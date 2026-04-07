अशोक खरातच्या संपर्कात आलेली महाराष्ट्रातील बडी महिला अधिकारी कोण? मोठं पद मिळवण्यासाठी गेली होती खरातच्या कार्यालयात

Captain Ashok Kharat Case : अशोक खरातचं रोज एक नवनवीन रुप बाहेर येऊ लागलंय. अशोक खरात हा शासकीय अधिका-यांचं बदली रॅकेट चालवत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अशोक खरातच्या एसआयटी चौकशीतून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. नाशिकमधील एका बड्या महिला अधिका-याला प्रशासनात काही केल्या मोठं पद मिळत नव्हतं. ही बडी महिला अधिकारी सातत्यानं अशोक खरातच्या ऑफिसचे उंबरे झिजवत होती. ईशान्येश्वर मंदिरात या बड्या महिला अधिका-यानं पूजा घातल्याची माहितीही एसआयटीच्या सूत्रांनी दिलीय. त्या बड्या महिला अधिका-याला हवी असलेली ड्रिम पोस्टिंग खरात कृपेनं मिळाल्याचं सांगण्यात येतंय. त्यामोबदल्यात खरातला लक्ष्मीदर्शन झाल्याचाही दावा एसआयटीच्या सूत्रांनी केला आहे.
अशोक खरातनं मदत केलेली ही एकमेव शासकीय अधिकारी नसल्याचं सांगण्यात येत आहे. अशोक खरातनं अनेक बड्या अधिका-यांना क्रिम पोस्टिंग मिळवून दिल्याचा संशय आहे. या बदल्यांमध्ये कोट्यवधींची उलाढाल झाली असावी तसंच याचा वाटा काही राजकारण्यांनाही मिळाल्याची चर्चा आता सुरु झाली आहे. खरातकडं दैवी शक्ती आहे असं लोकांना वाटत होतं. खरात दैवी शक्तीच्या जोरावर हवी असलेली पोस्टिंग मिळवून देतो अशी अधिका-यांमध्ये चर्चा होती. पण खरी गोष्ट वेगळीच होती. खरात पूजेच्या नावाखाली जे पैसे उकळत होता तो पैसा बड्या नेत्यांना देत असल्याचं सांगण्यात येतंय.महसूल आणि पोलीस प्रशासनातील अनेक बड्या अधिका-यांना हवी ती पोस्टिंग मिळाल्यानं तेही अशोक खरातचे भक्त झाले होते. त्यामुळंच अशोक खरातची कुणालाही दमदाटी करणं, कुणाचीही जमीन बळकावण्यापर्यंतची भीड चेपली होती. काही अधिकारी अशोक खरातची ढाल झाल्याचा आरोपही स्थानिकांनी केला आहे.
अशोक खरातचा अंकज्योतिषाचा धंदा खूपच जोरात चालला होता. पण अशोक खरातनं अनेक जोडधंदेही सुरु केले होते. विविध योजनांसाठी शासकीय निधी मिळवून देणे, लिटिगेशनच्या जमिनी स्वस्तात विकत घेणे, अधिका-यांच्या शासकीय चौकशा थांबवणे, राजकीय नेत्यांच्या ओळखीनं प्रमोशन मिळवून देणे, उद्योगपतींची अडलेली शासकीय मार्गी लावून देणे असे अनेक उद्योग अशोक खरातनं सुरु केले होते. अशोक खरातच्या कुकर्मांचा भांडाफोड झाल्यानंतर त्यानं केलेली इतर पापं आणि जोडधंदेही आता समोर येऊ लागलेत. अशोक खरातचे लाभार्थी असलेल्या शासकीय अधिका-यांचीही आता पाचावर धारण बसलीये. भोंदू अशोक खरातचे हे जाळे केवळ जमिनी बळकावण्यापुरते मर्यादित नसून, ते थेट सत्तेच्या आणि प्रशासनाच्या चाव्यांपर्यंत पोहोचले होते, हे आता स्पष्ट होत आहे. अधिकाऱ्याच्या चौकशीतून आणखी कुणाकुणाची नावे समोर येतात, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.