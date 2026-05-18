/नीट पेपरफुटी प्रकरणात CBI च्या ताब्यात असणारे शिक्षक शिवराज मोटेगावकर कोण? शेतकरी कुटुंब अन् कोट्यवधींची उलाढाल...

NEET UG Paper Leak Case : नीट पेपरफुटी प्रकरणी शिवराज मोटेगावकर अटकेत असून सीबीआयकडून यांची चौकशी करण्यात येत आहे. शिवराज मोटेगावर यांची पूर्ण माहिती जाणून घेऊयात.
Who is Shivraj Motegaonkar : वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नीट प्रवेश परीक्षा द्यावी लागते. 3 मे 2026 रोजी लाखो विद्यार्थींनी नीट परीक्षा दिली होती. पण पेपरफुटीमुळे ही परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. या घटनेनंतर देशभरात खळबळ माजली होती. आता नवीन वेळापत्रकानुसार नीटची परीक्षा 21 जून 2026 रोजी होणार आहे. या पेपरफुटी प्रकरणाचे कनेक्शन महाराष्ट्राशी जोडलं गेलं. लातूरमधील प्रसिद्ध शिक्षक शिवराज मोटेगावकर यांना अटक करण्यात आली. नीट पेपर फुटीची तपास सीबीआयकडून करण्यात येत आहे. लातूरमधील मोटेगावकरच्या क्लासेसबाहेर बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे.
अटकेत असलेले शिवराज मोटेगावकर महाराष्ट्राच्या कोचिंग विश्वात एम सर म्हणून ओळख निर्माण केली आहे. मोटेगावकर हे लातूरचे असून रसायनशास्त्राचे शिक्षक आहे. ते एका शेतकरी कुटुंबातील आहेत. त्यांची लातूरमधील आरसीसी क्लासेस म्हणजे रेणुकाई केमस्ट्री क्लासेसला महाराष्ट्रात नावारूपाला आणणले. महाराष्ट्रात नीट-जेईई कोचिंग ब्रँडपैकी एक नावाजलेली संस्था आहे. त्यांनी सुरूवातीला विज्ञान शाखेची खाजगी शिकवणी घेण्यास सुरुवात केली. 1999 मध्ये त्यांनी भाड्याच्या खोलीत कोचिंग क्लासेस घेण्यात सुरु केली. तेव्हा इथे 10 विद्यार्थी यायचे. शेतकरी कुटुंबातील मोटेगावकर अनेक वेळा सायकलवरून प्रवास करायचे.
लातूरमधील त्यांच्या माजी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की, ते स्वतः सुरुवातीच्या काळात हाताने नोट्स लिहायचे. तेव्हा ते रसायनशास्त्र शिकवायचे. तसंच ते 11 आणि 12 वीच्या परीक्षांची तयारीसाठी विद्यार्थ्यांना शिकवायचे.
गेल्या काही काळात महाराष्ट्रात रेणुकाई करिअर सेंटर आणि प्रवेश परीक्षेसाठी जिल्ह्यातील लातूर पॅटर्न शी जोडले जातं. आरसीसीच्या केमिस्ट्रीच्या नोट्स, टेस्ट सिरीज मॉड्यूल्स आणि शिकवण्याची पद्धत संपूर्ण महाराष्ट्रातील नीट, जेईई आणि सीईटीच्या इच्छुकांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे. महाराष्ट्रात त्यांचे लातूरशिवाय पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, सोलापूर आणि कोल्हापूरसह विविध केंद्र आहेत. या सेंटरमध्ये जवळपास 40000 हून अधिक विद्यार्थी प्रवेश घेतात. स्थानिक सूत्रांच्या माहितीनुसार आजच्या घडीला या क्लासेसमधून वार्षिक 100 कोटींपेक्षा जास्त आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे या संस्थेच्या वेबसाइटवर, शिवराज मोटेगावकर हे रसायनशास्त्रातील एम.एस्सी. सुवर्णपदक विजेते असल्याचा उल्लेख आहे. तसंच'दूरदृष्टी असलेले शिक्षणतज्ज्ञ' असाही उल्लेखही करण्यात आला आहे.
42 प्रश्नांचा गेस पेपर तंतोतंत जुळण्याचा दावा करणारा प्राध्यापक शिवराज मोटेगावकर यांनी स्वतःचा व्हिडीओ व्हायरल केला होता या व्हिडीओमुळेच मोटेगावकर यांच्यावर नीट पेपर फुटी प्रकरणात संशय बळवला होता. त्यानंतर अनेकदा चौकशी करून सिबीआय ने मोटेगावकर याला ताब्यात घेतला आहे. त्यानंतर आता पुन्हा तो व्हिडीओ सोशल मीडियावर चर्चेत आला आहे.
नीट पेपरफुटी प्रकरणाच्या तपासाला वेग आला आहे सीबीआयने डॉक्टर आणि काही विद्यार्थ्यांना चौकशीसाठी पुण्यात बोलावले आहे. काल रात्रीपासून अनेकांची चौकशी करण्यात आली. यामध्ये शिवराज मोटेगावकरची तब्बल 11 तास चौकशी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. काही डॉक्टर आणि विद्यार्थ्यांची चौकशी सध्या पुण्यातील सीबीआय कार्यालयात येत आहेत.