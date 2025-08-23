कोकणात गौराईला का दाखवला जातो मांसाहाराचा नैवेद्य? काय आहे यामागचं शास्त्र?

महाराष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्ती ज्या सणाची वाट पाहत असतो तो गणेशोत्सव अगदी काही दिवसांवर आला आहे. अनेकांच्या घरी गणरायांच्या स्वागतासाठीची तयारी सुरु झाली आहे. अगदी यंदाची सजावटीची थीम काय असणार पाहून ते नेमकं नियोजन कसं करायचं याबद्दल सध्या कौटुंबिक व्हॉट्सअप ग्रुप, फोन कॉलची सत्रं जोरात सुरु आहेत. गणपतीबरोबरच गौराईच्या आगमनाचीही लगबग दुसरीकडे सुरु आहे. खास करुन महिला वर्गाकडे गौराईच्या आगमनाची जबाबदारी प्रामुख्याने असते. अगदी साडी नेसवण्यापासून ते नैवेद्य आणि गौराईला काही कमी पडायला नको याची जबाबदारी प्रमुख्याने घरातील महिला मंडळाकडे असते. गौरीला कोकणामध्ये काही ठिकाणी मांसाहाराच नैवेद्य दाखवला जातो. महाराष्ट्रात अशा फारच मोजक्या जागा आहेत जिथे ही प्रथा आहे. त्यामुळेच देवीला असा सणासुदीला मांसाहाराचा नैवेद्य का दाखवाला जातो याबद्दल अनेकांना अनेक प्रश्न असतात. त्याबद्दलच जाणून घेऊयात...
कोकणामधील काही गावांमध्ये गौराईला मांसाहाराच नैवेद्य दाखवला जातो. गौराई, महाकाली, महालक्ष्मी रुपातही पूजली जात असल्याने अशा वेगळ्या नैवेद्याची प्रथा असल्याचं सांगितलं जातं.
तीन दिवसांच्या गौराईच्या मुक्कामादरम्यान पहिल्या दिवशी पुरणपोळीचा अथवा गोडधोडाचा नैवेद्य दाखवला जातो. दुसऱ्या दिवशी कोकणातील लोकप्रिय पदार्थ असलेल्या कोंबडी वड्यांचा नैवेद्य देवीला दाखवला जातो. कोंबडी वड्यांबरोबरच मांसाहारी नैवेद्यात मटण, चिकन, खेकडे, मासे अशा पदार्थांचा समावेश असतो. खास बाब म्हणजे गौराईला हा नैवेद्य दाखवताना गणपती आणि गौराईच्या मध्ये एक पडदा धरला जातो. अनेक दशकांपासून ही प्रथा असल्याने ती आजही तशीच्या तशी पाळली जाते. मात्र ही प्रथा अस्तित्वात असण्यामागे एक पौराणिक कथा कारणीभूत आहे. ही कथा काय आहे ते जाणून घेऊयात...
पौराणिक कथेप्रमाणे, भगवान शंकराबरोबर लग्ना झाल्यानंतर पहिल्यांदा गौराई माहेरी जायला निघाली तेव्हा शंकाने प्रिय पत्नीच्या सुरक्षेसाठी आपले भूतगण सोबत पाठवले. गौराई लग्नानंतर पहिल्यांदा माहेरी आल्याने आनंदाचे वातावरण होतं. तिची पूजा करण्यात आली. तिला गोडाधोडाचं जेवण झालं. तिला काहीही कमी पडणार नाही याची काळजी घेतली गेली.
मात्र गौराईसोबत तिच्या संरक्षणासाठी आलेल्या भूतगणांचा सर्वांना विसर पडला तरी गौराई त्यांना विसरली नाही. भगवान शंकराचे भूतगण असल्याने स्मशानात राहणं आणि मांसाहार या दोन गोष्टी त्यांना प्रिय होत्या. त्यांची अडचण लक्षात घेत गौराईने त्यांच्यासाठी मांसाहाराची सोय करायला लावली. आपली सोबत करणाऱ्यासाठी गौराईने दाखवलेली कळकळ कौतुकास्पदच आहे. भूतगणांच्या मांसाहाराची सोय झाल्यानंतरच गौराईने भोजन केल्याचं या कथेत सांगितलं जातं.
याच कारणामुळे आजही कोकणातील काही ठिकाणी गौराई आल्यानंतर तिला दुसऱ्या दिवशी मांसाहाराची नैवेज्ञ दाखवला जातो.
गौराईला मांसाहारी नैवेद्य दाखवण्याची प्रथा कुठे पाळली जाते?
कोकणातील काही गावांमध्ये, विशेषतः गौराईला महाकाली किंवा महालक्ष्मीच्या रूपात पूजले जाते तिथे मांसाहारी नैवेद्य दाखवण्याची प्रथा आहे.
मांसाहारी नैवेद्यामध्ये कोणते पदार्थ असतात?
मांसाहारी नैवेद्यात कोंबडी वडे, मटण, चिकन, खेकडे आणि मासे यांचा समावेश असतो.
गौराईच्या पूजेच्या तीन दिवसांमध्ये नैवेद्याची पद्धत कशी असते?
पहिला दिवस: पुरणपोळी किंवा गोडधोड पदार्थांचा नैवेद्य दाखवला जातो.
दुसरा दिवस: मांसाहारी नैवेद्य, जसे की कोंबडी वडे, मटण, चिकन, खेकडे, मासे इत्यादी दाखवले जातात.
तिसरा दिवस: गौराईच्या निरोपाच्या वेळी पुन्हा गोड पदार्थांचा नैवेद्य दाखवला जाऊ शकतो.