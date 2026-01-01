English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

काँग्रेस स्वबळावर, भाजप-शिवसेनाही वेगळी लढणार; भिवंडी पालिकेवर कोणाचा झेंडा फडकवणार?

Bhiwandi Election: भिवंडीत कधी कोणार्क विकास आघाडीने आपला झेंडा रोवला तर कधी अपक्षांनी सत्ता स्थापन केली.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 1, 2026, 08:49 PM IST
काँग्रेस स्वबळावर, भाजप-शिवसेनाही वेगळी लढणार; भिवंडी पालिकेवर कोणाचा झेंडा फडकवणार?
भिवंडी पालिका

Bhiwandi Election: महानगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले. असून सर्वक्ष पक्षांनी प्रचाराचा नारळ फोडलाय, भिवंडी महानगरपालिकेवर झेंडा फडकवण्यासाठी भाजप, शिवसेना, मनसे-ठाकरेंची सेना आणि काँग्रेसनं रणनीती आखलीय. 2017 मध्ये काँग्रेसनं शिवसेनेच्या मदतीनं भिवंडी महानगरपालिकेवर सत्ता प्रस्थापित केली होती, त्यामुळे पुन्हा एकदा सत्ता मिळवण्यासाठी काँग्रेसनं भिवंडीत स्वबळाचा नारा दिलाय.

Add Zee News as a Preferred Source

भिवंडीत कधी कोणार्क विकास आघाडीने आपला झेंडा रोवला तर कधी अपक्षांनी सत्ता स्थापन केली. मात्र, आता भाजप आणि शिवसेनेनं देखील भिवंडी महानगरपालिकेवर सत्ता मिळवण्यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केलीय. भाजप आणि शिवसेना भिवंडी महानगरपालिकेची निवडणूक एकत्र लढणार आहे, एवढंच नव्हे तर भिवंडी महानगरपालिकेवर महायुतीचा भगवा फडकणार असा विश्वास महायुतीच्या नेत्यांनी व्यक्त केलाय.

भिवंडी महानगरपालिका म्हणजे काँग्रेसचा बालेकिल्ला. 2017 मध्ये काँग्रेसनं बहुमत मिळवलं होतं, मात्र, सध्या काँग्रेसला अनेकांनी सोडचिठ्ठी दिलीय, त्यामुळे काँग्रेसची डोकेदुखी वाढलीय. यापूर्वी भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिकेची निवडणूक 2017 साली झाली होती. त्यावेळी या महानगरपालिकेत एकूम 90 प्रभाग होते. या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने सर्वाधिक 47 जागा जिंकल्या होत्या. तर भाजपला 19, शिवसेनेला 12, समाजवादी पक्ष 2, कोणार्क आघाडी 4 आणि अन्य पक्षांना 10 प्रभागांमध्ये विजय मिळाला होता.

भिवंडी महानगरपालिकेत मुस्लीम मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे काँग्रेसने मुस्लीम व्होटबँकच्या माध्यमातून पालिकेवर सत्ता मिळवलीय. मात्र, सध्या राजकीय समिकरणं बदलली आहेत, त्यामुळे मतांचं विभाजन होण्याची शक्यता असल्यामुळे भिवंडी महानगरपालिकेतील आकड्यांचं गणित यावेळी बदलू शकतं अशी चिन्ह आहेत, एवढंच नव्हे तर आता ठाकरे बंधू भिवंडीत एकत्र निवडणूक लढवणार असल्यामुळे ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नेत्यांनीही विजयाचा दावा केलाय.

भिवंडी नगरपरिषदेचं रूपांतर महानगरपालिकेत झाल्यावर शहराचा कायापालट होईल अशी आशा भिवंडीकरांना होती. मात्र, जनतेच्या पदरी निराशाच पडली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मुलभूत प्रश्न घेऊनच भिवंडी पालिका निवडणूक लढवली जाणार आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026bhiwandi electionmunicipal corporationcongressBJP

इतर बातम्या

'कसे आहात भाजपच्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांनो...',...

महाराष्ट्र बातम्या