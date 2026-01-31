रोहीत, युगेंद्र, जय की पार्थ... बारामतीचा वारसदार कोण? पवारांकडून तरुण नेत्यांवर जबाबदारी

जावेद मुलाणी (प्रतिनिधी) बारामती : अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर बारामती शहराची काळजी कोण घेणार असा प्रश्न बारामतीकरांना पडलाय. पवार घराण्यातील नवी पिढी अजित पवारांची जबाबदारी सांभाळेल असा शरद पवारांनी सांगितलंय. जय पवार, पार्थ पवार, युगेंद्र आणि रोहीत पवार यांच्यापैकी ही जबाबदारी कोण सांभाळणार याची उत्सुकता निर्माण झालीये.
बारामती शहराचा विकास आणि पवार घराणं हे समीकरण आहे. आधी शरद पवार आणि मग अजित पवार हे बारामती शहराचे पालक होते. अजित पवारांनी आठवड्याचे ठराविक दिवसच बारामतीसाठी राखीव ठेवले होते. मोठी गोष्ट म्हणजे बारामतीच्या प्रत्येक विकासकामाची पाहणी अजित पवार पहाटे पहाटे करायचे. बारामतीत कोणती विकासकामं चालू आहेत, त्यांची सद्यस्थिती काय याची प्रत्येक अपडेट अजित पवारांकडं असायची. आता अजित पवारांनंतर बारामती शहराच्या विकासाकडं कोण पाहणार असा प्रश्न निर्माण झालाय. शरद पवारांनी याबाबत काहीतरी नक्कीच ठरवलं असावं. बारामतीच्या पालकत्वाची जबाबदारी नव्या पिढीकडं देण्यात येईल असं शरद पवारांनी सांगितलं.
शरद पवारांनी नव्या पिढीचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर नव्या पिढीतील बारामतीच्या पालकत्वाची जबाबदारी कोण स्वीकारणार याची चर्चा आता सुरु झालीये. रोहित पवार, युगेंद्र पवार, पार्थ पवार, जय पवार हे तरुण पवार कुटुंबात सध्या कार्यरत आहेत. शरद पवार हे योग्य जबाबदार तरुणाची निवड करतील असा विश्वास पवार कुटुंबीयांचे निकटवर्तीय विठ्ठल मणियार यांनी व्यक्त केलाय.
अजितदादांच्या पश्चात बारामती शहराचं काय होणार असा प्रश्न बारामतीकरांनाही पडलाय. पण आता बारामतीकरांनीही आपापल्या परीनं याचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केलाय. अजितदादानंतर उपमुख्यमंत्री कोण असणार याचं उत्तर सुनेत्रा पवारांच्या रुपानं शोधण्यात आलंय. आता बारामतीचा पालकत्व कोण घेणार हे ही येत्या काळात स्पष्ट होणार आहे.