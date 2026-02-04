मुंबई-पुणे महामार्गावरील वाहतूक ठप्प का झाली? धक्कादायक खुलासा; मुख्यमंत्र्यांनी दिले चौकशीचे आदेश

Mumbai Pune Expressway Traffic : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर मंगळवारी आडोशी बोगद्याजवळ प्रोपलेन गॅस वाहतूक करणारा टँकर उलटल्यानं द्रुतगती मार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली. मुंबई-पुणे महामार्ग पूर्णपणे ठप्प झाला. 3 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी 5 वाजता हा टँकर उलटला होता. मात्र 24 उलटूनही वाहने जागच्या जागी थांबली. महामार्गावर वाहतूक कोंडी असल्यानं प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा. मुंबई-पुणे महामार्गावरील वाहतूक ठप्प का झाली? याबाबत धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.