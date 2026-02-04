अजित पवारांच्या श्रद्धांजलीचे बॅनर कोणी काढले? राजकीय वर्तुळात संतापाची लाट; रोहित पवार म्हणाले...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  महाराष्ट्र बातम्या
Ajit Pawar: अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे नागरिकांनी भावनिक वातावरणात लावलेले श्रद्धांजलीचे फ्लेक्स नगरपंचायतीकडून हटवण्यात आल्याने रोहित पवार यांनी  प्रतिक्रिया दिली आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 4, 2026, 10:06 AM IST
Who removed the banner paying tribute to Ajit Pawar : कर्जत शहरात उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार यांच्या श्रद्धांजलीचे बॅनर काढून टाकल्याच्या घटनेमुळे राजकीय वर्तुळात संतापाची लाट उसळली आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे नागरिकांनी भावनिक वातावरणात लावलेले श्रद्धांजलीचे फ्लेक्स नगरपंचायतीकडून हटवण्यात आल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. 28 जानेवारी रोजी विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे दुर्दैवी निधन झाले होते. त्यांच्या जाण्याने संपूर्ण महाराष्ट्र शोकसागरात बुडाला होता. 29 जानेवारी रोजी त्यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यानंतर राज्यभरात अनेक ठिकाणी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.

काय म्हणाले रोहित पवार?

कर्जत शहरात नागरिकांनी दुःख व्यक्त करत लावलेले फ्लेक्स हटवण्यात आल्याने रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावरून संताप व्यक्त केला. “ही कृती अत्यंत निषेधार्ह असून, ती अजितदादांचा अवमान करणारी आणि नागरिकांच्या भावनांवर घाला घालणारी आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी,” अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

दरम्यान, स्वर्गीय अजित पवार यांच्या अस्थींचे विसर्जन सांगली जिल्ह्यातील हरिपूर येथे कृष्णा आणि वारणा नद्यांच्या संगमावर करण्यात आले. यापूर्वी बारामतीहून अस्थिकलश सांगली येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यालयात दर्शनासाठी ठेवण्यात आला होता. अस्थिदर्शनानंतर विधीपूर्वक विसर्जन करण्यात आले. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष पद्माकर जगदाळे यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी, नगरसेवक आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

 

अपघातग्रस्त विमानात कोण कोण होते?

विमान अपघाताच्या वेळी एकूण पाच जण विमानात प्रवास करत होते. या प्रवाशांमध्ये उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार यांच्यासह सुरक्षादल आणि विमान कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता.

विमानातील प्रवासी पुढीलप्रमाणे होते –

  • उपमुख्यमंत्री अजित पवार
  • मुंबई येथील त्यांचे वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी (PSO) हवालदार विदीप जाधव,
  • विमानाचे मुख्य वैमानिक कॅप्टन सुमित कपूर
  • सहवैमानिक कॅप्टन  संभवी पाठक
  •  फ्लाईट अटेंडंट पिंकी माळी

विमानाचा प्रवास आणि वेळापत्रक

हे विमान मुंबईहून सकाळी 8 वाजून 10 मिनिटांनी उड्डाणासाठी रवाना झाले होते. नियोजित वेळेनुसार विमानाने सकाळी 8 वाजून 50 मिनिटांनी बारामती येथे उतरणे अपेक्षित होते.

मृतदेहांची ओळख कशी पटली?

भीषण अपघातानंतर विमानाला भीषण आग लागली होती आणि स्फोटांमुळे संपूर्ण विमान जळून खाक झाले. या दुर्घटनेत मृतदेह अत्यंत विद्रूप अवस्थेत विखुरले गेले होते, त्यामुळे ओळख पटवणे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरले. अशा परिस्थितीत एका मृतदेहाची ओळख हातातील मनगटी घड्याळाच्या आधारे पटवण्यात आली. संबंधित घड्याळ वैयक्तिक ओळखीशी निगडित असल्याने ते महत्त्वाचे पुरावे ठरले. घटनास्थळी उपस्थित फॉरेन्सिक तज्ज्ञ आणि तपास पथकाने सखोल तपासणीनंतर ही ओळख निश्चित केली, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

