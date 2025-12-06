Nilesh Rane: निलेश राणे राजकारणातून बाजूला होण्याचा निर्णय का घेतला होता?; टू द पॉईंटमधून मोठा खुलासा

Shivsena MLA Nilesh Rane : महाराष्ट्रात सध्या नगर परिषदेच्या निवडणुकांची वारे वाहत आहेत, लवकरच महापालिका निवडणुका येणार आहेत. या निवडणुकांसाठी सर्व पक्षातील नेते कामाला लागले आहेत. त्यात पक्ष एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करत आहेत. कोकणातील राजकारणातही महाराष्ट्रातील जनतेचे लक्ष लागलंय. कारण निलेश राणे गेल्या काही दिवसांपासून आक्रमक झाल्याचा पाहिला मिळत आहे. त्यांनी अनेक स्ट्रिंग ऑपरेशन करुन पैसे वाटपाचा आरोप केला. रविंद्र चव्हाण जेव्हा कोकणात येतात आणि पैसे वाटपाचा जोर वाढतो, असा आरोप निलेश राणे यांनी केला. झी 24 तासच्या टू द पॉईंटमधून विथ कमलेश सुतार या मुलाखतीतून त्यांनी अनेक विषयावर स्पष्ट मत मांडले. याच मुलाखतीत त्यांनी काही वर्षांपूर्वी राजकारणातून संन्यास घेणार अशा आशयाचे ट्विट केलं होतं. यावरही त्यांना या मुलाखतीतून खुलासा केलाय.
निवडणूक प्रक्रियेत राहवं आणि त्यालाच राजकारण म्हणावं माझ्या सारख्या कार्यकर्त्याला हे कधी कळलंच नाही. मी माझ्या बॅक ऑफिसलाही काम करु शकतो ना. भारतीय जनता पक्षात फक्त निवडणूक लढावी असं कुठे आहे? जिल्ह्याच्या त्या विषयामध्ये मला असं वाटलं की, आपण नसलो तर बरं होईल. पण मी राजकारणातून संन्यास घेईल, त्या ट्वीटमध्ये मी एकदाही संन्यास घेईल असा शब्द कुठेही दिसला नसेल. भाजपमध्ये बॅक ऑफिसमध्ये काम असतं की, पण जिल्ह्यातील राजकारणात सक्रीय राजकारणात मन रमत नाही असं म्हटलं. या ट्विटनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी मला बोलवलं. त्यांच्यासमोर मी जे स्पष्टीकरण ठेवलं त्यावर साहेबांनी माझी साथ दिली. त्यावेळी रविंद्र चव्हाण सोबत आले होते. पण त्यांनी मध्यस्थी केली होती असं काही नाही.
यावर निलेश राणे म्हणाले की, मी कायम एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत राहणार. मला भाजपमध्ये आता जायचंच नाही, असं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. दरम्यान निलेश राणे यात म्हणाले की, कोकणातून नारायण राणे आणि कुटुंब काही केलं तरी संपणार नाही असा इशारा शिवसेना आमदार निलेश राणेंनी दिलाय. राणे कुटुंब संपलं अशी हाकाटी पिटली गेली तेव्हा तिनही राणे पितापूत्र पुन्हा निवडून आल्याचा दाखलाही त्यांनी दिलाय. राणे कुटुंब कोकणातून असंच संपणार नाही असंही ते म्हणाले. नारायण राणे आणि त्यांच्य़ा कुटुंबाच्या वर्चस्वाला वारंवार आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला जातोय का या प्रश्नावर त्यांनी विरोधकांना उत्तर दिलंय. सिंधुदुर्गात तुटलेली भाजप-शिवसेना युती... प्रचारापासून लांब राहिलेले नारायण राणे या संदर्भात बोलताना निलेश राणेंनीही भूमिका मांडलीय. त्यांनी दिलेला हा इशारा नेमका कुणाला दिला अशी चर्चा आता सुरु झालीये.