English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Nilesh Rane: निलेश राणे राजकारणातून बाजूला होण्याचा निर्णय का घेतला होता?; टू द पॉईंटमधून मोठा खुलासा

Shivsena MLA Nilesh Rane: काही वर्षांपूर्वी आता राजकरणात मन रमत नाही, असं म्हणत निलेश राणेंनी ट्वीट करुन महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकच खळबळ उडवली होती. याबद्दल टू द पॉईंटमधून विथ कमलेश सुतार या मुलाखतीतून मोठा खुलासा केलाय. 

नेहा चौधरी | Updated: Dec 6, 2025, 11:33 PM IST
Nilesh Rane: निलेश राणे राजकारणातून बाजूला होण्याचा निर्णय का घेतला होता?; टू द पॉईंटमधून मोठा खुलासा

Shivsena MLA Nilesh Rane : महाराष्ट्रात सध्या नगर परिषदेच्या निवडणुकांची वारे वाहत आहेत, लवकरच महापालिका निवडणुका येणार आहेत. या निवडणुकांसाठी सर्व पक्षातील नेते कामाला लागले आहेत. त्यात पक्ष एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करत आहेत. कोकणातील राजकारणातही महाराष्ट्रातील जनतेचे लक्ष लागलंय. कारण निलेश राणे गेल्या काही दिवसांपासून आक्रमक झाल्याचा पाहिला मिळत आहे. त्यांनी अनेक स्ट्रिंग ऑपरेशन करुन पैसे वाटपाचा आरोप केला. रविंद्र चव्हाण जेव्हा कोकणात येतात आणि पैसे वाटपाचा जोर वाढतो, असा आरोप निलेश राणे यांनी केला. झी 24 तासच्या टू द पॉईंटमधून विथ कमलेश सुतार या मुलाखतीतून त्यांनी अनेक विषयावर स्पष्ट मत मांडले. याच मुलाखतीत त्यांनी काही वर्षांपूर्वी राजकारणातून संन्यास घेणार अशा आशयाचे ट्विट केलं होतं. यावरही त्यांना या मुलाखतीतून खुलासा केलाय. 

Add Zee News as a Preferred Source

राजकारणातून बाजूला होण्याचा निर्णय का घेतला?

निवडणूक प्रक्रियेत राहवं आणि त्यालाच राजकारण म्हणावं माझ्या सारख्या कार्यकर्त्याला हे कधी कळलंच नाही. मी माझ्या बॅक ऑफिसलाही काम करु शकतो ना. भारतीय जनता पक्षात फक्त निवडणूक लढावी असं कुठे आहे? जिल्ह्याच्या त्या विषयामध्ये मला असं वाटलं की, आपण नसलो तर बरं होईल. पण मी राजकारणातून संन्यास घेईल, त्या ट्वीटमध्ये मी एकदाही संन्यास घेईल असा शब्द कुठेही दिसला नसेल. भाजपमध्ये बॅक ऑफिसमध्ये काम असतं की, पण जिल्ह्यातील राजकारणात सक्रीय राजकारणात मन रमत नाही असं म्हटलं. या ट्विटनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी मला बोलवलं. त्यांच्यासमोर मी जे स्पष्टीकरण ठेवलं त्यावर साहेबांनी माझी साथ दिली. त्यावेळी रविंद्र चव्हाण सोबत आले होते. पण त्यांनी मध्यस्थी केली होती असं काही नाही.

भाजपमध्ये परत जाणार का?

यावर निलेश राणे म्हणाले की, मी कायम एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत राहणार. मला भाजपमध्ये आता जायचंच नाही, असं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. दरम्यान निलेश राणे यात म्हणाले की, कोकणातून नारायण राणे आणि कुटुंब काही केलं तरी संपणार नाही असा इशारा शिवसेना आमदार निलेश राणेंनी दिलाय. राणे कुटुंब संपलं अशी हाकाटी पिटली गेली तेव्हा तिनही राणे पितापूत्र पुन्हा निवडून आल्याचा दाखलाही त्यांनी दिलाय. राणे कुटुंब कोकणातून असंच संपणार नाही असंही ते म्हणाले. नारायण राणे आणि त्यांच्य़ा कुटुंबाच्या वर्चस्वाला वारंवार आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला जातोय का या प्रश्नावर त्यांनी विरोधकांना उत्तर दिलंय. सिंधुदुर्गात तुटलेली भाजप-शिवसेना युती... प्रचारापासून लांब राहिलेले नारायण राणे या संदर्भात बोलताना निलेश राणेंनीही भूमिका मांडलीय. त्यांनी दिलेला हा इशारा नेमका कुणाला दिला अशी चर्चा आता सुरु झालीये.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
nilesh raneShivsena Nilesh RaneNilesh Rane On Sena BJP conflictTo The Point With Kamlesh SutarPolitics Marathi News

इतर बातम्या

इच्छुक उमेदवार मतदार यादीत मयत, नाशिकच्या मतदार यादीतील धक्...

महाराष्ट्र बातम्या