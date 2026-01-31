English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
रोहीत, युगेंद्र, जय की पार्थ... बारामतीचा वारसदार कोण? पवारांकडून तरुण नेत्यांवर जबाबदारी

जय पवार, पार्थ पवार, युगेंद्र आणि रोहीत पवार यांच्यापैकी ही जबाबदारी कोण सांभाळणार याची उत्सुकता निर्माण झालीये.

पूजा पवार | Updated: Jan 31, 2026, 09:25 PM IST
रोहीत, युगेंद्र, जय की पार्थ... बारामतीचा वारसदार कोण? पवारांकडून तरुण नेत्यांवर जबाबदारी
जावेद मुलाणी (प्रतिनिधी) बारामती : अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर बारामती शहराची काळजी कोण घेणार असा प्रश्न बारामतीकरांना पडलाय. पवार घराण्यातील नवी पिढी अजित पवारांची जबाबदारी सांभाळेल असा शरद पवारांनी सांगितलंय. जय पवार, पार्थ पवार, युगेंद्र आणि रोहीत पवार यांच्यापैकी ही जबाबदारी कोण सांभाळणार याची उत्सुकता निर्माण झालीये.

बारामती शहराचा विकास आणि पवार घराणं हे समीकरण आहे. आधी शरद पवार आणि मग अजित पवार हे बारामती शहराचे पालक होते. अजित पवारांनी आठवड्याचे ठराविक दिवसच बारामतीसाठी राखीव ठेवले होते. मोठी गोष्ट म्हणजे बारामतीच्या प्रत्येक विकासकामाची पाहणी अजित पवार पहाटे पहाटे करायचे. बारामतीत कोणती विकासकामं चालू आहेत, त्यांची सद्यस्थिती काय याची प्रत्येक अपडेट अजित पवारांकडं असायची. आता अजित पवारांनंतर बारामती शहराच्या विकासाकडं कोण पाहणार असा प्रश्न निर्माण झालाय. शरद पवारांनी याबाबत काहीतरी नक्कीच ठरवलं असावं. बारामतीच्या पालकत्वाची जबाबदारी नव्या पिढीकडं देण्यात येईल असं शरद पवारांनी सांगितलं.

शरद पवारांनी नव्या पिढीचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर नव्या पिढीतील बारामतीच्या पालकत्वाची जबाबदारी कोण स्वीकारणार याची चर्चा आता सुरु झालीये. रोहित पवार, युगेंद्र पवार, पार्थ पवार, जय पवार हे तरुण पवार कुटुंबात सध्या कार्यरत आहेत. शरद पवार हे योग्य जबाबदार तरुणाची निवड करतील असा विश्वास पवार कुटुंबीयांचे निकटवर्तीय विठ्ठल मणियार यांनी व्यक्त केलाय.

अजितदादांच्या पश्चात बारामती शहराचं काय होणार असा प्रश्न बारामतीकरांनाही पडलाय. पण आता बारामतीकरांनीही आपापल्या परीनं याचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केलाय. अजितदादानंतर उपमुख्यमंत्री कोण असणार याचं उत्तर सुनेत्रा पवारांच्या रुपानं शोधण्यात आलंय. आता बारामतीचा पालकत्व कोण घेणार हे ही येत्या काळात स्पष्ट होणार आहे.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

