मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना का भेटले? जयंत पाटील यांचा मोठा खुलासा

Jayant Patil meet Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जयंत पाटील यांनी एकत्र केलेल्या विमान प्रवासाची राज्याच्या राजकारणात जोरदार चर्चा सुरू आहे. या भेटीचे अनेक अर्थ काढले गेले. मात्र आता जयंत पाटील यांनी पहिल्यांदाच या विधानावर भाष्य केले. मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या या विमान प्रवासावर जयंत पाटील यांनी नेमकं काय म्हटले. त्यावर महायुतीच्या नेत्यांना काय वाटतंय जाणून घेऊया सविस्तर.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांच्या विमान प्रवासाची राज्याच्या राजकारणात जोरदार चर्चा सुरू आहे.. पवारांची राष्ट्रवादी एनडीएसोबत जाणार का? जयंत पाटील अर्थमंत्री होणार का? दोन्ही राष्ट्रवादींचं विलिनिकरण होणार का? अशा एक ना अनेक चर्चा राज्याच्या राजकारणात झडला. आता या विमानप्रवासावर पहिल्यांदाच जतंय पाटील यांनी प्रतिक्रीया दिली.
प्रवासात भेटून राजकीय चर्चा कशी होऊ शकते? असं म्हणत जय़ंत पाटील यांनी राजकीय चर्चेचा दावा फेटाळून लावला. तर दुसरीकडे सत्ताधाऱ्यांशी असलेल्या जयंत पाटील यांच्या जवळीकीबद्दल विचारलं असता त्यांनी काहीसं मिश्किल उत्तर दिल्याचं पाहायला मिळालं तर, रेवती सुळे आणि सारंग लखाणी यांच्या दिल्लीतील रिसेप्शन सोहळ्यात नरेंद्र मोदी यांचं स्वागत करताना जयंत पाटील यांना आपण पाहिलं. रविवारी फडणवीसांना विमानात भेटलेले जयंत पाटील या स्वागताला पुढे होते. जयंत पाटील आणि अनिल देशमुखांनी पंतप्रधान मोदींचं स्वागत केलं. तर तो कौटुंबिक सोहळा होता आणि मी येणाऱ्या अनेक नेत्यांचं यावेळी स्वागत केलं तसंच पंतप्रधानांचंही स्वागत केल्याचं यावर प्रतिक्रीया देताना जयंत पाटील यांनी म्हटलं.
जयंत पाटील या सगळ्या चर्चा फेटाळून लावत मिश्किल उत्तरं देत असले तरी शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते आणि मंत्री योगेश कदम यांनी मात्र ही राजकीय भुकंपाची चाहुल असल्याची शक्यता व्यक्त केली.
पवारांची राष्ट्रवादी आणि त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांची भाजपच्या केंद्रातील आणि राज्यातील नेत्याशी वाढलेली जवळीक दिसून येत आहे. ते सांगायला कोण्या ज्योतीषाची गरज नाही. पवारांच्या पक्षाचे नेते मात्र वारंवार हे नाकरताहेत.. आता जयंत पाटील यांनीही मुख्यंमंत्र्यांसोबतचा विमान प्रवास फक्त योगायोग हाता अस सांगत आपल्या खास शैलीत काही मिश्किल विधानं केली. मात्र, योगेश कदम यांनी या या गाठीभेटी म्हणजे आगामी काळातील राजकीय घडामोडींची चाहुल असल्याचं म्हणत चर्चेला फोडणी दिली.