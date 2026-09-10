'गोकूळ'मधील अदृश्य शक्ती कोण? निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर

प्रताप नाईक झी 24 तास कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम अखेर जाहीर झालाय. गोकुळच्या 25 जागांसाठी 18 ऑक्टोबरला मतदान, तर 19 ऑक्टोबरला मतमोजणी होणार आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गोकुळमधील सुमारे 1400 दूध संस्थांचा सत्यविजय मेळावा पार पडला...या मेळाव्याच्या निमित्ताने ज्या दूध संस्थांना मतदानापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न झाला...त्या संस्थांनी कथित अदृश्य शक्ती विरोधात एल्गार पुकारलाय..
कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झालीय, त्याचीच ही झलक. सुमारे 1400 दूध संस्थांच्या प्रतिनिधींचा कोल्हापुरातील धैर्यशील मंगल कार्यालयात सत्यविजय मेळावा झाला. या मेळाव्यात गोकुळच्या मतदार यादीतून अनेक संस्था वगळण्याचा प्रयत्न अदृश्य शक्तीने केल्याचा आरोप या संस्थांच्या प्रतिनिधींनी केलाय.
मात्र, न्यायालयीन लढा देत आम्ही पात्र ठरलो, त्यामुळे आता ज्यांनी संस्थांना अपात्र करण्याचा घाट घातला, त्या कथित अदृश्य शक्तीला निवडणुकीत धडा शिकवण्याचा निर्धार या मेळाव्यात व्यक्त करण्यात आला.
अदृश्य शक्तीचा हात होता, म्हणून खेळ-खंडोबा झाला. आमच्या संस्था अपात्र करण्याचा प्रयत्न झाला. पण आम्ही ताकदीनं लढा दिला आणि पात्र झालो...ज्यांनी संस्था अपात्र करण्यासाठी पुढाकार घेतला तेच लोक निवडणुकीच्या निमित्तानं आता तुमचे उंबरे जिरवण्यासाठी येतील, त्यांना थारा द्यायचा नाही, अशी आक्रमक भूमिका संस्था प्रतिनिधींनी घेतली. पण ज्या भाजपचे सहयोगी आमदार शिवाजी पाटील आणि इतरांनी हा प्रयत्न केला त्यांचं नाव मात्र या ठरावधारकांनी घेतलेलं नाही.
या मेळाव्यातून विद्यमान गोकुळच्या सत्ताधारी संचालकांना पाठिंबा दर्शवण्यात आला पण एक राजकीय संदेशही देण्यात आलाय..तुम्ही अदृश्य शक्तीच्या बाजूनं असाल, तर आम्ही तुमच्या सोबत नाही, अशी भूमिका या दूध संस्थांनी घेतली आहे...त्यामुळं गोकुळच्या निवडणुकीत या दुखावलेल्या संस्थांचा हा गट महायुतीमधील नेमक्या कोणत्या नेत्याला डॅमेज करणार, हे पाहावं लागणार आहे..
दुसरीकडे काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनीही गोकुळच्या निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू केलीय...18 ऑक्टोबरला तुम्ही माझ्यासोबत आणि दूध संस्थांच्या बाजूने लढणारे नेते अशा आशयाची बॅनरबाजी शहरातील काही चौकात करण्यात आलीये...त्यामुळे सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडी आणि महायुती यांच्यात थेट लढत होण्याची शक्यता निर्माण झालीय...पण दुखावलेल्या संस्था गोकुळच्या निवडणुकीत कोणाच्या पारड्यात आपलं वजन टाकणार, यावर गोकुळच्या सत्तेचं गणित अवलंबून असणार आहे.