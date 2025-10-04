शेतकरी-कष्टकऱ्यांच्या नेत्याचं आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला नाव, दि.बा. पाटील कोण होते?

Who was D B Patil: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यात येणार आहे. या अनुषंगाने नुकतीच पंतप्रधानांची भेट घेऊन हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. रायगड जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे कैवारी आणि शेतकरी-कामगारांचे नेते म्हणून ख्यातकीर्त असलेल्या दि. बा. पाटील यांच्या नावाने विमानतळाचे नामकरण करण्याची मागणी स्थानिकांकडून दीर्घकाळ होत होती. अखेर शेतकरी-कष्टकऱ्यांच्या नेत्याचं नाव दिल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे.
दिनकर बाळू पाटील, ज्यांना सर्वत्र ‘दि. बा.’ म्हणून ओळखले जाते, हे रायगड जिल्ह्यातील शेतकरी कामगार पक्षाचे प्रमुख नेते होते. 13 जानेवारी 1926 रोजी जासई गावात जन्मलेल्या ‘दिबां’नी सिडको आणि जेएनपीटी प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी लढा दिला. त्यांनी शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळवून देण्यासाठी पोलिसांचा लाठीमार आणि कारावासही सहन केला.
दि. बा. पाटील यांनी पनवेल पालिकेचे नगराध्यक्ष, पनवेल-उरण मतदारसंघाचे चार वेळा आमदार, महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि रायगडचे दोन वेळा खासदार अशी दमदार राजकीय कारकीर्द घडवली. त्यांच्या अभ्यासपूर्ण आणि करारी भाषणांनी सत्ताधाऱ्यांना नेहमीच आव्हान दिले.
1984 मध्ये जेएनपीटी प्रकल्पाविरोधात त्यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी आंदोलनाला सुरुवात झाली. या आंदोलनात पोलिसांच्या गोळीबारात पाच शेतकऱ्यांनी हौतात्म्य पत्करले. या लढ्यामुळे शेतकऱ्यांना सिडको परिसरातील जमिनींसाठी जास्तीत जास्त मोबदला मिळाला.
साध्या जीवनशैलीने आणि उच्च विचारांनी प्रेरित दि. बा. यांनी शेतकरी कामगार पक्षाला महाराष्ट्रात प्रमुख विरोधी पक्ष बनवले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने रायगडसह संपूर्ण राज्यात प्रभाव निर्माण केला.
2012 मध्ये त्यांनी जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांसाठी साडेबारा टक्के भूखंडाची मागणी यशस्वीपणे मान्य करून घेतली. नंतर ते शेतकरी कामगार पक्षातून बाहेर पडले आणि 1999 मध्ये शिवसेनेत सामील झाले.
25 जून 2013 रोजी वयाच्या 87व्या वर्षी हृदयविकाराने त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या अंत्ययात्रेत हजारो लोक सहभागी झाले होते. त्यांच्या स्मृती जपण्यासाठी नवी मुंबई विमानतळाला त्यांचे नाव देण्यात आले.
