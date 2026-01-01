काँग्रेस स्वबळावर, भाजप-शिवसेनाही वेगळी लढणार; भिवंडी पालिकेवर कोणाचा झेंडा फडकवणार?

Bhiwandi Election: महानगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले. असून सर्वक्ष पक्षांनी प्रचाराचा नारळ फोडलाय, भिवंडी महानगरपालिकेवर झेंडा फडकवण्यासाठी भाजप, शिवसेना, मनसे-ठाकरेंची सेना आणि काँग्रेसनं रणनीती आखलीय. 2017 मध्ये काँग्रेसनं शिवसेनेच्या मदतीनं भिवंडी महानगरपालिकेवर सत्ता प्रस्थापित केली होती, त्यामुळे पुन्हा एकदा सत्ता मिळवण्यासाठी काँग्रेसनं भिवंडीत स्वबळाचा नारा दिलाय.
भिवंडीत कधी कोणार्क विकास आघाडीने आपला झेंडा रोवला तर कधी अपक्षांनी सत्ता स्थापन केली. मात्र, आता भाजप आणि शिवसेनेनं देखील भिवंडी महानगरपालिकेवर सत्ता मिळवण्यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केलीय. भाजप आणि शिवसेना भिवंडी महानगरपालिकेची निवडणूक एकत्र लढणार आहे, एवढंच नव्हे तर भिवंडी महानगरपालिकेवर महायुतीचा भगवा फडकणार असा विश्वास महायुतीच्या नेत्यांनी व्यक्त केलाय.
भिवंडी महानगरपालिका म्हणजे काँग्रेसचा बालेकिल्ला. 2017 मध्ये काँग्रेसनं बहुमत मिळवलं होतं, मात्र, सध्या काँग्रेसला अनेकांनी सोडचिठ्ठी दिलीय, त्यामुळे काँग्रेसची डोकेदुखी वाढलीय. यापूर्वी भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिकेची निवडणूक 2017 साली झाली होती. त्यावेळी या महानगरपालिकेत एकूम 90 प्रभाग होते. या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने सर्वाधिक 47 जागा जिंकल्या होत्या. तर भाजपला 19, शिवसेनेला 12, समाजवादी पक्ष 2, कोणार्क आघाडी 4 आणि अन्य पक्षांना 10 प्रभागांमध्ये विजय मिळाला होता.
भिवंडी महानगरपालिकेत मुस्लीम मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे काँग्रेसने मुस्लीम व्होटबँकच्या माध्यमातून पालिकेवर सत्ता मिळवलीय. मात्र, सध्या राजकीय समिकरणं बदलली आहेत, त्यामुळे मतांचं विभाजन होण्याची शक्यता असल्यामुळे भिवंडी महानगरपालिकेतील आकड्यांचं गणित यावेळी बदलू शकतं अशी चिन्ह आहेत, एवढंच नव्हे तर आता ठाकरे बंधू भिवंडीत एकत्र निवडणूक लढवणार असल्यामुळे ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नेत्यांनीही विजयाचा दावा केलाय.
भिवंडी नगरपरिषदेचं रूपांतर महानगरपालिकेत झाल्यावर शहराचा कायापालट होईल अशी आशा भिवंडीकरांना होती. मात्र, जनतेच्या पदरी निराशाच पडली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मुलभूत प्रश्न घेऊनच भिवंडी पालिका निवडणूक लढवली जाणार आहे.