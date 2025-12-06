English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
निलेश राणे एकनाथ शिंदेंचा पीए व्हायला का तयार झाले?, राणेंनी स्पष्टच सांगितलं, 'माझ्यामध्ये काही तरी खोट...'

Shivsena MLA Nilesh Rane: एकनाथ शिंदेंचा पीए व्हायला निलेश राणे का तयार झाले, याबद्दलही निलेश राणे यांनी मुलाखतीतून सांगितलं.   

Dec 6, 2025, 11:54 PM IST
निलेश राणे एकनाथ शिंदेंचा पीए व्हायला का तयार झाले?, राणेंनी स्पष्टच सांगितलं, 'माझ्यामध्ये काही तरी खोट...'

Shivsena MLA Nilesh Rane: नगर परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मालवणमध्ये सभा झाली. यासभेत निलेश राणे यांनी केलेल्या भाषणाची जोरदार चर्चा महाराष्ट्राचा राजकारणात झाली होती. आपण एकनाथ शिंदे यांचा पीए व्हायला पण तयार आहोत, असं ते म्हणाले होते. झी 24 तासच्या टू द पाइंट विथ कमलेश सुतार या मुलाखतीत त्यांनी ते असं का म्हणालेत याबद्दल सांगितलं. 

राणेंनी स्पष्टच सांगितलं, 'ऑफर आली...'

ते म्हणाले की, आपण शेवटच्या श्वासापर्यंत एकनाथ शिंदे यांची साथ सोडणार नाही, असं म्हटलं. आपल्याला कितीही ऑफर आल्या तरी एकनाथ शिंदेंना सोडणार नाही, असं निलेश राणे म्हणाले. "अशा माणसाची साथ देणं हे आम्ही भाग्य समजतो. 

कोणी उभंही करत नव्हतं - निलेश राणे 

निलेश राणे यांनी या मुलाखतीत म्हटलं की, 10 वर्ष पराभव झाल्यामुळे कोणी निलेश राणेकडे बघायलाही तयार नव्हतं. अगदी कोणी उभं करायला पण तयार नव्हतं. मागच्या 10 वर्षांमध्ये माझं राजकारणात जादू नाही चालली. माझ्यामध्ये काही तरी खोट असेल, सगळ्यांमध्ये काही ना काही खोट असते, माझ्यामध्येही आहे.  या जगात फिट माणूस कुठे आहे मला दाखवा जरा. माझी भाषा असेल मी आक्रमक असेल कदाचित, काही चुका माझ्याकडून झाल्या असतील. मी मान्य करतो ना माणूस जिथे चुकतो तिथे मान्यच केलं पाहिजे. 

2014 ला मी हरलो तेव्हा मोदी सरकारची लाट होती. तेव्हा मोठे नेत्याचा पराभव झाला मी तर लहान होतो. 2019 मधील निवडणुकीत तर अजून मोठी लाट होती. कुठे तरी माझं चुकत असेल असं मला वाटतं. लोकांनी माझा स्विकार केला नसेल. मी माझ्यामध्ये काही बदल केले. कदाचित ते बदल लोकांना किंवा कार्यकर्त्यांना पटले असतील. मी माझा फोकस बदलला. भाषेवर आणि वागणुकीवर कंट्रोल आणला. आत्मपरीक्षण करताना आपण चुकतोय हे म्हणून सुधारण्यास वाव आहे. मी जर चुकतच नाही असा सूर असेल तो माणूस कधीच सुधरु शकत नाही. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

