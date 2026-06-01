शिवाजी कोण होता? पुस्तकाच्या बनावट प्रति काढल्या जात असल्याचा आरोप!

कॉम्रेड गोविंद पानसरे लिखित शिवाजी कोण होता? या पुस्तकासंदर्भातला वाद थांबण्याचे नाव घेत नाही. 1988 साली कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांनी हे पुस्तक लिहिलं होतं. हे पुस्तक प्रकाशित झाल्यापासूनच वादात सापडलं. मात्र त्या त्या वेळी कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांनी त्याबाबत स्पष्टीकरण दिले होते. मात्र आता या पुस्तकाच्या बनावट प्रति काढल्या जात आहेत असा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांनी लिहिलेल्या शिवाजी कोण होता? या पुस्तकाच्या बनावट प्रती छापल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप प्रकाशक आणि पानसरे कुटुंबांनं केला आहे.
बनावट प्रति छापताना कॉम्रेड पानसरे यांनी लिहिलेल्या मूळ पुस्तकांमध्ये छेडछाड केल्याचा आरोप पानसरे कुटुंबीयांनी केला आहे. पुण्यातील एका प्रकाशनानं शिवाजी कोण होता हे पुस्तक छापलं आहे मात्र या पुस्तकांमध्ये चुकीचा मजकूर घुसवल्याचा आरोप पानसरे कुटुंबीय आणि मूळ प्रकाशकांनी केला आहे. नव्याने छापून बाजारात आणलेल्या पुस्तकांमध्ये शिवाजी महाराज मुस्लिम द्वेषी होते हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या पुस्तकाचे सर्व हक्क उमा पानसरे यांच्याकडे आहेत. त्यामुळे आता वकिलांचे मार्गदर्शन घेऊन संबंधित प्रकाशकावर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचं पानसरे समर्थक सांगत आहेत.
कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या मूळ पुस्तकातील अनेक पानं छापण्यात आलेली नाहीत. शिवाय मजकुरामध्ये देखील बदल केल्याचं प्रकाश आंबी यांनी सांगितले. आमदार संजय गायकवाड यांनी दिलेल्या धमकीच्या प्रकरणानंतर शिवाजी कोण होता? या पुस्तकाचा खप वाढला आहे. लाखो पुस्तकांची मागणी राज्यभरातून केली जात आहे. त्यामुळे बनावट पुस्तकाची निर्मिती केलेल्या प्रकाशकाने तातडीने छपाई थांबून स्टॉक मध्ये असलेली पुस्तके बाजारात आणू नये अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता नव्याने उद्भवलेल्या या वादावर कशा पद्धतीने तोडगा निघतो हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.
पुस्तकाचे कॉपीराईट्स नसतानाही मधुश्री पब्लिकेशननं हे पुस्तक कसे काय छापले? पानसरेंच्या पुस्तकाची प्रत पब्लिकेशननं कोणाचे राईट्से घेऊन छापली असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पानसरेंच्या पुस्तकावरून राजकीय नेते अनेकदा महाराष्ट्रात वेळोवेळी त्याच्यावर अनेक आक्षेपार्ह टीका करत आहेत. या पुस्तकावर सातत्याने टीका होत असुनही पानसरे कुटुंबियांची परवानगी घेण्याची आवश्यकता वाटली नाही का? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित केले जात आहेत.