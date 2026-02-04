अजित पवारांच्या श्रद्धांजलीचे बॅनर कोणी काढले? राजकीय वर्तुळात संतापाची लाट; रोहित पवार म्हणाले...

Who removed the banner paying tribute to Ajit Pawar : कर्जत शहरात उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार यांच्या श्रद्धांजलीचे बॅनर काढून टाकल्याच्या घटनेमुळे राजकीय वर्तुळात संतापाची लाट उसळली आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे नागरिकांनी भावनिक वातावरणात लावलेले श्रद्धांजलीचे फ्लेक्स नगरपंचायतीकडून हटवण्यात आल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. 28 जानेवारी रोजी विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे दुर्दैवी निधन झाले होते. त्यांच्या जाण्याने संपूर्ण महाराष्ट्र शोकसागरात बुडाला होता. 29 जानेवारी रोजी त्यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यानंतर राज्यभरात अनेक ठिकाणी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
कर्जत शहरात नागरिकांनी दुःख व्यक्त करत लावलेले फ्लेक्स हटवण्यात आल्याने रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावरून संताप व्यक्त केला. “ही कृती अत्यंत निषेधार्ह असून, ती अजितदादांचा अवमान करणारी आणि नागरिकांच्या भावनांवर घाला घालणारी आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी,” अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, स्वर्गीय अजित पवार यांच्या अस्थींचे विसर्जन सांगली जिल्ह्यातील हरिपूर येथे कृष्णा आणि वारणा नद्यांच्या संगमावर करण्यात आले. यापूर्वी बारामतीहून अस्थिकलश सांगली येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यालयात दर्शनासाठी ठेवण्यात आला होता. अस्थिदर्शनानंतर विधीपूर्वक विसर्जन करण्यात आले. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष पद्माकर जगदाळे यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी, नगरसेवक आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
माझ्या मतदारसंघात कर्जत शहरात नागरिकांनी अत्यंत दुःखी भावनेने आणि जड अंतःकरणाने लावलेले मा. अजितदादांच्या श्रद्धांजलीचे फ्लेक्स नगरपंचायतीने अत्यंत वाईट पद्धतीने काढून टाकले. ही बाब अत्यंत संतापजनक, मा. अजितदादांचा अवमान करणारी, नागरिकांच्या भावनांचा अनादर करणारी आणि त्यांच्या… pic.twitter.com/y5T2AUKZ7X
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) February 3, 2026
विमान अपघाताच्या वेळी एकूण पाच जण विमानात प्रवास करत होते. या प्रवाशांमध्ये उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार यांच्यासह सुरक्षादल आणि विमान कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता.
विमानातील प्रवासी पुढीलप्रमाणे होते –
हे विमान मुंबईहून सकाळी 8 वाजून 10 मिनिटांनी उड्डाणासाठी रवाना झाले होते. नियोजित वेळेनुसार विमानाने सकाळी 8 वाजून 50 मिनिटांनी बारामती येथे उतरणे अपेक्षित होते.
भीषण अपघातानंतर विमानाला भीषण आग लागली होती आणि स्फोटांमुळे संपूर्ण विमान जळून खाक झाले. या दुर्घटनेत मृतदेह अत्यंत विद्रूप अवस्थेत विखुरले गेले होते, त्यामुळे ओळख पटवणे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरले. अशा परिस्थितीत एका मृतदेहाची ओळख हातातील मनगटी घड्याळाच्या आधारे पटवण्यात आली. संबंधित घड्याळ वैयक्तिक ओळखीशी निगडित असल्याने ते महत्त्वाचे पुरावे ठरले. घटनास्थळी उपस्थित फॉरेन्सिक तज्ज्ञ आणि तपास पथकाने सखोल तपासणीनंतर ही ओळख निश्चित केली, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.