/मुंबईच्या रस्त्यावर निर्भीडपणे पोलिसांची व्हॅन अडवणारी ती तरुणी कोण? सांगितलं नेमकं काय घडलं होतं?

मुंबईच्या रस्त्यांवर विद्यार्थी आंदोलनाला उतरल्यानंतर पोलिसांनी अनेकांना ताब्यात घेतलं होतं. यादरम्यान या तरुणांची सुटका करण्याची मागणी करत एक तरुणी पोलिसांच्या व्हॅनसमोर उभी राहिली. पोलिसांना नडणाऱ्या या तरुणीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला. या तरुणीचं नाव रिया अहीर आहे. 27 वर्षीय रिया अहिर मॉडेल असून तिच्या या कृत्यामुळे ती अनेक तरुणांसाठी रोल मॉडेल ठरली आहे.
परीक्षेतील कथित अनियमिततेमुळे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या निदर्शनांदरम्यान, ताब्यात घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना पोलीस घेऊन जात असताना रिया अहिरने समोर उभं राहत व्हॅन अडवली. तिने तिथून हटण्यास नकार दिला आणि तिच्या या ठाम भूमिकेमुळे मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे ताब्यात घेतलेल्या निदर्शकांना अखेर सोडून देण्यात आलं.
"मी आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी गेले होते. तिथे मी माझ्या मित्रांसहित वाट पाहत थांबले होते. काही अंतरावर असलेल्या निदर्शनाच्या ठिकाणी दिल्या जाणाऱ्या उत्साहवर्धक घोषणा मला ऐकू येत होत्या. ते सर्व पाहून मी भारावून गेले होते," असं तिने एनडीटीव्हीला सांगितलं. रिया आंदोलनाच्या ठिकाणी जात असताना विद्यार्थ्यांनी भरलेली एक पोलीस व्हॅन तिने पाहिली. "पोलिसांची व्हॅन पूर्ण भरलेली होती. पोलीस पायऱ्यांवर उभे राहून लटकत होते," असं रियाने सांगितलं आहे.
"ती बस विद्यार्थ्यांच्या गर्दीने खच्चून भरलेली असल्याचं मला दिसत होतं. ते ओरडत होते, किंचाळत होते आणि घोषणा देत होते," असं तिने पुढे सांगितलं. "मी पोलिसांना विचारलं की त्यांच्याकडे अटकेचा मेमो (अटकेची अधिकृत सूचना) आहे का? आणि त्यांच्याकडे याचx काहीच उत्तर नव्हतं," असे रिया म्हणाली. यावेळी तिने आंदोलनासाठी जाणाऱ्यांना आपले हक्क जाणून घ्या असा सल्ला दिला आहे. याचवेळी तिने उत्स्फूर्तपणे पोलिसांची व्हॅन अडवण्याचा निर्णय घेतला.
Brave Girl Stops Police Van!— Mohini Maheshwari (@MohiniWealth) July 23, 2026
Hey friends, look at this strong young sister in Mumbai!
Students were protesting for fair exams. Police took some away in their van.
But this brave girl stood right in front! She pushed the van with her hands and said, "Stop!"
She showed big… pic.twitter.com/LQnls18huS
"मी सहजच त्या व्हॅनच्या समोर जाऊन उभी राहिले. पोलिसांना त्या विद्यार्थ्यांना घेऊन जाऊ दिले असते, तर एक जागरूक नागरिक म्हणून मी माझं कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरले असते, असं मला वाटलं," असं ती म्हणाली आहे.
"मी हे धाडस करू शकले कारण पोलिसांची चूक आहे हे मला ठाऊक होतं. तुम्हाला तुमचे अधिकार माहित असायलाच हवेत," असं तिने नमूद केलं. व्हॅनच्या बोनेटवर एक हात ठेवून ती तिथे उभी असताना, इतर अनेकजण तिच्यासोबत सामील झाले आणि त्यांनी तिला प्रोत्साहन दिलं. "मी ठामपणे तिथे उभी राहिले आणि 'इन्कलाब जिंदाबाद'च्या घोषणा देऊ लागले. तसंच, धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा अशा घोषणाही मी दिल्या," असं तिने पुढे सांगितलं.
"मी केवळ एक नागरिक म्हणून माझा हक्क आणि इतरांप्रती एका जागरूक व्यक्तीचं कर्तव्य बजावलं आहे." आपला व्हिडीओ व्हायरल झाल्यासंदर्भात भाष्य करताना ती म्हणाली, Gen Z मधील तरुण खूप फोटो काढतात अशी टीका केली जाते. मात्र ही घटना कॅमेरा-फोन सोबत ठेवण्याचं महत्त्व अधोरेखित करते, जेणेकरून काय घडत आहे याचा पुरावा उपलब्ध राहील".
आंदोलनांबाबत सरकारच्या भूमिकेवर भाष्य करताना ती म्हणाली की, विद्यार्थ्यांवर कठोर कारवाई करून प्रशासन चूक करत आहे. रियाने शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा देण्याचे आवाहन केलं आहे. "धैर्य दाखवा, तुमची चूक मान्य करा आणि पदावरून पायउतार व्हा," असं ती म्हणाली आहे.