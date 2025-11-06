English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पुण्याच्या कोरेगाव पार्क परिसरातल्या 40 एकर जमिनीच्या गैरव्यवहारप्रकरणात शीतल तेजवानी हिनं मोठी भूमिका बजावली  

शिवराज यादव | Updated: Nov 6, 2025, 08:14 PM IST
पार्थ पवार जमीन गैरव्यवहारातील बडा मासा मोकाट, कोण आहे शीतल तेजवानी? ऑपरेशन 7/12 चा दुसरा अंक

पुण्याच्या कोरेगाव पार्क परिसरातल्या 40 एकर जमिनीच्या गैरव्यवहारप्रकरणात शीतल तेजवानी हिनं मोठी भूमिका बजावली. शीतल तेजवानीनं जमीन ताब्यात घेण्यासाठी पॉवर ऑफ अटर्नीचं हत्यार वापरलं. तिनं जमीन थेट नावावर करण्यासाठी वेगवेगळे फंडेही वापरले. पार्थ अजित पवार यांची या प्रकरणात जेवढी महत्वाची भूमिका आहे तेवढीच महत्वाची भूमिका शीतल तेजवानीनं बजावलीये.

पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरातील शेकडो कोटींच्या जमीन व्यवहाराचं प्रकरण झी 24 तासनं उघडकीस आणलं. पार्थ अजित पवार यांच्या अमेडिया कंपनीनं जमीन खरेदी करताना अनेक नियमितता केल्याचं समोर आलंय. महार वतनाची जमीन म्हणजेच इन्फिरिअर वतन लँडची खरेदी विक्री करता येत नाही. तरीही नियम डावलून या जमिनीची विक्री 300 कोटींना करण्यात आली. यावर कळस म्हणजे जमिनीची विक्री करताना सातबारावर सरकारचं नाव असताना उपनिबंधकांनी त्यावर आक्षेप घेतला नाही. पार्थ अजित पवारांच्या अमेडिया कंपनीनं नियम धाब्यावर बसवून जमीन सरकारच्या नावावरची जमीन खरेदीचा घाट घातला. हे सगळं झी २४ तासनं उघडकीस आणलं. पण गैरव्यवहाराचं हे प्रकरण इथंच संपत नाही. या सगळ्या प्रकरणातलं मुख्य पात्र आम्ही समोर आणत आहोत. 

ही व्यक्ती आहे शीतल किशनचंद तेजवाणी. शीतल  तेजवानी हिनं कोरेगाव पार्क जमीन व्यवहारात अतिशय महत्वाची भूमिका बजावली. याच शीतल तेजवानी हिनं कोरेगाव पार्क परिसरातील महार वतनाच्या जमिनीच्या मालकांशी संपर्क साधला.

सर्व्हे क्र. 88 हिस्सा नंबर 1 ते 26 - ही जमीन बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या ताब्यात होती. ती जमीन सरकारच्या ताब्यातून सोडवणं आणि त्याच्या विक्रीसाठी कधीही रद्द न होणारी पॉवर ऑफ अटर्नी करवून घेतली. शीतलनं जवळपास दोन ते तीन वर्ष परिसरातल्या 272 जणांचा शोध घेऊन त्या जमिनीच्या पॉवर ऑफ अटर्नी करवून घेतल्या. या पॉवर ऑफ अटर्नीच्या मोबदल्यात कुणाला 2 हजार कुणाला 5 हजार तर कुणाला 25 हजार देऊन त्यांना वाटेस लावलं.

शीतल तेजवानीनं जमीन हडपण्याचं काम एकदम थंड डोक्यानं सुरु ठेवलं होतं. अजगर जसा आपल्या भक्षाला गिळतो आणि शांत बसतो तशी शीतल तेजवानी जमीन हडपून शांत बसली होती. ती एका संधीची वाट पाहत होती. 2025मध्ये शीतलनं अमेडिया कंपनीच्या रुपानं पार्थ अजित पवार हा ग्राहक शोधला होता. कागदपत्रांवर विश्वास ठेवला तर 300 कोटी रुपये शीतलनं घेतल्याचं दिसतंय. प्रत्यक्षात ही रक्कम कितीतरी अधिक असण्याची शक्यता आहे.

शीतल घोटाळेबाज असल्याची माहिती समोर आली आहे. शीतलचा नवरा सागर सूर्यवंशी हा सेवा विकास सहकारी बँकेच्या घोटाळ्याचे आरोपी आहेत. या प्रकरणात सागर ईडीच्या चौकशीच्या फे-यात सापडले. पण पुढच्या काळात ना शीतल तेजवानीविरोधात काही झालं ना तिचा घोटाळेबाज नवरा सागर सूर्यवंशीविरोधात.

हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर शीतल सध्या कुठं आहे तिचं सध्याचं ऑफिस कुठं आहे याची कोणतीही माहिती समोर आलेली नाहीय जेव्हा शीतलची चौकशी होईल तेव्हा अमेडिया कंपनी आणि पार्थ अजित पवार हे कनेक्शनही उघडकीस येणार आहे.

काय आहे सेवा विकास बँक घोटाळा? 

- सेवा विकास बँकेचे माजी चेअरमन अमर मुलचंदानी 2016 मध्ये काँग्रेसमधून भाजपमध्ये
- मुलचंदानी यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कर्जाचे वाटप केल्याचा आरोप
- हे प्रकरण सुमारे 429 कोटी रुपयांचे आहे 
- मुलचंदानी यांनी जवळच्या व्यक्तींना बँकेकडून कर्ज वाटप करुन आर्थिक घोटाळा केल्याचा आरोप 
- या प्रकरणात 27 जानेवारी 2023 रोजी ईडीची छापेमारी  
- या प्रकरणात मूलचंदानीला अटक झाली नंतर जामीन
- गुन्ह्यात अमर मुलचंदानी, अशोक मुलचंदानी, मनोहर मुलचंदानी, दया मुलचंदानी, साधना, मुलचंदानी. सागर सूर्यवंशी आणि सागर मुलचंदानी यांना अटक 
- आरोपींची 121 कोटींची संपत्ती जप्त

शीतल आणि सागरची कर्ज प्रकरणं 

सागर सूर्यवंशीनं रेणुका लॉन्सच्या नावे 2 वेगवेगळी वाहन कर्ज घेतली
1 कोटी 16 लाख
2 कोटी 24 लाख
--------------
शीतल तेजवानीनं 2 कारसाठी  4 कोटी 80 लाख कर्ज घेतलं
------------------
सागर सूर्यवंशीनं सागर लॉन्सच्या नावे 16 कोटी 48 लाख कॅश क्रेडिट कर्ज घेतलं
--------------------
शीतल तेजवानीवरील आणखी एक कर्ज 10 कोटींवर गेलं
-------------------
शीतलच्या पॅरामाऊंट इन्फ्रा कंपनीवर 5 कोटी 95 लाखांचं कर्ज
------------------------------
रेणुका लॉन्सच्या नावे आणखी 5 कोटी 25 लाखांचं कर्ज

एकूण कर्जाची रक्कम 100 कोटींच्या घरात

