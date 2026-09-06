/तुमच्या गाडीवर HSRP नंबर प्लेट का नाही? महाराष्ट्रभरातून चौफेर टीकेनंतर गोपीचंद पडळकरांनी दिलं उत्तर

भारतीय जनता पक्षाचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या वाहनावरील HSRP नंबर प्लेटचा मुद्दा सध्या चर्चेत आला आहे. नेवासा येथे सकल हिंदू समाजाच्या मोर्चासाठी पडळकर आले असताना त्यांच्या वाहनाच्या नंबर प्लेटवरून प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. जुन्या वाहनांसाठी एचएसआरपी नंबर प्लेटची मुदत संपल्यानंतरही त्यांच्या वाहनावर ही प्लेट दिसत नसल्याचा दावा करण्यात आला. यावर पडळकर यांनी, “एचएसआरपी नंबर प्लेट बनवायला दिली आहे,” असे उत्तर दिले.
नेवासा येथे सकल हिंदू समाजाच्या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. या मोर्चाला आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यासह अन्य राजकीय आणि सामाजिक नेते उपस्थित होते. याच वेळी पडळकरांच्या वाहनावरील नंबर प्लेटचा विषय चर्चेत आला. वाहनावर नियमानुसार एचएसआरपी प्लेट नसल्याचा दावा करत त्यांच्याकडे याबाबत विचारणा करण्यात आली.
वाहनावरील नंबर प्लेटबाबत प्रश्न विचारल्यानंतर गोपीचंद पडळकर यांनी आपण HSRP प्लेट बनवण्यासाठी दिल्याचे सांगितले. मात्र, ती नेमकी कधी बसवली जाणार, तोपर्यंत वाहनाचा वापर सुरू राहणार का, असे प्रश्न यानंतर उपस्थित झाले. या प्रकरणावरून सोशल मीडियावरही चर्चा सुरू झाली आहे.
महाराष्ट्रात 1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणी झालेल्या जुन्या वाहनांसाठी एचएसआरपी नंबर प्लेट बसवण्याची अंतिम मुदत 30 जून 2026 होती, असे संबंधित वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर 1 जुलैपासून नियमाची कडक अंमलबजावणी आणि दंडात्मक कारवाई सुरू झाल्याचा उल्लेख आहे.
एचएसआरपी म्हणजे हाय सिक्युरीटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहनांची ओळख अधिक सुरक्षित करणे, बनावट नंबर प्लेट आणि वाहनांशी संबंधित गैरप्रकारांना आळा घालणे हा या प्रणालीमागील प्रमुख उद्देश आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन विभागाच्या माहितीनुसार, 1 एप्रिल 2019 किंवा त्यानंतर नोंदणीकृत वाहनांवर आधीच HSRP प्लेट बसवलेली असल्यास पुन्हा अर्ज करण्याची गरज नाही.
संबंधित वृत्तानुसार एचएसआरपी नसल्यास पहिल्यांदा 5 हजार रुपये, तर दुसऱ्यांदा 10 हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. त्यामुळे सर्वसामान्य वाहनधारकांप्रमाणे लोकप्रतिनिधींच्या वाहनांवरही नियमांची अंमलबजावणी होते का, हा प्रश्न या प्रकरणामुळे चर्चेत आला आहे. मात्र, पडळकरांच्या वाहनावर या प्रकरणात प्रत्यक्ष दंडात्मक कारवाई झाली आहे की नाही, याची स्वतंत्र अधिकृत माहिती या वृत्तात दिलेली नाही.
याआधी पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पंडित यांनी पडळकरांच्या वाहनावरील एचएसआरपी नंबर प्लेटबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यानंतर त्यांना पडळकरांच्या समर्थकांकडून शिवीगाळ आणि धमकीचे फोन आल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, या कथित फोन किंवा धमक्यांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झाल्याचे उपलब्ध वृत्तातून स्पष्ट होत नाही.
पडळकरांनी एचएसआरपी प्लेट बनवण्यासाठी दिल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता त्यांच्या वाहनावर नवीन प्लेट नेमकी कधी बसवली जाते, तसेच संबंधित यंत्रणा या वाहनाबाबत नियमांनुसार कोणती कारवाई करते का, याकडे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणामुळे ‘वाहतूक नियम सर्वांसाठी समान आहेत का?’ हा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.