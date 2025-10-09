English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
छत्रपती संभाजीनगरात शिवसेना विरुद्ध शिवसेना सामना; भगवा नेमका कुणाचा?

Shivsena Vs Shivsena: पुढल्या काही दिवसांमध्ये होऊ घातलेल्या महापालिका आणि झेडपीच्या निवडणुकीच्या अनुशंगाने सर्वच राजकीय पक्ष कामाला लागल्याचं पाहायला मिळतंय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 9, 2025, 09:00 PM IST
छत्रपती संभाजीनगरात शिवसेना विरुद्ध शिवसेना सामना; भगवा नेमका कुणाचा?
शिवसेना विरुद्ध शिवसेना

Shivsena Vs Shivsena: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पुढील दोन दिवस भगवा कोणाचा हीच चर्चा रंगणाराय. आणि त्याचं कारण म्हणजे दोन दिवसात असणारे मोठ्या नेत्यांचे दौरे. दहा तारखेला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस   उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दौऱ्यावर आहेत. तर 11 तारखेला उद्धव ठाकरे संभाजीनगर दौऱ्यावर येताहेत. त्यामुळे संभाजीनगरमध्ये भगवा फडकवण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ सुरू झाल्याचं पाहायला मिळतंय.

पुढल्या काही दिवसांमध्ये होऊ घातलेल्या महापालिका आणि झेडपीच्या निवडणुकीच्या अनुशंगाने सर्वच राजकीय पक्ष कामाला लागल्याचं पाहायला मिळतंय.. संभाजीनगरमध्ये भगवा फडकवण्यासाठी शिंदेंची शिवसेना आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये रस्सीखेच सुरू असल्याचं दिसतंय. छत्रपती संभाजी नगरात सध्या  नेत्यांच्या दौऱ्यांची चर्चा सुरू आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाने 11 तारखेला शेतकऱ्यांसाठी मोर्चा जाहीर केला. त्याचं नियोजन सुरू केलं.तर 10 तारखेला एकनाथ शिंदे यांच्या दौऱ्याचं तातडीने आयोजन करण्यात आलंय.

त्यांचा गटप्रमुखांचा मेळावाही ठेवण्यात आलाय. सोबतच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दहा तारखेला छत्रपती संभाजी नगरच्या दौऱ्यावर येणार असल्याचं कळतंय.शिंदेंच्या शिवसेनेनं तर मध्यवर्ती प्रचारकार्यालयाचं पूजन करून कामालाही सुरूवात केलीय.तर 11 ऑक्टोबरच्या उद्धव ठाकरेंच्या दौऱ्याने ठाकरेंची शिवसेनाही वातावरण निर्मिती करणाराय.

एकनाथ शिंदेंच्या तातडीच्या संभाजीनगर दौऱ्यावरून ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते अंबादास दानवे यांनी टीका केलीय. तर आमचा मोर्चा हा राजकारणासाठी नाही शेतकऱ्यांसाठी आहे. इतरांना राजकारण करू द्या असं म्हणत त्यांना शिंदेंच्या शिवसेनेवर निशाणा साधलाय.

संभाजीनगर हा तसा शिवसेनेचा बालेकिल्ला.मात्र शिवसेनेच्या फुटीनंतर आता पहिल्यांदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे संभाजीनगर महापालिकेवर भगवा आपलाच फडकावा यासाठी दोन्ही शिवसेनांमध्ये चढाओढ सुरू असल्याचं पाहायला मिळतंय. मात्र निवडणूकत संभाजीनगरची जनता कुणाच्या पारड्यात विजयाचा गुलाल टाकणार ते पाहणं महत्वाचं ठरमार आहे.

प्रश्न: संभाजीनगरमध्ये १० आणि ११ ऑक्टोबर २०२५ रोजी कोणत्या नेत्यांचे दौरे होणार आहेत?

उत्तर: १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे संभाजीनगर दौऱ्यावर येणार आहेत. यावेळी शिंदे गटाच्या प्रमुखांचा मेळावा देखील होणार आहे. तर ११ ऑक्टोबर रोजी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शेतकऱ्यांसाठी मोर्चा काढण्यासाठी संभाजीनगरला येतील. हे दौरे महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय चढाओढ वाढवत आहेत.

प्रश्न: संभाजीनगरमधील राजकीय चढाओढीचे मुख्य कारण काय आहे?

उत्तर: संभाजीनगर हा शिवसेनेचा पारंपरिक बालेकिल्ला असल्याने, शिवसेनेच्या फुटीमुळे शिंदे गट आणि ठाकरे गट यांच्यात भगवा ध्वज फडकावण्यासाठी स्पर्धा आहे. पुढील महिन्यांत होणाऱ्या महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीनिमित्त दोन्ही गट सक्रिय झाले आहेत. शिंदे गटाने मध्यवर्ती प्रचारकार्यालयाचे पूजन केले असून, ठाकरे गट शेतकरी मोर्चाद्वारे वातावरण निर्मिती करत आहे.

प्रश्न: उद्धव ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी एकनाथ शिंदे गटावर काय टीका केली आहे?

उत्तर: अंबादास दानवे यांनी शिंदे गटाच्या तातडीच्या दौऱ्यावर टीका करत सांगितले की, आमचा ११ ऑक्टोबरचा शेतकरी मोर्चा राजकारणासाठी नसून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे. इतरांना राजकारण करू द्या, असे म्हणत त्यांनी शिंदे गटाला अप्रत्यक्ष इशारा दिला आहे. ही टीका निवडणुकीपूर्वी राजकीय तणाव वाढवत आहे.

