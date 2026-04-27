Mumbai Pune Missing Link असं नाव का ठेवले? 25 वर्षा आधीच ठरलं होता सगळा प्लान, स्टोरी जाणून शॉक व्हाल

Mumbai Pune Missing Link : मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवरील मिसिंग लिंकचं काम पूर्ण झालं असून चाचण्याही यशस्वी झाल्या आहेत. 1 मे रोजी या मार्गिकेचं लोकार्पण होणार आहे. या मार्गिकेमुळे मुंबई-पुणे प्रवासाचं अंतर अर्ध्या तासाने कमी होणार आहे. मुंबई ते पुण्यादरम्यान यशवंतराव चव्हाण महामार्गावरून सध्या खंडाळा घाटातून प्रवास करावा लागतो. या ठिकाणी अनेकदा वाहतूक कोंडी होते. मात्र मिसिंग लिंकमुळे या सर्व जाचातून वाहनचालकांची सुटका होणार आहे. Mumbai Pune Missing Link असं नाव का ठेवले? 25 वर्षा आधीच ठरलं होतं हे नाव, स्टोरी जाणून शॉक व्हाल.
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवरील मिसिंग लिंक खंडाळा घाट बायपास झाला आहे. 13.3 किमी लांबीच्या मार्गाची उभारणी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने केली आहे. आता या प्रकल्पाचे 100 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे या मार्गाचे 1 मे रोजी लोकार्पण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या मार्गिकिमुळे मुंबई-पुणे प्रवासाचे अंतर 30 मिनिटांनी कमी होणार आहे.
मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवेवरील महत्त्वाच्या ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पाहणी केली. या प्रकल्पाचे मुख्य काम पूर्ण झाले असून रंगरंगोटीचे उर्वरित काम पुढील दोन दिवसांत पूर्ण होणार आहे. 1 मे रोजी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या ‘मिसिंग लिंक’चे उद्घाटन होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. महत्त्वाचे म्हणजे, खालापूर टोलनाक्यावर आकारल्या जाणाऱ्या टोलमध्येच या मार्गाचा समावेश असणार असून, वाहनचालकांना कोणताही अतिरिक्त टोल द्यावा लागणार नाही. मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवेवरील वारंवार होणारी वाहतूक कोंडी आणि अपघात टाळण्यासाठी हा ‘मिसिंग लिंक’ मार्ग पर्यायी रस्ता म्हणून उपयोगी ठरणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
2001 मध्ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे बांधकाम करताना खंडाळा घाटाचा सामवेश नव्हता. खोपोली ते भुसगाव असा मार्ग उभारण्याची योजना होती. दोन पुल आणि बोगदे बांधण्याची योजना होती. परंतु काही परिस्थितीमुळे हा मार्ग लोणावळा खंडाळा निर्मीती करण्यात आली. या मिसिंग लिंकला कालांतराने परवानगी मिळाली. या प्रकल्पातील मिसिंग लिंक पुन्हा उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला. 2001 मध्ये हा प्रकल्प चुकला होता. याला मिसिंग लिंक नाव देण्यात आले होते. अखेर या मिसिंग लिंक प्रकल्पाची काम ऑगस्ट 2018 मध्ये पुन्हा सुरू झाले. डिसेंबर 2023 पर्यंत हा मार्ग पूर्ण करण्याचे टार्गेट होते. मात्र, कोविडनंतर आलेल्या अडचणी आणि खंडाळा घाटातील मुसळधार पाऊस आणि वेगवान वारा यात काम करणे आव्हानात्मक होते. या मार्गाच्या कामाला विलंब झाला.