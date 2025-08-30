Maratha Reservation : जरांगेंच्या आंदोलनात सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारा बार्शीचा बादशाह कोण?

Maratha reservation : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरागे यांनी पुकारलेल्या आंदोलनात राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आंदोलक मुंबईत दाखल होऊ लागले आहेत. मात्र, या आंदोलनात सर्वांचं लक्ष वेधलं ते बादशहानं. पाहुयात कोण आहे हा बादशाह आणि तो कुठून आला आहे.
आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी पुन्हा आंदोलनाची हाक दिली आहे आणि राज्याच्या काना कोपऱ्यातून माराठा आंदोलकांनी मुंबईच्या दिशेनं कूच केली आहे. ऐन गणेशोत्सवात मुंबापुरी मराठा आंदोलकांनी भरुन गेली. अशात मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी थेट बार्शीहून एक 'बादशाह' सुद्धा आला आहे.
हाच तो बार्शीचा बादशाह. या रेड्यानं मालकासोबत 378 किलोमीटरचा प्रवास करुन मुंबई गाठलीये. पहिल्याच दिवशी झालेल्या वाहतूक कोंडीमुळे मनोज जरांगे यांनी आंदोलकांना वाहनं मुंबई बाहेर ठेवण्याची विनंती केली. त्यामुळे बादशाह सध्या त्याच्या मालकासह नवी मुंबईतील सिडको एक्जीबिशन इथं थांबलाय.
अद्यापही सरकारनं मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत. सरकारला माणसांच्या भावना कळत नसतील तर निदान पशुच्या भावना तरी कळाव्यात म्हणून या रेड्याचे मालक त्याला आझाद मैदनात नेणार आहेत.
दोन दिवसातच आंदोलकांच्या लोंढ्यांमुळे मुंबई जॅम झाली आहे. आझाद मैदान परिसरात तर पाय ठेवायला जागा नाही. पाण्यावाचून पहिल्याच दिवशी आंदोलकांचे चांगलेच हाल झाले. आता जीथं माणसांच्या खाण्या-पिण्याचे आणि थांबण्याचे हाल होत आहेत. तिथं या रेड्याची सोय कशी होईल हा खरा प्रश्न आहे.
FAQ
1. बार्शीचा बादशाह कोण आहे आणि तो मराठा आरक्षण आंदोलनात कसा सामील झाला?
‘बार्शीचा बादशाह’ हा बार्शी (सोलापूर जिल्हा) येथील एक रेडा आहे, जो त्याच्या मालकासह मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मुंबईत आला आहे. या रेड्याने मालकासह 378 किलोमीटरचा प्रवास करून मुंबई गाठली. मनोज जरांगे यांच्या आवाहनाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी आणि सरकारला मराठा समाजाच्या भावना समजाव्या यासाठी हा रेडा आझाद मैदानावर नेण्याची मालकाची योजना आहे.
2. मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी 2025 मध्ये कोणते आंदोलन पुकारले आहे?
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून 10% आरक्षण मिळावे आणि ‘सगे-सोयरे’ अधिसूचना लागू करावी यासाठी 29 ऑगस्ट 2025 पासून मुंबईतील आझाद मैदानावर अनिश्चितकालीन उपोषण आणि आंदोलन सुरू केले आहे. लाखो मराठा आंदोलक 27 ऑगस्टपासून जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथून मुंबईकडे कूच करत आहेत, ज्यामुळे मुंबईत मोठी गर्दी आणि वाहतूक कोंडी झाली आहे.
3. बार्शीचा बादशाह सध्या कुठे आहे आणि त्याला मुंबईत का थांबवले आहे?
पहिल्या दिवशी (29 ऑगस्ट 2025) आंदोलकांच्या वाहनांमुळे मुंबईत झालेल्या प्रचंड वाहतूक कोंडीमुळे मनोज जरांगे यांनी आंदोलकांना वाहने मुंबईबाहेर ठेवण्याची विनंती केली. त्यामुळे ‘बार्शीचा बादशाह’ आणि त्याचा मालक सध्या नवी मुंबईतील सिडको एक्झिबिशन सेंटर येथे थांबले आहेत. मालकाची योजना रेड्याला आझाद मैदानावर नेण्याची आहे, जेणेकरून सरकारला मराठा समाजाच्या भावनांचा संदेश पोहोचेल.