अजित पवारांचे अर्थखाते कोण सांभाळणार? अर्थसंकल्प कोण सादर करणार? सुनेत्रा पवार यांना कोणती खाती मिळणार? मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतला?

Sunetra Pawar NCP : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी रोजी विमान अपघतात निधन झाले. यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. सुनेत्रा पवार यांच्या उपमुख्यमंत्रिपदावर जवळपास शिक्कामोर्तब झाले आहे. राष्ट्रवादीतील सर्व नेत्यांनी सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री करण्याच्या प्रस्तावावर एकमत दर्शवले आहे. सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहे. उपमुख्यमंत्रीपदासह उत्पादन शुल्क आणि क्रीडा खाते देखील सुनेत्रा पवार यांच्याकडे जाणार आहे. अर्थखाते कोण सांभाळणार याचा देखील निर्णय झाला आहे.
अजित पवार यांच्याकडे उपमुख्यमंत्री पदासह अनेक महत्वाची खाती होती. उपमुख्यमंत्रिपद, वित्त आणि नियोजन, राज्य उत्पादन शुल्क, क्रीडा आणि युवक कल्याण, अल्पसंख्याक विकास आणि औकाफ ही खाती महत्वाची खाती अजित पवारांकडे होती. यासह पुणे आणि बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद देखील अजित पवार यांच्याकडेच होते. अजित पवार यांच्याकडे असलेली महत्वाची खाती कुणाला मिळणार याकडे सर्वाचे लक्ष आहे.
अजित पवार यांच्याकडे असलेले खाती राष्ट्रवादीलाच मिळावी असे राष्ट्रवादीचे प्रयत्न आहेत. इतर पक्षातील मंत्र्यांकडे ही खाती जाऊ नये याची काळजी पक्षपातळीवर घेतली जात आहे. अजित पवार यांच्याकडे असलेल्या सर्वात महत्वांच्या खात्यांमध्ये अर्थ खाते हे सगळ्यात महत्त्वाचे खाते होतं. तसेच उत्पादन शुल्क आणि नियोजन खात्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. सुनेत्रा पवार यांच्याकडे उत्पादन शुल्क आणि क्रीडा खाते राहणार आहे. तर, अर्थखाते तुर्तास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतःकडेच ठेवणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यंदाचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर त्यांच्याकडे दोन खात्यांचा कार्यभार येणार आहे. राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर अर्थ खाते पुन्हा राष्ट्रवादीला दिले जाणार असल्याची माहिती देखील समोर आली आहे.