ना मंत्री, ना खासदार, ना आमदार... युनीयनच्या नेत्याने पलटवले महाराष्ट्राचे राजकारण! फक्त 8 वर्षांचा अनुभव असलेल्या शशांक रावांनी असे केले तरी काय?

Who Is Shashank Rao Who Wins Best Credit Society Elections : बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीत राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंच्या पॅनलचा दारुण पराभव झाला. शशांक राव यांच्या पॅनलने मैदान मारलंय. ना मंत्री, ना खासदार, ना आमदार... युनीयनच्या नेत्याने महाराष्ट्राचे राजकारण पलटवले आहे. शशांक राव हे बेस्ट युनियनचे नेते आहेत. फक्त 8 वर्षांचा अनुभव असलेल्या शशांक रावांनी असे केले तरी काय? शशांक राव नेमके आहेत तरी कोण जाणून घेऊया.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी मुंबईतील बेस्ट पतपेढी निवडणूक ही ठाकरे बंधूंसाठी लिटमस टेस्ट मानली जात होती. या निवडणुकीत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील उत्कर्ष पॅनलचा धक्कादायक पराभव झाला. ठाकरे बंधूंना एकही जागा मिळाली नाही. या निवडणुकीत शशांक राव यांचे पॅनेल विजयी झाले. निवडणुकीत ठाकरे बंधूंच्या उत्कर्ष पॅनल आणि महायुतीच्या सहकार समृद्धी पॅनलची चर्चा होती. शशांक राव यांच्या बेस्ट कामगार संघटनेने बाजी मारली. 21 पैकी 14 जागा शशांक राव यांच्या पॅनलने जिंकल्या. तर राज्यातील सत्ताधारी महायुतीला सात जागांवर समाधान मानावे लागले. बेस्ट पतपेढीवर गेल्या नऊ वर्षांपासून उद्धव ठाकरे यांची सत्ता होती.
मुंबई बीएमसी निवडणुकीच्या आधी झालेल्या या पहिल्या निवडणूकीचे शशांक राव हिरो ठरले आहेत. मुंबईत भाषा वाद आणि मराठी अस्मितेचा मुद्दा तापल्यानंतर बेस्ट पतपेढी निवडणुका घेण्यात आल्या. यात ठाकेर शून्यावर बाद झाले. भाजप आणि महायुतीतील इतर पक्षांनी ठाकरेंवर जोरदार टीका केली.
बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीतील मोठ्या विजयानंतर प्रसिद्धीच्या झोतात आलेले शशांक राव हे शरद राव यांचे पुत्र आहेत. शरद राव यांनी बेस्ट कामगार संघटना, म्युनिसिपल मजदूर संघटना आणि मुंबई ऑटो रिक्षा संघटनेचे नेतृत्व केले आहे. शरद राव यांनी प्रसिद्ध कामगार नेते जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या मार्गदर्शनाखाली कामगार क्षेत्रात आपला प्रवास सुरू केला. फर्नांडिस यांनी केंद्रीय राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर शरद राव यांनी मुंबईतील संघटनांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले. ते जनता दल, जनता दल युनायटेड आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातही होते. त्यांनी गोरेगावमधून विधानसभा निवडणूकही लढवली, परंतु त्यात त्यांना अपयश आले. ते गिरगावमधून नगरसेवक म्हणून निवडून आले. 2016 मध्ये त्यांचे निधन झाले.
8 वर्षांपूर्वी शशांक राव यांनी त्यांच्या पदार्पणातच मोठ्या ऑटो रिक्षा युनियनच्या संपाचे नेतृत्व केले. 2019 चा बेस्टचा 9 दिवसांचा संप शशांक राव यांच्या करिअरचा टर्निंग पाईंट ठरला. शरद राव यांच्या नेतृत्वात तयार झालेल्या शशांक राव यांनी बेस्ट, बीएमसी, हॉकर्स, ऑटो आणि टॅक्सी ड्रायव्हर्स युनियनच्या कामगार आणि कर्मचाऱ्यांच्या संपात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शशांक राव यांनी जनता दल युनाइटेडचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष पदाचा राजीनामा देत भाजपामध्ये प्रवेश केला.
FAQ
1. बेस्ट पतपेढी निवडणूक 2025 मध्ये काय घडले?
बेस्ट कर्मचारी सहकारी पतपेढीच्या निवडणुकीत शशांक राव यांच्या पॅनलने 21 पैकी 14 जागा जिंकत दणदणीत विजय मिळवला. महायुतीच्या सहकार समृद्धी पॅनलने 7 जागा जिंकल्या, तर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या संयुक्त उत्कर्ष पॅनलला एकही जागा मिळाली नाही. ही निवडणूक ठाकरे बंधूंसाठी लिटमस टेस्ट मानली जात होती.
2. शशांक राव कोण आहेत?
शशांक राव हे प्रसिद्ध कामगार नेते शरद राव यांचे पुत्र आहेत. ते बेस्ट कामगार संघटनेचे नेते असून, बेस्ट, बीएमसी, हॉकर्स, ऑटो आणि टॅक्सी ड्रायव्हर्स युनियनच्या संपात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. 2024 मध्ये त्यांनी जनता दल युनाइटेडचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्षपद सोडून भारतीय जनता पक्षात (भाजपा) प्रवेश केला.
3. शशांक राव यांच्या विजयाची कारणे काय होती?
शशांक राव यांच्या विजयामागे त्यांचा कामगार संघटनांमधील अनेक वर्षांचा अनुभव, बेस्ट कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी केलेली आंदोलने आणि पुढाकार हे महत्त्वाचे घटक ठरले. बेस्टच्या 15,000 मतदारांनी ठाकरे बंधू आणि महायुतीला नाकारत शशांक राव यांच्या पॅनलला पाठिंबा दिला.