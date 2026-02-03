पुणे आणि बिड जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद कोण सांभाळणार? निर्णय झाला, सरकारने GR काढला

Sunetra Pawar : सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेत राष्ट्रवादीची सूत्र हाती घेतली आहेत. 28 जानेवारी 2026 रोजी अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले. अजितदादांनंतर राष्ट्रवादीची धुरा कोण सांभाळणार असा प्रश्न सातत्यानं विचारला जात होता, मात्र, आज त्यावर पडदा पडला असून सुनेत्रा पवारच राष्ट्रवादीचं नेतृत्व करणार आहेत. सुनेत्रा पवारांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली, महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री होण्याचा मान त्यांना मिळाला आहे. अजित पवार पुणे आणि बिड जिल्ह्याचे पालकमंत्री देखील होते. यानंतर आता पालकमंत्रीपदाचा देखील निर्णय झाला आहे.
सुनेत्रा पवार यांच्याकडेच पुणे आणि बीडच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारी सोपवली जाणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या निधनानंतर दोन्ही पालकमंत्रिपदं रिक्त झाली होती. या दोन्ही जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी आता सुनेत्रा पवार यांच्याकडेच दिली जाणार आहे. सुनेत्रा पवार यांच्याकडेच पुणे आणि बीडच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारी राहणार आहे. पालकमंत्री पदाबाबत शासन निर्णय जारी झाला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर आता ते भूषवत असलेल्या विविध पदांचं पुढे काय ? असा प्रश्न उपस्थित होतोय.. अजित पवार राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते. अजित पवार हे महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनचेही अध्यक्ष होते, माळेगाव साखर कारखान्याचे चेअरमन होते, विद्याप्रतिष्ठानचे प्रमुख विश्वस्त, वसंतदादा शुगर इन्स्टिटीट्यूटचे सदस्य, रयत शिक्षण संस्थेत संचालक, पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष अशा पदांवर कार्यरत होते याच पुढे काय होणार हा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना अजित पवार यांचीच दालने देण्याचा निर्णय प्रशासनानं घेतलाय. ज्या दालनात बसून अजित पवार राज्याचा गाडा हाकायचे तीच दालने सुनेत्रा पवार यांच्यासाठी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दिवंगत अजित पवार यांची पाचव्या सहाव्या आणि सातव्या मजल्यावरील दालने सुनेत्रा पवार यांच्यासाठी कायम ठेवण्यात आलीत. तसंच मुंबईतील अजित पवार यांचं शासकीय निवासस्थान देवगिरी बंगला देखील सुनेत्रा पवार यांच्यासाठी कायम ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्यामुळे आता त्यांना अजित पवारांची दालनं देण्यात येणार आहेत. मुंबई मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनाबाहेरील पाटील बदल करण्यात आलाय..उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या नावाची पाटी काढून त्याजागी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांच्या नावाची पाटी लावण्यात आली आहे.