अजित पवार ज्याला भेटायला थांबले तो पूर्व विदर्भातील बडा नेता कोण? त्याच्याकडे कोणती फाईल होती? रोहित पवार यांच्या एका शंकेमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ

Rohit Pawar On Ajit Pawar Plane Crash : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी 2026 रोजी विमान अपघातात निधन झाले. अजित पवार यांच्या निधनामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात एकच खळबळ उडाली. या अपघाताबाबत अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. अनेकांनी घातपाताचा संशय केला आहे. अशातच आमदार रोहित पवार यांनी जाहीर पत्रकार परिषद घेत प्रजेंटेशन सादर केले. यावेळी रोहित पवार यांनी देखील घातपाताचा संशय व्यक्त करत काही पुरावे सादर केले. यावेळी अजित पवार यांचा अपघातावेळीचा संपूर्ण टाईम लाईन रोहित पवार यांनी सादर केला. अजित पवार बायरोड पुण्याला येणार होते. मात्र, एका नेत्याला भेटायला ते थांबले होते का? रोहित पवार यांच्या एका शंकेमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
28 तारखेला काय झाले याची टाईम लाईन रोहित पवार यांनी सादर केली. विमानाची नियोजित वेळ 7 वाजताची होती. मग विमान 8:10 ला का निघाले? दादा कधीच उशिरा पोहोचत नाही. मग विमानाची वेळ का बदलण्यात आली? दादा कधीच रिस्क घ्यायचे नाही साहिल मदन आणि को. पायलट यश यांना एनवेळी का बदलण्यात आले? सकाळी 7 वाजता पूर्ण क्रू विमानतळवर पोहोचले होते.
28 तारखेला काय झाले याची टाईम लाईन मांडल्यानंतर रोहित पवार यांनी 27 तारखेला काय झाले याची देखील माहिती सादर केली. 27 तारखेला दादांना वाटले की आता खूप उशीर झाला म्हणून ते कारने न जाता विमानाने गेले. दादा बायरोड बारामतीला जाणार होते मग ते का गेले नाहीत हे सांगताना रोहित पवार म्हणासे एक मोठा नेता दादाला भेटायला येणार होता. त्या नेत्याला यायला उशीर झाला का? नेता उशीरा आल्यामुळे चर्चा उशिरा पर्यंत सुरू होती का? त्यामुळे दादांना विमानाने प्रवास करावा लागला का? पtर्व विदर्भातील एक मोठा नेता दादाला बोलला एका फाइल वर सही करावी लागेल काहीही करून. फाइल येई पर्यंत दादा थांबले आणि दादांना उशीर झाला. पूर्व विदर्भातील मोठा नेता कोण ? त्याच्याकडे कोणती फाईल होती याची चौकशी झाली पाहिजे असं रोहित पवार म्हणाले. रोहित पवार यांनी नेत्याचा उल्लेख केल्यामुळे हाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.