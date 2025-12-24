English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
गुजरात मधून रोज बुलेट ट्रेनने रोज मुंबईला येणार कोण येणार असा सवाल उपस्थित करत आदित्य ठाकरेंनी केली बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची पोलखोल केली आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Dec 24, 2025, 08:32 PM IST
मुंबईतून बुलेट ट्रेनने रोज गुजरातला जाणार कोण? आदित्य ठाकरेंनी केली बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची पोलखोल, महाराष्ट्रच नाही तर भारतातील सर्वात मोठा प्रोजेक्ट

Aditya Thackeray To The Point With Kamlesh Sutar :  महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक मोठी घडामोडी घडली आहे. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी युतीची घोषणा केली आहे.  शिवसेना मनसेची युती जाहीर झाल्यावर दोन्ही पक्षांनी आता  एकजुटीने  निवडणुक लढण्यासाठी कंबर कसल्याचे दिसत आहे. युती जाहीर झाल्यानंतर शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी मोदी सरकारच्या बुलेट ट्रेन या ड्रीम प्रोजेक्टची पोलखोल केली.  झी 24 तासच्या टु द पॉइंट कार्यक्रमात मांडली. झी २४ तासचे संपादक कमलेश सुतार यांनी आदित्य ठाकरे यांची मुलाखत घेतली. या मुलाखतीत  बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोध का आहे हे सांगताना भाजप आणि शिदे गटावर जोरदार टीका केली. 

मुंबई ते अहमदाबाद हा मोदी सरकाराचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. बुलेट ट्रेनचे काम प्रगतीपथावर असून लवकरच बुलेट ट्रेन धावणार आहे.  बुलेट ट्रेनचे एक स्टेशन मुंबईत आहे. बुलेट ट्रेनचा फायदा कुणाला? बुलेट ट्रेनचे जास्त स्टेशन गुजरातमध्ये आहेत. बुलेट ट्रेन सुरु करायाची होती तर  मुंबई दिल्ली, मुंबई नागपूर बुलेट ट्रेन का सुरु केली नाही असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे. 

गुजरात मधून बुलेट ट्रेनने रोज मुंबईला कोण येणार आहे? बुलेट ट्रेनचे स्टेशन मुंबईत बीकेसीमध्ये बनवले आहे.  BKC जवळ धारावी आहे. धारावी अदानींची आहे यामुळे बुलेट ट्रेन मुंबईसाठी नाही तर, गुजरातसाठी बांधली असल्याचा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे.   गिफ्ट सिटी गुजरातमध्ये हलवली. गिफ्ट सिटी  पुन्हा मुंबईत आणा, किंवा नवीन गिफ्ट सिटी सुरु करा असे देखील आदित्य ठाकरे म्हणाले.  

शिंदे बद्दल विचारले असता आदित्य ठाकरे म्हणाले चोरांना टीका करयाचा आधिकार नाही. पुढच्या 20 दिवसात सगळ बाहरे येईल. मिंदे असो की भाजप यांनी मुबंई, ठाणे, नाशिक सह महाराष्ट्रातील अनेक शहरांना लुटले आहे. अटक सेतूचे काम आमच्या काळात 80 टक्के पूर्ण झाले होते. नवी मुंबई विनातळाचे उद्घाटन झाल्यावर येथे विमान सेवा सुरु करण्यास इतका विलंब का झाला? नवी मुंबई एअरपोर्टला अद्याप दि बा पाटील यांचे नाव का दिले नाही. मुंबईवर, महाराष्ट्रावर अन्याय करत आहे. मुंबई आमच्यासोबत ठाम आहे. मिंदे आणि भाजप मुंबईकरांची नाही तर कॉन्ट्रॅक्टरची काळजी घेतात. मुंबईच हाल केले असा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला. 

