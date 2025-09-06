English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कतरिना-रणबीरचा प्रायव्हेट फोटो कोणी लीक केला? ज्यामुळे दुखावला होता सलमान; अनेक वर्षांनंतर झालं उघड!

Katrina Ranbir Private Photo:  2013 मध्ये रणबीर कपूर आणि कतरिना कैफ यांच्या इबिझा सुट्टीतील खासगी फोटोंनी बॉलिवूडमध्ये खळबळ माजवली होती.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 6, 2025, 08:24 PM IST
कतरिना कैफ-रणबीर कपूर

Katrina Ranbir Private Photo: 2013 मध्ये रणबीर कपूर आणि कतरिना कैफ यांच्या इबिझा सुट्टीतील खासगी फोटोंनी बॉलिवूडमध्ये खळबळ माजवली होती. कतरिना बिकिनीमध्ये आणि रणबीर शर्टलेस दिसत असलेले हे फोटो व्हायरल झाले, ज्यामुळे गोपनीयतेच्या उल्लंघनावर चर्चा झाली. आता अनेक वर्षांनंतर या फोटोंमागील सत्य समोर आले आहे. 

लीक फोटोंमागचा खुलासा

प्रसिद्ध छायाचित्रकार मानव मंगलानी यांनी नुकत्याच एका मुलाखतीत खुलासा केला की, रणबीर आणि कतरिना यांचे इबिझा बीचवरील फोटो कोणत्याही पर्यटकाने किंवा पापाराझींनी काढले नव्हते, तर त्यांच्या जवळच्या व्यक्तीने प्रेसला लीक केले होते.

'गोपनीयतेचे उल्लंघन'

या फोटोंमुळे 2013 मध्ये माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर आणि सेलिब्रिटींच्या खासगी आयुष्यावर मोठा वाद निर्माण झाला. कतरिनाने एका खुल्या पत्रात आपली नाराजी व्यक्त केली, तर रणबीरने याला गोपनीयतेचे उल्लंघन म्हटले. रणबीरचे वडील ऋषी कपूर यांनाही या घटनेचा राग आला होता.

मानव मंगलानी काय म्हणाले?

मंगलानी यांनी सांगितले की, त्यांनी अशा फोटोंना डिलीट करण्यास नकार दिला, कारण त्यांच्या मते, हे फोटो लवकरच बाहेर येणारच होते. त्यांनी अनेक सेलिब्रिटी जोडप्यांचे फोटो (उदा. विकी कौशल-कतरिना, आदित्य रॉय कपूर-अनन्या पांडे) यापूर्वीही प्रकाशित केले आहेत, ज्यामुळे ते व्हायरल झाले.

फोटोचा काय झाला परिणाम?

या फोटोंमुळे सलमान खान दुखावला गेला आणि त्याने कतरिनापासून अंतर राखले. रणबीर आणि कतरिना यांचे नाते फार काळ टिकले नाही आणि ‘जग्गा जासूस’ चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान त्यांचे ब्रेकअप झाले. हा चित्रपटही बॉक्स ऑफिसवर अपयशी ठरला.

FAQ

प्रश्न: रणबीर कपूर आणि कतरिना कैफ यांचे 2013 मधील इबिझा सुट्टीतील फोटो कोणी लीक केले?

उत्तर: प्रसिद्ध छायाचित्रकार मानव मंगलानी यांनी खुलासा केला की, रणबीर आणि कतरिना यांचे इबिझा बीचवरील खासगी फोटो कोणत्याही पर्यटकाने किंवा पापाराझींनी नव्हे, तर त्यांच्या जवळच्या व्यक्तीने प्रेसला लीक केले होते.

प्रश्न: या लीक फोटोंमुळे कोणता वाद निर्माण झाला?

उत्तर: 2013 मध्ये या फोटोंमुळे माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर आणि सेलिब्रिटींच्या गोपनीयतेच्या उल्लंघनावर मोठा वाद निर्माण झाला. कतरिनाने खुल्या पत्रात नाराजी व्यक्त केली, तर रणबीर आणि त्यांचे वडील ऋषी कपूर यांनीही याला गोपनीयतेचे उल्लंघन म्हटले.

प्रश्न: या फोटोंचा रणबीर आणि कतरिना यांच्या नात्यावर काय परिणाम झाला?

उत्तर: या फोटोंमुळे सलमान खान दुखावला गेला आणि त्याने कतरिनापासून अंतर राखले. रणबीर आणि कतरिना यांचे नाते फार काळ टिकले नाही, आणि ‘जग्गा जासूस’ चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान त्यांचे ब्रेकअप झाले. हा चित्रपटही बॉक्स ऑफिसवर अपयशी ठरला.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

