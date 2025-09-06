कतरिना-रणबीरचा प्रायव्हेट फोटो कोणी लीक केला? ज्यामुळे दुखावला होता सलमान; अनेक वर्षांनंतर झालं उघड!

Katrina Ranbir Private Photo: 2013 मध्ये रणबीर कपूर आणि कतरिना कैफ यांच्या इबिझा सुट्टीतील खासगी फोटोंनी बॉलिवूडमध्ये खळबळ माजवली होती. कतरिना बिकिनीमध्ये आणि रणबीर शर्टलेस दिसत असलेले हे फोटो व्हायरल झाले, ज्यामुळे गोपनीयतेच्या उल्लंघनावर चर्चा झाली. आता अनेक वर्षांनंतर या फोटोंमागील सत्य समोर आले आहे.
प्रसिद्ध छायाचित्रकार मानव मंगलानी यांनी नुकत्याच एका मुलाखतीत खुलासा केला की, रणबीर आणि कतरिना यांचे इबिझा बीचवरील फोटो कोणत्याही पर्यटकाने किंवा पापाराझींनी काढले नव्हते, तर त्यांच्या जवळच्या व्यक्तीने प्रेसला लीक केले होते.
या फोटोंमुळे 2013 मध्ये माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर आणि सेलिब्रिटींच्या खासगी आयुष्यावर मोठा वाद निर्माण झाला. कतरिनाने एका खुल्या पत्रात आपली नाराजी व्यक्त केली, तर रणबीरने याला गोपनीयतेचे उल्लंघन म्हटले. रणबीरचे वडील ऋषी कपूर यांनाही या घटनेचा राग आला होता.
मंगलानी यांनी सांगितले की, त्यांनी अशा फोटोंना डिलीट करण्यास नकार दिला, कारण त्यांच्या मते, हे फोटो लवकरच बाहेर येणारच होते. त्यांनी अनेक सेलिब्रिटी जोडप्यांचे फोटो (उदा. विकी कौशल-कतरिना, आदित्य रॉय कपूर-अनन्या पांडे) यापूर्वीही प्रकाशित केले आहेत, ज्यामुळे ते व्हायरल झाले.
या फोटोंमुळे सलमान खान दुखावला गेला आणि त्याने कतरिनापासून अंतर राखले. रणबीर आणि कतरिना यांचे नाते फार काळ टिकले नाही आणि ‘जग्गा जासूस’ चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान त्यांचे ब्रेकअप झाले. हा चित्रपटही बॉक्स ऑफिसवर अपयशी ठरला.
