Marathi News
जुन्नर-मंचर-शिरुरमध्ये बिबट्यांनी धुमाकूळ घातला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 3, 2025, 10:24 PM IST
जुन्नर-मंचरमधील बिबटे नरभक्षक का झाले? मानवी रक्ताची लागली का चटक?

हेमंत चापुडे झी 24 तास जुन्नर : पुण्याच्या जुन्नर आणि मंचरमध्ये बिबट्यांनं चांगलाच धुमाकूळ घातला आहे. आतापर्यंत बिबट्यांनी अनेक जणांवर हल्ला करून त्यांचा बळी घेतला आहे. दरम्यान या बिबट्यांचा डीएनए आता बदलला आहे का? जुन्नर-मंचरमधील बिबटे नरभक्षक का झाले आहेत.? असे प्रश्न आता निर्माण होत आहेत. 

जुन्नर-मंचर-शिरुरमध्ये बिबट्यांनी धुमाकूळ घातला आहे. गावात जसे कुत्रे फिरतात तसे या भागातल्या वाड्या वस्त्यांच्या भागात बिबटे शिकारीच्या शोधात फिरत असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. या बिबट्यांची संख्या एक-दोन स्वरुपात नाही. जाणकारांच्या मते या भागात शंभर ते दोनशे बिबट्यांचा वावर आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या बिबट्यांना जंगल माहिती नाही. या बिबट्यांच्या पाच पिढ्या फक्त ऊसाच्या फडांमध्ये वाढल्यात आहे. जंगलातल्या बिबट्याची जी अन्नसाखळी आहे ती अन्नसाखळीही ऊसातल्या बिबट्यांची राहिलेली नाही आहे. ऊसातले बिबट्यांचं खाद्यही बदलल्याचं सांगण्यात येत आहे. 

भटक्या कुत्र्यांप्रमाणं प्रसंगी बिबटे उकिरड्यावरील पदार्थही हुंगू लागले आहेत. त्यामुळंच आता संध्याकाळ झाली की बिबट्यांची पावलं जुन्नर मंचर परिसरातल्या मानवी वस्त्यांकडं वळू लागली आहेत. त्यातच बिबट्यांना मानवी रक्ताची चटक लागलीये का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण गेल्या काही वर्षांत बिबट्यांनी माणसांवर हल्ले सुरु केलेत. बिबट्यांना मानवी रक्ताची चटक लागल्यास पुढच्या काळात या भागातल्या माणसांना घराबाहेर पडणंही मुश्कील होईल अशी भीती व्यक्त करण्यात येतेय. बिबट्यानं एकदा माणसावर हल्ला केल्यानंतर त्यानं पुन्हा जर माणसावर हल्ला केला तर तो बिबट्या नरभक्षक मानला जातो.

बिबट्यांनी जुन्नर मंचरमधील वातावरणाशी जुळवून घेतलं आहे. ऊसातले हे बिबटे आता जंगलात जातील की नाही याबाबत शंका व्यक्क केली जात आहे. बिबट्यांची संख्या गेल्या काही वर्षांत एवढी वाढलीये की जुन्नर मंचर परिसरात कुत्र्यांपेक्षा बिबट्यांची संख्या जास्त झालीये असं म्हटल्यास अतिशोक्ती ठरणार नाही.

जुन्नर-मंचर भागातल्या ऊसातल्या बिबट्यांचा शास्त्रोक्त अभ्यास झाला पाहिजे. बिबट्या नरभक्षक झाला की त्याला मारुन हा विषय संपणार नाही कारण दुसरा बिबट्या पुन्हा नरभक्षक होण्य़ाची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळं बिबट्यांचा बंदोबस्त करायचा असेल तर बिबट्याचा शास्त्रोक्त अभ्यास करुन उपाययोजना केल्या पाहिजेत. अन्यथा अनेक निष्पापांचा हकनाक बळी जाईल. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
leopardsJunnar MancharCannibalsaddictedhuman blood

