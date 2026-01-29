English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • अजित पवार यांच्याकडे असलेली महत्वाची खाती कुणाला मिळणार? महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या हालचाली

अजित पवार यांच्याकडे असलेली महत्वाची खाती कुणाला मिळणार? महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या हालचाली

अजित पवार यांच्याकडे असलेली महत्वाची खाती कुणाला मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. राष्ट्रवादीचा मुख्यमंत्र्यांसोबत पत्रव्यहार करणार आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या हालचाली सुरु आहेत.  

वनिता कांबळे | Updated: Jan 29, 2026, 10:43 PM IST
अजित पवार यांच्याकडे असलेली महत्वाची खाती कुणाला मिळणार? महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या हालचाली

Baramati Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी रोजी विमान अपघातात निधन झाले. अजित पवार यांच्या अकाली निधनाने महाराष्ट्राच्या राजकारणाला धक्का बसला आहे. राष्ट्रवादी पक्षात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. अजित पवार यांच्याकडे उपमुख्यमंत्री पदासह अनेक महत्वाची खाती होती. अजित पवार यांच्याकडे असलेली महत्वाची खाती कुणाला मिळणार याची चर्चा रंगली आहे. राष्ट्रवादी पक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी पत्रव्यहार करणार आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या हालचाली सुरु आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

अजित पवार यांच्याकडे असलेली महत्वाच्या खात्यांबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मुख्यमंत्र्यांना पत्र देणार आहे.   अजित पवार यांच्याकडे असलेले खाती राष्ट्रवादीलाच मिळावी म्हणून राष्ट्रवादी पक्षाकडून पत्रव्यवहार केला जाणार आहे.  इतर पक्षातील मंत्र्यांकडे ही खाती जाऊ नये याची काळजी पक्षपातळीवर घेतली जाणार आहे.   अजित पवार यांच्याकडे असलेल्या सर्वात महत्वांच्या खात्यांमध्ये अर्थ खाते हे सगळ्यात महत्त्वाचे खाते होतं. तसेच उत्पादन शुल्क आणि नियोजन खात्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तोंडावर असताना राष्ट्रवादीच्या कोणत्या नेत्याच्या नावाचा प्रस्ताव दिला जाणार याकडे सर्वांचेच लक्ष आहे.

राष्ट्रवादीची सूत्र सुनेत्रा पवारांकडे जाणार?

अजितदादांनंतर राष्ट्रवादीचं काय होणार? राष्ट्रवादीची सूत्र कोणाच्या हातात जाणार असे असंख्य प्रश्न आता उपस्थित केले जातायत, मात्र दादांनंतर सुनेत्रा पवारांच्या हातात राष्ट्रवादीची सूत्र जाण्याची शक्यता आहे. राज्यसभा खासदार सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड करावी, तसंच त्यांची उपमुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करावी, अशी मागणी सुरेश घुले यांनी केली आहे. राष्ट्रवादीच्या पदाधिका-यांनी प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरेंकडे ही मागणी केली आहे. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Ajit pawarbaramatiAjit Pawar Plane Crashअजित पवारविमान अपघात

इतर बातम्या

तरुणांमध्ये वाढतोय मणक्याच्या दुखापतींचा धोका ; जीवनशैलीत य...

हेल्थ