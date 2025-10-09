छत्रपती संभाजीनगरात शिवसेना विरुद्ध शिवसेना सामना; भगवा नेमका कुणाचा?

Shivsena Vs Shivsena: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पुढील दोन दिवस भगवा कोणाचा हीच चर्चा रंगणाराय. आणि त्याचं कारण म्हणजे दोन दिवसात असणारे मोठ्या नेत्यांचे दौरे. दहा तारखेला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दौऱ्यावर आहेत. तर 11 तारखेला उद्धव ठाकरे संभाजीनगर दौऱ्यावर येताहेत. त्यामुळे संभाजीनगरमध्ये भगवा फडकवण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ सुरू झाल्याचं पाहायला मिळतंय.
पुढल्या काही दिवसांमध्ये होऊ घातलेल्या महापालिका आणि झेडपीच्या निवडणुकीच्या अनुशंगाने सर्वच राजकीय पक्ष कामाला लागल्याचं पाहायला मिळतंय.. संभाजीनगरमध्ये भगवा फडकवण्यासाठी शिंदेंची शिवसेना आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये रस्सीखेच सुरू असल्याचं दिसतंय. छत्रपती संभाजी नगरात सध्या नेत्यांच्या दौऱ्यांची चर्चा सुरू आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाने 11 तारखेला शेतकऱ्यांसाठी मोर्चा जाहीर केला. त्याचं नियोजन सुरू केलं.तर 10 तारखेला एकनाथ शिंदे यांच्या दौऱ्याचं तातडीने आयोजन करण्यात आलंय.
त्यांचा गटप्रमुखांचा मेळावाही ठेवण्यात आलाय. सोबतच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दहा तारखेला छत्रपती संभाजी नगरच्या दौऱ्यावर येणार असल्याचं कळतंय.शिंदेंच्या शिवसेनेनं तर मध्यवर्ती प्रचारकार्यालयाचं पूजन करून कामालाही सुरूवात केलीय.तर 11 ऑक्टोबरच्या उद्धव ठाकरेंच्या दौऱ्याने ठाकरेंची शिवसेनाही वातावरण निर्मिती करणाराय.
एकनाथ शिंदेंच्या तातडीच्या संभाजीनगर दौऱ्यावरून ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते अंबादास दानवे यांनी टीका केलीय. तर आमचा मोर्चा हा राजकारणासाठी नाही शेतकऱ्यांसाठी आहे. इतरांना राजकारण करू द्या असं म्हणत त्यांना शिंदेंच्या शिवसेनेवर निशाणा साधलाय.
संभाजीनगर हा तसा शिवसेनेचा बालेकिल्ला.मात्र शिवसेनेच्या फुटीनंतर आता पहिल्यांदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे संभाजीनगर महापालिकेवर भगवा आपलाच फडकावा यासाठी दोन्ही शिवसेनांमध्ये चढाओढ सुरू असल्याचं पाहायला मिळतंय. मात्र निवडणूकत संभाजीनगरची जनता कुणाच्या पारड्यात विजयाचा गुलाल टाकणार ते पाहणं महत्वाचं ठरमार आहे.
