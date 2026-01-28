English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवारांसह विमानात प्रवास करणारे ते 5 जण कोण होते? विमानतळाजवळ नेमकं काय झालं?

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी 28 जानेवारी 2026 हा दिवस काळा दिवस ठरला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान दुर्घटनेत मृत्यू झाला आहे. अजित पवार यांच्यासह एकूण 6 जणांनी विमान दुर्घटनेत आपले प्राण गमावले आहेत.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 28, 2026, 12:06 PM IST
Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवारांसह विमानात प्रवास करणारे ते 5 जण कोण होते? विमानतळाजवळ नेमकं काय झालं?

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी 28 जानेवारी 2026 हा दिवस काळा दिवस ठरला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान दुर्घटनेत मृत्यू झाला आहे. अजित पवार यांचं विमान बारामतीत लँडिंगदरम्यान दुर्घटनाग्रस्त झालं. अजित पवार यांच्यासह एकूण 6 जणांनी विमान दुर्घटनेत आपले प्राण गमावले आहेत. अजित पवारांसह ते 5 जण नेमके कोण होते याबाबतही विचारलं जात आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

ते 5 जण कोण होते?

विमान दुर्घटनाग्रस्त झाल्यानंतर आगीच्या भक्ष्यस्थानी गेल्याने कोणीही वाचू शकलं नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, अजित पवारांसहीत एकूण 5 जण प्रवास करत होते. या सर्वांनी आपला जीव गमावला आहे. मृत्यू झालेल्यांमध्ये अजित पवारांसह, विदीप जाधव, पिंकी माळी, कॅप्टन सुमित कपूर, कॅप्टन शांभवी पाठक यांचा समावेश आहे. अजित पवारांसह एकूण 2 कर्मचारी (1 पीएसओ आणि 1 अटेंडंट) आणि 2 क्रू (पीआयसी+एफओ) सदस्य होते.

नेमकं काय झालं?

अजित पवार आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या निमित्ताने बारामती दौऱ्यावर होते. प्रचारासाठी ते बारामतीला निघाले होते. बारामतीमध्ये त्यांच्या चार मोठ्या सभा पार पडणार होत्या. या दौऱ्यासाठी सकाळी ते विमानाने बारामतीला पोहोचले होते. मात्र यावेळी विमानतळावर लँडिग करत असतानाच विमानाचा मोठा अपघात झाला. 

प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, विमान धावपट्टीवर उतरत असतानाच दुर्घटना घडली. विमान कोसळल्यानंतर त्याने पेट घेतला आणि सर्व जण जळून खाक झाले.

बारामती विमान अपघात: तपास आणि प्राथमिक माहिती : 

विमान व अपघाताची माहिती

विमानाचा प्रकार: Bombardier Learjet 45XR
टेल नंबर: VT-SSK
निर्मिती वर्ष: 2010
सवारी/कर्मचारी संख्या: 5 जण + क्रू
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार
2 कर्मचारी (1 PSO, 1 अटेंडंट)
2 क्रू सदस्य (PIC + FO)
स्थान: बारामती विमानतळ
घटना: अपघातग्रस्त विमानाने आपत्कालीन लँडिंग केली, प्राथमिक माहितीनुसार कोणीही वाचलेले नाही.
 

मालक व ऑपरेटर

ऑपरेटर: M/s VSR Ventures Pvt. Ltd. (दिल्लीस्थित खासगी एव्हिएशन कंपनी, स्थापना 2011)
सेवा: चार्टर विमान सेवा + एव्हिएशन कन्सल्टन्सी
मालक: कॅप्टन विजय सिंह आणि कॅप्टन रोहित सिंह
पूर्वीचा अपघात: कंपनीचे एक विमान 14 सप्टेंबर 2023 रोजी मुंबई विमानतळावर अपघातग्रस्त झाले होते.
 
 
प्राथमिक चौकशी
अपघात DGCA आणि संबंधित यंत्रणांकडून तपासला जात आहे.
प्राथमिक लक्ष केंद्रित केलेले मुद्दे:
1. तांत्रिक बिघाड: इंजिन किंवा इतर यंत्रसामग्रीची अयशस्वी कार्यप्रणाली
2. हवामान परिस्थिती: पावसाळा, धुके किंवा विजेचा प्रभाव
3. मानवी त्रुटी: पायलटच्या निर्णय किंवा ऑपरेशनल चुका
विमानाचा इतिहास: Learjet 45XR हा व्यावसायिक व खासगी वापरासाठी नोंदणीकृत सक्रिय जेट आहे.
 
 
DGCA कडून अधिकृत अहवालाची प्रतीक्षा
अपघाताची तांत्रिक व हवामान परिस्थितीची चौकशी
सार्वजनिक विश्वासासाठी सुरक्षितता सुधारणा व नियमांचे पुनरावलोकन

 

पुणे पोलिस दलातील पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल यांनी बारामतीमधील विमान अपघाताची माहिती दिली. तीन मृतदेह घटनास्थळी सापडल्याची माहिती संदीप सिंह गिल यांनी दिली आहे. अपघातात विमानाचे मोठे नुकसान झाल्याची माहिती दिली आहे. अपघात स्थळी तीन मृतदेह सापडले असून तीनही मृतदेह रुग्णालयात नेण्यात आले. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Ajit pawarAjit Pawar Breaking NewsAjit Pawar Plane Crash Latest NewsAjit Baramati accidentMaharashtra Deputy CM

इतर बातम्या

Ajit Pawar Death Plane Crash: विमानतळ जवळ येताच मोठा आवाज अ...

महाराष्ट्र बातम्या