गोपीनाथ मुंडे यांचे खरे वारसदार कोण? पंकजा मुंडे यांच्या मामीच्या दाव्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ

Sarangi Mahajan And Pankaja Munde : सारंगी महाजन यांनी पंकजा मुंडे यांच्यावर केलेल्या टीकेला प्रकाश महाजन यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. गोपीनाथ मुंडेंविषयीचा जुना राग मुलांवर का काढता असा संतप्त सवाल प्रकाश महाजन यांनी केलाय. सारंगी महाजन यांनी पंकजा मुंडेंचा उल्लेख बिघडलेली लेक असा केला होता. त्यावरुन प्रकाश महाजन यांनी सारंगी यांच्यावर टीका करत अनेक गौप्यस्फोट केलेत.
पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या सख्ख्या मामी सारंगी महाजन यांनी स्वतःच्या भाचीच्या राजकीय क्षमतेबाबत शंका व्यक्त केली होती. पंकजा मुंडे या गोपीनाथ मुंडेंच्या राजकीय वारसदार होऊ शकत नाही असं सारंगी महाजन म्हणाल्या होत्या. सारंगी महाजन यांनी पुन्हा आपल्या वक्तव्यावर ठाम असल्याचं सांगितलंय. प्रमोद महाजन यांची हत्या पैशाच्या वादातून झाली नसून मानापमानासाठी प्रवीण महाजनांनी ते कृत्य केल्याचा दावा सारंगी महाजन यांनी केलाय. सारंगी महाजनांचा हा दावा प्रकाश महाजनांनी फेटाळून लावलाय. हा सगळा विषय सुरु झाला पंकजा मुंडेंवरुन... पण यात आता सारंगी महाजन विरुद्ध प्रकाश महाजन असा संघर्ष सुरु झालाय.
महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात “गोपीनाथ मुंडे यांचे खरे वारसदार कोण?” असा प्रश्न सध्या चर्चेत आहे. याच प्रश्नावर मुंडे कुटुंबातील नातलग सारंगी महाजन यांनी मंत्री पंकजा मुंडे आणि माजी मंत्री धनंजय मुंडे या दोघांवर जोरदार टीका केली आहे. “गोपीनाथ मुंडे यांचे खरे वारसदार हे बीड जिल्ह्यातील त्यांचे कार्यकर्ते आणि जनतेतील लोक आहेत. पंकजा आणि धनंजय मुंडे हे केवळ जमिनी लाटण्यासाठी एकत्र आलेले आहेत. माझी स्वतःची जमीनदेखील या दोघांनी बळकावली आहे,” असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. तर गोपीनाथ मुंडे यांनी मुलीला घडवलं. पण, ही घडली नाही तर बिघडली, असे म्हणत सारंगी महाजन यांनी पंकजा मुंडे यांच्यावर निशाणा साधला. आता याच मुद्द्यावरून प्रकाश महाजन ांनी सारंगी महाजन यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केलाय.
सारंगी महाजन यांनी म्हटले होते की, गोपीनाथ मुंडे हे मोठे नेते होते. त्यांचा वारसदार ही बीडची जनता आहे. बीडची जनता हे पहिले वारसदार आहेत. दुसरे वारसदार हे गोपीनाथ मुंडे यांचे कार्यकर्ते आहेत. पंकजा, धनंजयची त्यांचे नाव घेण्याची लायकी नाही. गोपीनाथरावांच्या राजकारणासारखं राजकारण यांचं नाही. हे गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावावर येऊन बसलेत. गोपीनाथ मुंडे यांनी मुलीला घडवलं. पण, ही घडली नाही तर बिघडली. ती जे दाखवते ते रिल्समध्ये दाखवते. ती फक्त शोबाजी करते. खरं राजकारण नाही, असे म्हणत त्यांनी पंकजा मुंडे यांच्यावर हल्लाबोल केला. तर धनंजय मुंडे यांनी आपल्या बायकोला सांभाळावं. हा नालायकासारखं वागतोय, असे म्हणत त्यांनी माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर टीका केली होती.