/सुनेत्रा पवारांचं राष्ट्रीय अध्यक्षपद रद्द करण्याची मागणी करणारे सच्चिदानंद सिंह नेमके कोण आहेत? NCP शी काय संबंध?

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं विमान दुर्घटनेत अकाली निधन झाल्यानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपद स्विकारलं. तसंच त्यांची पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. यादरम्यान प्रफुल्ल पटेल यांची निवड करण्यात आल्याचेही दावे झाले होते. ज्यानंतर पक्षांतर्गत नाराजीनाट्य रंगल्याचीही चर्चा होती. सुनेत्रा पवारांनी निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांच्या पदाचा उल्लेख नसल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. त्यातच आता पक्षात पुन्हा एकदा नवं वादळ निर्माण होतंय का अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.
याचं कारण सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड करण्यासाठी राबवण्यात आलेली प्रक्रिया अवैध असून, ही निवड रद्द करावी अशी मागणी पक्षाचे नेते सच्चिदानंद सिंह यांनी केली आहे. त्यांनी यासंदर्भात कायदेशीर नोटीसही बजावली आहे. पण हे सच्चिदानंद सिंह आहेत तरी कोण?
सच्चिदानंद सिंह यांनी राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवर गंभीर आक्षेप घेत त्यांनी सुनेत्रा अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल आणि पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बृजमोहन श्रीवास्तव यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. 9 जुलै 2026 रोजी दिल्लीतील ARS Associates या विधी संस्थेमार्फत पाठविण्यात आलेल्या सात पानांच्या नोटिशीत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पक्षाच्या संविधानाच्या विरोधात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
यावर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी म्हटलं आहे की, "मी आपल्या राष्ट्रीय अध्यक्षांना अध्यक्ष मानण्यास तयार आहे. पण जी प्रक्रिया झाली ती अवैध आहे. मी राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडणुकीच्या प्रक्रियेला विरोध केला आहे. आमच्या नेत्यांकडून निवड प्रक्रियेत चूक झाली आहे. सुनेत्रा पवार आमत्या नेत्या आहेत. प्रफुल्ल पटेल, जय पवार आमचे नेते आहेत. मी सर्वांचा सन्मान करतो. पण मुंबईत जे अधिवेशन पार पडलं त्यात चूक झाली," असं त्यांनी म्हटलं आहे.
"10 जून 1999 मध्ये शरद पवार, पी ए संगमा आणि तारिक अन्वर यांनी पक्षाची स्थापना झाली. तेव्हापासून पक्षाचं संविधान आहे. CWC बैठकीविना तुम्ही राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडू शकत नाही. CWC मध्ये निर्णय झाल्यानंतर अधिवेशनात झालेला निर्णय तो निवडणूक आयोग आणि रजिस्टारला पाठवायचा असतो, जो पाठवण्यात आला नाही. प्रफुल्ल पटेलांनी राबवलेली प्रक्रिया ती आमच्या मते चुकीची आहे. सर्व कायदेशीरपणे व्हावं यासाठी मी नोटीस पाठवली आहे. 15 दिवसात चूक सुधारा अन्यथा कायदेशीर सहकार्य घेईन," असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
सच्चिदानंद सिंह यांनी सांगितल्यानुसार, ते CWC चे सदस्य आहेत. तसंच राष्ट्रीय सचिव आहेत आणि झारखंडमध्येही पक्षाचे महत्त्वाचे नेते आहेत.
दरम्यान अमोल मिटकरी यांनी आपण मागील 10 वर्षात सच्चिदानंद सिंह यांचं नाव ऐकलेलं नाही असं म्हटलं आहे. त्यावर त्यांनी सांगितलं आहे की, "माझी निवड अजित पवार यांनी केली होती. त्यांनी मला राष्ट्रीय सचिव बनवलं होतं. निवडणूक आयोगाकडे याची प्रत आहे. शरद पवारांनीही मला पद दिलं होतं. मी तीन वेळा राष्ट्रीय सचिवपदी होतो".
मिळालेल्या माहितीनुसार, सच्चिदानंद सिंह राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे एक ज्येष्ठ नेते आहेत आणि त्यांनी पक्षाचे 'राष्ट्रीय सचिव' म्हणून काम पाहिलं आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाकडे पक्षाने सादर केलेल्या राष्ट्रीय पदाधिकारी आणि प्रचारकांच्या अधिकृत यादीत त्यांचं नाव आहे. ते मूळचे झारखंडमधील पलामू जिल्ह्यातील हुसैनाबाद येथील आहेत. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली 2022 मध्ये झालेल्या पक्षाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनादरम्यान त्यांची पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी झारखंड, बिहार आणि शेजारील राज्यांमध्ये पक्षाच्या बैठका व सार्वजनिक कार्यक्रमांसारख्या संघटनात्मक उपक्रमांमध्ये पक्षाचे प्रतिनिधित्व केले आहे.