कोण होते तुषार भूमकर? ज्यांचे मुंबई-पुणे 'मिसिंग लिंक' बोगद्यातील अपघातात झाले निधन; काँग्रेसशी संबंध!

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील नव्या 'मिसिंग लिंक' बोगद्यात शुक्रवारी सकाळी भीषण अपघात झाला. भरधाव वेगाने येणाऱ्या टोयोटा फॉर्च्युनरने पुढे उभ्या असलेल्या मालवाहू वाहनाला जोरदार धडक दिल्याने हा अपघात घडला. धडकेची तीव्रता इतकी मोठी होती की फॉर्च्युनरचा चक्काचूर झाला आणि त्यामधील तुषार भूमकर यांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली. पोलिस, महामार्ग सुरक्षा पथक आणि बचाव पथकाने घटनास्थळी धाव घेत वाहतूक सुरळीत केली. या दुर्घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडिओही समोर आला असून अपघाताची तीव्रता स्पष्ट दिसत आहे. पण या अपघातात निधन पावलेले तुषार भूमकर कोण होते? असा प्रश्न विचारला जातोय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
तुषार भूमकर हे पुण्यातील वाकड परिसरातील रहिवासी असून काँग्रेस पक्षाशी संबंधित सक्रिय युवा कार्यकर्ते म्हणून त्यांची ओळख होती. सामाजिक उपक्रम, स्थानिक प्रश्न आणि पक्ष संघटनेत ते नियमितपणे सक्रिय असत. युवकांमध्ये त्यांचा चांगला संपर्क होता आणि विविध सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये त्यांचा सहभाग असायचा. स्थानिक राजकारणात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करण्यासाठी ते प्रयत्नशील होते. त्यांच्या अकाली निधनामुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह मित्रपरिवार आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये शोककळा पसरली आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार, बोगद्यामध्ये काही वाहने नियमबाह्य पद्धतीने उभी असल्याने मार्गात अडथळा निर्माण झाला होता. याचदरम्यान भरधाव वेगात आलेल्या फॉर्च्युनरचे नियंत्रण सुटले आणि वाहनाने समोरील आयशर टेम्पोला जोरदार धडक दिली. धडकेनंतर टेम्पो उलटला, तर फॉर्च्युनरचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये अपघाताचा संपूर्ण घटनाक्रम कैद झाला असून पोलिस त्याच्या आधारे तपास करत आहेत. अपघातामागे वेग, रस्त्यावरील अडथळे किंवा अन्य तांत्रिक कारणे होती का, याची चौकशी सुरू आहे.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील 'मिसिंग लिंक' प्रकल्प हा वाहतूक सुलभ करण्यासाठी आणि प्रवासाचा वेळ कमी करण्यासाठी सुरू करण्यात आला. मात्र सुरू झाल्यानंतर काही महिन्यांतच दरड कोसळण्याच्या घटना आणि आता झालेला हा भीषण अपघात यामुळे या मार्गावरील सुरक्षिततेबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. महामार्गावरील वाहतूक व्यवस्थापन, बोगद्यातील वाहन नियंत्रण आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
तुषार भूमकर यांच्या निधनानंतर काँग्रेस पक्षातील अनेक पदाधिकारी, स्थानिक नेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दुःख व्यक्त केले. युवकांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या भूमकर यांच्या निधनामुळे पक्षाला मोठी पोकळी निर्माण झाल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली. अनेकांनी सामाजिक माध्यमांद्वारे श्रद्धांजली अर्पण करत त्यांच्या कार्याची आठवण सांगितली. त्यांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून परिसरात शोकमय वातावरण आहे.
या अपघातानंतर पोलिसांनी अपघाताचा गुन्हा नोंदवून पुढील तपास सुरू केला आहे. सीसीटीव्ही फुटेज, प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब आणि वाहनांच्या तांत्रिक तपासणीतून अपघाताचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, तज्ज्ञांनी बोगद्यात अनधिकृतपणे वाहने उभी राहू नयेत, वेगमर्यादेचे काटेकोर पालन व्हावे आणि सतत देखरेख ठेवणारी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. अशा उपाययोजनांमुळे भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यास मदत होऊ शकते.