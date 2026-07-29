/PM मोदींसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील बडे बडे राजकीय नेते ज्यांना आपले गुरु मानतात त्या शरद पवारांचे गुरु कोण?

गुरुपौर्णिमा : गुरु शिवाय जीवनाला दिशा नाही. मग क्षेत्र कोणतेही असो. गुरुच्या मार्गदर्शनाखालीच यशाची वाट सापडते. राजकारणातही एक असा नेता आहे ज्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून भारत आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील बडे बडे राजकीय नेते आपला गुरु मानतात. हा नेता दुसरा तिसरा कुणी नसून शरद पवार आहेत. शरद पवारांचे गुरु कोण आहेत? जाणून घेऊया.
भारतासह महाराष्ट्राच्या राजकारणात गुरु शिष्याच्या अनेक जोड्या आहेत. या जोड्यांनी आपली वेगळीच छाप पाडली आहे. या जोड्यांची नेहमीच चर्चा असते. राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. अनेक नेते राजकीय पक्ष बदलत आहेत. किती पक्ष बदलले तरी नेते आपल्या गुरुला कधीच विसरत नाहीत.
सर्वात जास्त लोकप्रिय जोडी म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे यांची. आनंद दिघे हे बाळासाहेब ठाकरेंना आपले दैवत व गुरू मानायचे. बाळासाहेब ठाकरेंच्या मार्गदर्शनाखालीच आनंद दिघे यांनी ठाण्याला शिवसेनेचा बाले किल्ला बनवला.
आनंद दिघे हे बाळासाहेब ठाकरेंना आपले गुरु मानायचे. आनंद दिघे हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे गुरु आहेत. आनंद दिघे यांच्या मार्गदर्शनाखालीच एकनाथ शिंदे यांनी राजकारणाचे धडे गिरवले. आजही एकनाथ शिंदे सातत्याने आपल्या गुरुंचे स्मरण करतात.
अनेक राजकीय नेते बाळासाहेब ठाकरे यांना आपले गुरु मानायचे. राज ठाकरे हे बाळासाहेब ठाकरे यांचे पुतणे आहेत. तर, नारायण राणे यांच्यावर बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचा मोठा प्रभाव होता. राज ठाकरे आणि नारायण राणे या दोघेही बाळासाहेब ठाकरे यांच्या तालमीतच तयार झाले. मात्र, नंतर दोघांनी वेगळे मार्ग निवडले.
धनंजय मुंडे हे गोपीनाथ मुंडे यांना आपले गुरु मानायचे. गोपीनाथ मुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखालीच धनंजय मुंडे यांनी राजकारणात प्रवेश केला.
शरद पवार हे फक्त महाराष्ट्रच नाही तर भारतातील सर्वात दिग्गज आणि लोकप्रिय नेते आहेत. जयंत पाटील, छगन भुजबळ यांच्यासह महाराष्ट्रातील अनेक नेते त्यांना आपले गुरु मानतात. इतकचं नाही तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील त्यांना आपले गुरु मानतात. शरद पवार हे यशवंतराव चव्हाण यांना आपले गुरु मानतात. यशवंतराव चव्हाण आणि शरद पवार यांची जोडी महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात आदर्श जोडी मानली जाते. यशवंतराव चव्हाण राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री आहेत. यशवंतराव चव्हाण यांनी शरद पवारांमधील नेतृत्वगुण ओळखून त्यांना राजकारणात पुढे आणले. शरद पवार यांनी देशाच्या राजकारणात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. अनेक बडे नेते त्यांचा सल्ला घेतात.