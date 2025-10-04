English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शेतकरी-कष्टकऱ्यांच्या नेत्याचं आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला नाव, दि.बा. पाटील कोण होते?

Who was D B Patil: दिनकर बाळू पाटील, ज्यांना सर्वत्र ‘दि. बा.’ म्हणून ओळखले जाते, हे रायगड जिल्ह्यातील शेतकरी कामगार पक्षाचे प्रमुख नेते होते. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 4, 2025, 04:03 PM IST
दि बा पाटील

Who was D B Patil: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यात येणार आहे. या अनुषंगाने नुकतीच पंतप्रधानांची भेट घेऊन हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. रायगड जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे कैवारी आणि शेतकरी-कामगारांचे नेते म्हणून ख्यातकीर्त असलेल्या दि. बा. पाटील यांच्या नावाने विमानतळाचे नामकरण करण्याची मागणी स्थानिकांकडून दीर्घकाळ होत होती. अखेर शेतकरी-कष्टकऱ्यांच्या नेत्याचं नाव दिल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे.

प्रकल्पग्रस्तांचे नेतृत्व

दिनकर बाळू पाटील, ज्यांना सर्वत्र ‘दि. बा.’ म्हणून ओळखले जाते, हे रायगड जिल्ह्यातील शेतकरी कामगार पक्षाचे प्रमुख नेते होते. 13 जानेवारी 1926 रोजी जासई गावात जन्मलेल्या ‘दिबां’नी सिडको आणि जेएनपीटी प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी लढा दिला. त्यांनी शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळवून देण्यासाठी पोलिसांचा लाठीमार आणि कारावासही सहन केला.

राजकीय कारकीर्द

दि. बा. पाटील यांनी पनवेल पालिकेचे नगराध्यक्ष, पनवेल-उरण मतदारसंघाचे चार वेळा आमदार, महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि रायगडचे दोन वेळा खासदार अशी दमदार राजकीय कारकीर्द घडवली. त्यांच्या अभ्यासपूर्ण आणि करारी भाषणांनी सत्ताधाऱ्यांना नेहमीच आव्हान दिले.

शेतकरी आंदोलन

1984 मध्ये जेएनपीटी प्रकल्पाविरोधात त्यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी आंदोलनाला सुरुवात झाली. या आंदोलनात पोलिसांच्या गोळीबारात पाच शेतकऱ्यांनी हौतात्म्य पत्करले. या लढ्यामुळे शेतकऱ्यांना सिडको परिसरातील जमिनींसाठी जास्तीत जास्त मोबदला मिळाला.

साधी राहणी, उच्च विचारसरणी 

साध्या जीवनशैलीने आणि उच्च विचारांनी प्रेरित दि. बा. यांनी शेतकरी कामगार पक्षाला महाराष्ट्रात प्रमुख विरोधी पक्ष बनवले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने रायगडसह संपूर्ण राज्यात प्रभाव निर्माण केला.

अखेरचे योगदान

2012 मध्ये त्यांनी जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांसाठी साडेबारा टक्के भूखंडाची मागणी यशस्वीपणे मान्य करून घेतली. नंतर ते शेतकरी कामगार पक्षातून बाहेर पडले आणि 1999 मध्ये शिवसेनेत सामील झाले.

स्मृती आणि सन्मान

25 जून 2013 रोजी वयाच्या 87व्या वर्षी हृदयविकाराने त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या अंत्ययात्रेत हजारो लोक सहभागी झाले होते. त्यांच्या स्मृती जपण्यासाठी नवी मुंबई विमानतळाला त्यांचे नाव देण्यात आले.

FAQ

प्रश्न: दि. बा. पाटील कोण होते आणि त्यांचे नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला का देण्यात येत आहे?

उत्तर: दि. बा. पाटील, अर्थात दिनकर बाळू पाटील, हे रायगड जिल्ह्यातील शेतकरी कामगार पक्षाचे प्रमुख नेते आणि प्रकल्पग्रस्तांचे खंबीर नेतृत्व होते. त्यांनी सिडको आणि जेएनपीटी प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळवून देण्यासाठी आयुष्यभर लढा दिला. पनवेल-उरणचे चार वेळा आमदार, रायगडचे दोन वेळा खासदार आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली. त्यांच्या या योगदानामुळे आणि स्थानिकांच्या मागणीनुसार नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला त्यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव आहे.

प्रश्न: दि. बा. पाटील यांनी शेतकरी आंदोलनात काय योगदान दिले?

उत्तर: दि. बा. पाटील यांनी १९८४ मध्ये जेएनपीटी आणि सिडको प्रकल्पांविरोधात शेतकरी आंदोलनाची सुरुवात केली. या आंदोलनात पोलिसांच्या गोळीबारात पाच शेतकऱ्यांनी हौतात्म्य पत्करले, तर शंभर जण जखमी झाले. या लढ्यामुळे शेतकऱ्यांना जमिनींसाठी जास्तीत जास्त मोबदला मिळाला. तसेच, २०१२ मध्ये त्यांनी जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांसाठी साडेबारा टक्के भूखंडाची मागणी यशस्वीपणे मान्य करून घेतली.

प्रश्न: दि. बा. पाटील यांच्या नावासाठी पंतप्रधानांचा प्रतिसाद काय आहे?

उत्तर: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याच्या प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच पंतप्रधानांची भेट घेऊन हा प्रस्ताव मांडला होता, आणि त्याला मान्यता देण्यासाठी विनंती केली होती.

