कोण? अदित्य ठाकरेंचा सरकारला सवाल, Exclusive मुलाखत

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला, त्यानंतर आज झी 24 तासच्या टू द पॉइंट मुलाखतीत आदित्य ठाकरेंनी अनेक सवाल सरकारवर उपस्थित केले आहेत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 25, 2026, 07:34 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:59 PM IST
विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येला जबाबदार कोण? अदित्य ठाकरेंचा सरकारला सवाल, Exclusive मुलाखत
Image Credit: टू द पॉइंट मुलाखतीत आदित्य ठाकरे

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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