English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ठाकरे बंधू की BJP; मुंबईत कोणाची सत्ता येणार? Exit Poll चे आकडे समोर, वाचा सर्व निकाल एका क्लिकवर

BMC Election Exit Poll: मुंबईत ठाकरे बंधू भगवा फडकणार की भाजपा पहिल्यांदाच सत्तेत येणार याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. दरम्यान एक्झिट पोलने मुंबई महापालिकेत सत्तापालट होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. सर्व एक्झिट पोलचे निकाल तुम्ही एका क्लिकवर वाचून घ्या.  

शिवराज यादव | Updated: Jan 15, 2026, 07:24 PM IST
ठाकरे बंधू की BJP; मुंबईत कोणाची सत्ता येणार? Exit Poll चे आकडे समोर, वाचा सर्व निकाल एका क्लिकवर

BMC Election Exit Poll: सर्वात श्रीमंत महापालिका असणाऱ्या मुंबई महापालिकेसाठी मतदान झालं असून, आता सर्वांच्या नजरा निकालाकडे आहे. मुंबईवर मागील 25 वर्षांपासून उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचं नेतृत्व असून, भाजपाकडून यावेळी भगवा फडकावण्याचा प्रयत्न आहे. मुंबई महापालिकेसाठी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी पहिल्यांदा युती केली असून शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेसही सोबत आहे. दुसरीकडे भाजपा आणि एकनाथ शिंदेंची शिवसेना मुंबईत स्वतंत्र लढत आहे. यादरम्यान एक्झिट पोलचे आकडे समोर आले असून, यामध्ये सत्तेच्या चाव्या नेमक्या कोणाच्या हातात जातील यासंदर्भात अंदाज वर्तवण्यात आले आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

कोणाच्या एक्झिट पोलमध्ये काय आहे?

मुंबईत 227 जागांसाठी निवडणूक असून, सत्तेत येण्यासाठी 114 चं बहुमत गाठावं लागणार आहे. एक्झिट पोलचे अंदाच पाहता मुंबईत भाजपा-शिवसेना म्हणजेच महायुतीची सत्ता येण्याची शक्यता आहे. तसंच ठाकरे बंधूंना मोठा धक्का मिळू शकतो. 

 

1) जेव्हीसी एक्झिट पोल

जेव्हीसीच्या एक्झिट पोलनुसार, मुंबईत भाजपा आणि एकनाथ शिंदेंची शिवसेना सत्तेत येण्याची शक्यता आहे. महायुतीला 138 जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला असून, ठाकरे बंधूंना फक्त 59 जागी यश मिळेल असा अंदाज आहे. काँग्रेस आणि इतरांना मिळून 30 जागीच विजय मिळेल असा अंदाज आहे. 

जेव्हीसानुसार, भाजपाला 97 ते 108 , शिवसेनेला 32 ते 38, एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला 52 ते 59, मनसेला 2 ते 5  आणि काँग्रेसला 21 ते 25 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. 6 ते 9 इतर उमेदवार जिंकतील असा अंदाज आहे. 

महायुती - 138
ठाकरे बंधू - 59
काँग्रेस वंचित - 23
इतर - 7

2) डीव्ही रिसर्च

डीव्ही रिसर्चनेही मुंबई महापालिकेत महायुतीची सत्ता येतील असा अंदाज वर्तवली आहे. डीव्ही रिसर्चच्या एक्झिट पोलनुसार, महायुतीला 107 ते 122 जागा मिळतील असा अंदाज आहे. तर ठाकरे बंधू 68 ते 83 जागा जिंकतील अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. याशिवाय काँग्रेसला 18 ते 25 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला 2 ते 4, इतरांना 8 ते 15 जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.  

महायुती - 107-122
ठाकरे बंधू - 68-83
काँग्रेस वंचित - 18-25
राष्ट्रवादी - 2-4
इतर - 8-15

3) जनमत एक्झिट पोल

जनमत एक्झिट पोलने महायुतीला एकहाती सत्ता मिळेल असा अंदाज वर्तवला आहे. जनमतच्या एक्झिट पोलमध्ये महायुतीला 138 जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला असून, ठाकरे बंधू फक्त 62 जागी विजयी होतील अशी शक्यता वर्तवली आहे. काँग्रेस-वंचितला 20 तर इतरांना 7 जागी विजयी मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 

महायुती - 138
ठाकरे बंधू - 62
काँग्रेस वंचित - 20
इतर - 7

 

4) अॅक्सिस एक्झिट पोल

अॅक्सिस एक्झिट पोलनेही महायुतीला पसंती दर्शवली आहे. या एक्झिट पोलनुसार, महायुतीला बहुमताचा आकडा पार करेल. महायुतीला 131 ते 151 जागा मिळतील असा अंदाज आहे, तर ठाकरे बंधू 58 ते 68 जागा जिंकण्यातच यशस्वी होतील असा अंदाज आहे.  काँग्रेसचे उमेदवार 12 ते 16 जागांवर विजयी होईल असा अंदाज आहे. 

महायुती - 131-151 

ठाकरे बंधू : 58-68
काँग्रेस वंचित: 12-16

5) पोल मित्र एक्झिट पोल

पोल मित्र एक्झिट पोलनेही इतरांप्रमाणे महायुतीला पहिला क्रमांक दिला आहे. पोल मित्र एक्झिट पोलनुसार, महायुतीला मुंबईत 165 ते 175 जागा मिळतील. तर दुसरीकडे ठाकरे बंधूंना 45 ते 55 जागांवरच समाधान मानावं लागणार आहे. काँग्रेस-वंचितला 9 ते 14 जागांवरच विजय साजरा करता येईल असा अंदाज आहे. तर इतर 7 ते 12 जागा जिंकतील असा आंदाज आहे. 

महायुती - 165–175
ठाकरे बंधू - 45–55
काँग्रेस-वंचित -  9–14
इतर 7–12

6) जेडीएस

महायुती  - 127 - 155 
ठाकरे बंधू -   44 - 64
काँग्रेस वंचित - 16-25 
अजित पवार राष्ट्रवादी -  1 - 4

एक्झिट पोलनुसार मुंबईत भाजपाचा भगवा फडकणार

सर्व एक्झिट पोलमध्ये भाजपा आणि एकनाथ शिदेंची शिवसेना एकहाती सत्ता मिळवेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. जर एक्झिट पोलचा अंदाज खरा ठरला तर राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा फार मोठा धक्का असणार आहे. तसंच हा निकाल सत्यात उतरल्यास महायुती पहिल्यांदाच मुंबई महापालिकेत स्तात स्थापन करेल. 16 जानेवारीला निकाल हाती आल्यानंतरच आता खरं चित्र स्पष्ट होईल आणि एक्झिट पोलचे आकडे कितपत योग्य आहेत हे स्पष्ट होईल. 

 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026Maharashtra Municipal Corporation Electionbmc Electionबीएमसी निवडणूक 2026

इतर बातम्या

बांगलादेश क्रिकेटमध्ये भूकंप, खेळाडूंनी T20 लीगवर टाकला बहि...

स्पोर्ट्स