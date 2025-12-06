निलेश राणे एकनाथ शिंदेंचा पीए व्हायला का तयार झाले?, राणेंनी स्पष्टच सांगितलं, 'माझ्यामध्ये काही तरी खोट...'

Shivsena MLA Nilesh Rane: नगर परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मालवणमध्ये सभा झाली. यासभेत निलेश राणे यांनी केलेल्या भाषणाची जोरदार चर्चा महाराष्ट्राचा राजकारणात झाली होती. आपण एकनाथ शिंदे यांचा पीए व्हायला पण तयार आहोत, असं ते म्हणाले होते. झी 24 तासच्या टू द पाइंट विथ कमलेश सुतार या मुलाखतीत त्यांनी ते असं का म्हणालेत याबद्दल सांगितलं.
ते म्हणाले की, आपण शेवटच्या श्वासापर्यंत एकनाथ शिंदे यांची साथ सोडणार नाही, असं म्हटलं. आपल्याला कितीही ऑफर आल्या तरी एकनाथ शिंदेंना सोडणार नाही, असं निलेश राणे म्हणाले. "अशा माणसाची साथ देणं हे आम्ही भाग्य समजतो.
निलेश राणे यांनी या मुलाखतीत म्हटलं की, 10 वर्ष पराभव झाल्यामुळे कोणी निलेश राणेकडे बघायलाही तयार नव्हतं. अगदी कोणी उभं करायला पण तयार नव्हतं. मागच्या 10 वर्षांमध्ये माझं राजकारणात जादू नाही चालली. माझ्यामध्ये काही तरी खोट असेल, सगळ्यांमध्ये काही ना काही खोट असते, माझ्यामध्येही आहे. या जगात फिट माणूस कुठे आहे मला दाखवा जरा. माझी भाषा असेल मी आक्रमक असेल कदाचित, काही चुका माझ्याकडून झाल्या असतील. मी मान्य करतो ना माणूस जिथे चुकतो तिथे मान्यच केलं पाहिजे.
2014 ला मी हरलो तेव्हा मोदी सरकारची लाट होती. तेव्हा मोठे नेत्याचा पराभव झाला मी तर लहान होतो. 2019 मधील निवडणुकीत तर अजून मोठी लाट होती. कुठे तरी माझं चुकत असेल असं मला वाटतं. लोकांनी माझा स्विकार केला नसेल. मी माझ्यामध्ये काही बदल केले. कदाचित ते बदल लोकांना किंवा कार्यकर्त्यांना पटले असतील. मी माझा फोकस बदलला. भाषेवर आणि वागणुकीवर कंट्रोल आणला. आत्मपरीक्षण करताना आपण चुकतोय हे म्हणून सुधारण्यास वाव आहे. मी जर चुकतच नाही असा सूर असेल तो माणूस कधीच सुधरु शकत नाही.