/मोदींच्या कार्यक्रमाच्या आधी रोहन पारेख कार्यक्रमस्थळी का गेला? वकिलांचा खळबळजनक दावा

पंतप्रधान कार्यालयाच्या नावाचा गैरवापर करून फसवणूक केल्याच्या प्रकरणात आरोपी रोहन पारेख याला किला कोर्टात हजर करण्यात आलं. सुनावणीदरम्यान पारेखच्या बचाव पक्षाने धक्कादायक दावा करत, पारेख स्वतः या प्रकरणातील आरोपी नसून मोठ्या फसवणुकीचा बळी असण्याची शक्यता आहे, असं न्यायालयाला सांगितलं. पीएमओमध्ये नोकरी देण्याचं आमिष दाखवून त्याच्याकडून संपर्क आणि कागदपत्रांची माहिती घेण्यात आल्याचा दावा वकिलांनी केला.
रोहन पारेख हा 24 वर्षांचा असून, त्याच्याशी तरुण कपूर नावाच्या व्यक्तीने संपर्क साधल्याचा बचाव पक्षाचा दावा आहे. कपूरने पारेखला पंतप्रधान कार्यालयात काम करण्याची ऑफर दिली होती. त्याला कथितरित्या Advisory म्हणजेच सल्लागाराची भूमिका देण्यात आली होती. यासोबतच डिफेन्स ॲक्विझिशन पॉलिसीशी संबंधित ई-मेल्सही त्याला पाठवण्यात आल्याचं वकिलांनी सांगितलं.
बचाव पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, पारेखला पंतप्रधानांच्या अतिरिक्त सचिवांच्या नावाने ई-मेल पाठवण्यात आले होते. याशिवाय अधिकृत असल्यासारखं दिसणारं ऑफर लेटर, ओळखपत्र आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वाक्षरीचं पत्र त्याला देण्यात आलं होतं. मात्र, ही कागदपत्रे बनावट असण्याची शक्यता असून, त्यांचा वापर करून पारेखची फसवणूक करण्यात आल्याचा दावा वकिलांनी केला.
पारेखने स्वतःहून पीएमओची खोटी ओळख निर्माण केली होती की, पीएमओच्या अधिकाऱ्यांची ओळख वापरणाऱ्या व्यक्तींनी त्याला जाळ्यात ओढलं, याचा तपास होणं आवश्यक असल्याचं बचाव पक्षाने कोर्टात म्हटलं. या प्रकरणामागे मोठं षड्यंत्र असू शकतं, असा दावा करत वकिलांनी तपासाचा रोख पारेखशी संपर्क साधणाऱ्या व्यक्तींकडेही असावा, अशी भूमिका घेतली.
बचाव पक्षाने सांगितलं की, पारेखने तपास अधिकाऱ्यांना संबंधित कागदपत्रे, डिजिटल पीएमओ ओळखपत्र आणि संपूर्ण संभाषणाची माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. पोलिसांच्या तपासात त्याने सहकार्य केल्याचा दावा वकिलांनी केला. त्यामुळे त्याच्याकडून लपवण्यासारखं काही नसल्याचंही बचाव पक्षाचं म्हणणं आहे.
वकिलांच्या माहितीनुसार, पारेखने गणित आणि विज्ञान विषयात बीएससीचं शिक्षण घेतलं आहे. त्यानंतर तो जिओपॉलिटिक्स आणि संरक्षणविषयक धोरणांचा अभ्यास करत होता. पीएमओमधून असल्याचं सांगून संपर्क करणाऱ्या व्यक्तींवर विश्वास ठेवून त्याने आपली संपर्क माहिती दिल्याचंही बचाव पक्षाने सांगितलं.
पारेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यक्रमाच्या एक दिवस आधी कार्यक्रमस्थळी गेला होता. मात्र, तो खासगी कारणासाठी तिथे गेला होता, असा बचाव पक्षाचा दावा आहे. आपल्या मंगेतरासाठी मॉलमधून परफ्यूम खरेदी केल्यानंतर तो कार्यक्रमस्थळावर गेला आणि त्यानंतर निघून गेला, असं वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं. पारेखला कंबरेचा त्रास असल्याचाही उल्लेख करण्यात आला.
बचाव पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, तिसरा आरोपी हाच पारेखला बनावट पीएमओ नोकरीची ऑफर देणारा व्यक्ती आहे. पारेखला UNमधील कथित काम आणि जिओपॉलिटिक्सवरील लेखांसाठी प्रशंसापत्रेही पाठवण्यात आली होती. मात्र, ही पत्रे बनावट असून त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वाक्षरीचा कथित गैरवापर करण्यात आल्याचा दावा वकिलांनी केला. त्यामुळे या प्रकरणात पारेखची नेमकी भूमिका काय होती आणि त्याला कोणी व का लक्ष्य केलं, हे तपासातून स्पष्ट होणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.