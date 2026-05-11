Nida Khan : चिकनपासून सगळंच काही..., 43 दिवस अंडरग्राउंड निदा खानला कोण पोहोचवत होते साहित्य?

Nida Khan : तब्बल 43 दिवस अडंरग्राउंड निदा खानला किराण्यापासून चिकनपर्यंत सगळं काही पुरवलं जातं होतं. हे साहित्य कोण पुरवत होतं, याची माहिती समोर आली आहे.
Nida Khan : नाशिकमध्ये कॉर्पोरेट कंपनीतील लैंगिक अत्याचार आणि धर्मांतर प्रकरणातील मुख्य आरोपी निदा खान तब्बल 43 दिवसानंतर छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांनी अटक केली. नाशिक पोलिसांच्या विशेष पथकाने अतिशय थरारक पद्धतीने तिला अटक केली. नाशिकमधील सामान्य कुटुंबातील निदा खान इतके दिवस अडंरग्राउंड कशी राहिली. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे तिला जगण्यासाठी किराणा आणि आर्थिक मदत इतके दिवस कोणी पुरवली, याबद्दल एसआयटी तपासातून समोर आलंय.
चिकनपासून सगळंच काही...
एसआयटी तपासातून असं समोर आलं की, निदा खान छत्रपती संभाजीनगरमधील नारेगाव भागातील एका फ्लॅटमध्ये लपून होती. मिळालेल्या माहितीनुसार हे घर एमआयएमचे नगसेवक मतीन पटेल यांचं आहे. धक्कादायक म्हणजे तिथे लपून बसलेल्या निदा खानला किराणापासून चिकनपर्यंत अगदी दैनंदिन वस्तू हे नगरसेवकाचा ड्रायव्हर पोहोचवत होता, असं तपासात संशयातून समोर आलंय.