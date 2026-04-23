English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • महाराष्ट्र बातम्या
दहावीची गुणपत्रिका पाहून विद्यार्थ्यांना बसला धक्का, कर्नाटक सरकारने यावेळेस हद्दच पार केली; इतका मराठीद्वेष का?

Karnataka Anti-Marathi Stand Exposed:  सीमाभागातील मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांच्या हाती जेव्हा त्यांच्या कष्टाचे फळ म्हणजेच गुणपत्रिका पडली, तेव्हा त्यांना मोठा धक्का बसला. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 23, 2026, 06:46 PM IST
कर्नाटक सरकार

Karnataka Anti-Marathi Stand Exposed: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागात राहणाऱ्या मराठी बांधवांवर कानडी वरवंटा फिरवण्याची एकही संधी कर्नाटक सरकार सोडत नाही, याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आला आहे. आता थेट शालेय शिक्षणाच्या पवित्र क्षेत्रातही भाषिक राजकारणाचा शिरकाव झाला असून, कर्नाटक माध्यमिक शिक्षण परीक्षा मंडळाने (KSEAB) दहावीच्या (SSLC) निकालात एक संतापजनक प्रताप केलाय. मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवरून 'मराठी' हा शब्दच गायब करून त्याजागी चक्क रिकामी जागा (Blank Space) सोडण्यात आली आहे. या घटनेने सीमाभागात संतापाचा मोठा भडका उडाला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

काय घडलं नेमकं?

कर्नाटक राज्याच्या दहावीच्या (SSLC) परीक्षांचे निकाल नुकतेच जाहीर झाले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वाटचालीत दहावीची गुणपत्रिका हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि आयुष्यभर कामी येणारा दस्तऐवज मानला जातो. मात्र, सीमाभागातील मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांच्या हाती जेव्हा त्यांच्या कष्टाचे फळ म्हणजेच गुणपत्रिका पडली, तेव्हा त्यांना मोठा धक्का बसला. या अधिकृत प्रमाणपत्रावर इंग्रजी, गणित, विज्ञान यांसारख्या इतर सर्व विषयांची नावे ठळकपणे छापलेली असताना, त्यांच्या मातृभाषेच्या आणि प्रथम भाषेच्या विषयाचे ('मराठी') नाव मात्र मुद्दामहून वगळण्यात आले आहे.

सरकारचा पद्धतशीर कट?

प्रशासनाकडून अशा चुकांना सहसा 'तांत्रिक चूक किंवा प्रिंटिंग मिस्टेक' (Technical Glitch) असे नाव देऊन वेळ मारून नेली जाते. मात्र, बेळगाव आणि परिसरातील तज्ज्ञ व नागरिकांच्या मते, हा कोणताही तांत्रिक दोष नाही. कर्नाटकातील सर्व्हर आणि सॉफ्टवेअरमध्ये 'मराठी' या शब्दासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध असताना तो शब्द नेमका कसा गायब होऊ शकतो? हा कर्नाटक सरकारच्या शिक्षण विभागाचा एक पद्धतशीर कट असल्याचा थेट आरोप होत आहे. कागदोपत्रीही मराठी भाषेचे अस्तित्व हळूहळू पुसून टाकण्याच्या मोठ्या षड्यंत्राचा हा एक भाग असल्याचे उघडपणे बोलले जात आहे.

विषयाचे नाव गायब, केवळ गुणांची नोंद

या वादग्रस्त गुणपत्रिकेचे स्वरूप नीट पाहिले तर लक्षात येते की, जिथे 'मराठी (प्रथम भाषा)' असा स्पष्ट उल्लेख असणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे, तिथे एक मोठी पांढरी रिकामी जागा (Blank Space) सोडण्यात आली आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या रिकाम्या जागेसमोर विद्यार्थ्याने त्या विषयात मिळवलेले गुण (Marks) मात्र अचूकपणे छापण्यात आले आहेत. याचाच अर्थ, परीक्षा घेताना आणि पेपर तपासताना प्रशासनाला तो विषय कोणता आहे हे माहीत होते, पण अंतिम प्रमाणपत्रावर त्याचे नाव छापताना मात्र जाणीवपूर्वक 'मराठी' शब्दाला डावलण्यात आले.

महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचा आक्रमक पवित्रा

या भाषिक अन्यायाविरुद्ध महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने तातडीने आवाज उठवला आहे. समितीचे अध्यक्ष शुभम शेळके यांनी या कृतीचा अत्यंत कठोर शब्दांत समाचार घेतला. "कर्नाटक सरकारकडून सातत्याने आणि जाणीवपूर्वक मराठी भाषेची गळचेपी केली जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या निकालातून मातृभाषेचे नाव हटवणे हा थेट आमच्या भाषिक अस्मितेवर आणि स्वाभिमानावर केलेला भ्याड हल्ला आहे," अशी संतप्त प्रतिक्रिया त्यांनी नोंदवली. तरुणाईमध्ये या प्रकारामुळे प्रचंड असंतोष खदखदत असून कर्नाटक सरकारच्या या कृतीचा सर्व स्तरांतून निषेध होत आहे.

सीमाभागात ऐतिहासिक संघर्षाची किनार

गेल्या सहा दशकांहून अधिक काळ बेळगाव, कारवार, निपाणीसह अनेक गावांमध्ये महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न धगधगत आहे. तिथला मराठी माणूस स्वतःची भाषा, संस्कृती आणि अस्तित्व टिकवण्यासाठी अनेक वर्षांपासून लोकशाही मार्गाने लढा देत आहे. कर्नाटक सरकार मात्र कधी कानडी पाट्यांची सक्ती करून, कधी मराठी शाळांचे अनुदान रोखून, तर आता थेट गुणपत्रिकेतून भाषा हद्दपार करून या लढ्याला चिरडण्याचा प्रयत्न करत आहे. 

धोरणांवर मोठे प्रश्नचिन्ह

शिक्षण हे ज्ञान आणि विकासाचे साधन असावे, ते भाषिक द्वेषाचे हत्यार असू शकत नाही. अल्पसंख्याक भाषिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी राज्यघटनेने प्रत्येक राज्याला दिली आहे. असे असताना, एका अधिकृत सरकारी दस्तऐवजातून राजकारणासाठी एका विशिष्ट भाषेला वगळणे, हे प्रशासकीय पातळीवरील मोठे अपयश आणि संविधानाच्या मूल्यांची पायमल्ली असल्याची टीका मराठी भाषिकांकडून करण्यात आलीय. या प्रकारामुळे कर्नाटक शिक्षण मंडळाच्या पारदर्शक कार्यपद्धतीवर आणि विश्वासार्हतेवर कायमस्वरूपी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

'रक्तातील मराठीपण कसे पुसणार?'

दडपशाहीने कोणत्याही भाषेला किंवा विचाराला संपवता येत नाही, हे इतिहासाने अनेकदा सिद्ध केले आहे. या संतापजनक प्रकारानंतर सीमाभागातील मराठी भाषिक अधिक एकवटले आहेत. "तुम्ही कागदावरील शब्द पुसू शकाल, पण आमच्या मनातील आणि रक्तातील मराठीपण कसे पुसणार?" असा खडा सवाल स्थानिक नागरिक प्रशासनाला विचारत आहेत.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
marathiBelgaon electionBelgaumBelgaum Municipal CorporationBelgaum Municipal Election

